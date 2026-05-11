ブルゴーニュの名門ワイナリーから生まれたスキンケアブランド「VINESIME（ヴィネジム）」、株式会社モトックス運営のECサイト「UNCORK」にて取り扱い開始

株式会社モトックス

1915年創業の酒類専門商社、株式会社モトックス（本社：大阪府東大阪市、代表取締役社長：寺西 太亮）は、2026年5月11日より、自社ECサイト「UNCORK」にて、スキンケアブランド「VINESIME（ヴィネジム）」の取り扱いを開始いたしました。

販売ページ：https://www.uncork.shop/shop/r/rvinesime/

ブルゴーニュの名門ワイナリーから生まれたスキンケア「VINESIME」

VINESIME（ヴィネジム）は、世界遺産にも登録されている世界最高峰のワイン産地 フランス・ブルゴーニュの特別なテロワールから生まれた、ブドウ由来の天然成分を活かしたスキンケアブランドです。

その発想の原点にあるのは、どちらも一度に完成するものではなく、時間をかけて丁寧に育てていくもの、という「肌」と「畑」の共通点。

畑は、手をかけ続けることで土壌が豊かになり、良質なブドウを実らせます。 そしてそのブドウから生まれるワインは、熟成によってさらに深みと美しさを増していきます。

ヴィネジムは、このワインの哲学をスキンケアに重ね、日々のケアによって肌本来の美しさを育て、時間とともに美しさを深めていくスキンケアを提案しています。

ブドウがもたらす、美しさの源

ヴィネジムは、ブルゴーニュ大学との5年間にわたる共同研究を経て誕生しました。

ブルゴーニュを代表する品種ピノ・ノワールは、意外かもしれませんが、ブドウ品種の中でも特にポリフェノールを豊富に含むことが大学の研究によって確認されています。このポリフェノールは抗酸化作用に優れ、肌の健やかさを守る成分として知られています。

さらにブドウは、果皮・種・果肉のすべてにポリフェノールやビタミン、必須脂肪酸などの植物由来成分を含みます。 これらの成分が乾燥や外的環境によるダメージから肌を守り、キメを整えてなめらかな手触りへ導き、年齢を重ねた肌にもやさしく寄り添い、うるおいとハリのある美しさを引き出します。

ワインのように、畑までたどれる原料

ワインの世界、特にブルゴーニュワインにおいては、品質を語る上で「どのワイナリーが」「どの畑で育てたブドウを使ったのか」ということが重要視されています。ヴィネジムのスキンケアもまた、その考え方を大切にしています。

原料となるマール（ブドウからワイン用果汁を絞った後の搾りかす）は、ワイナリーや畑まで明確にトレーサビリティが確保されており、原料の由来がここまで明確にわかるスキンケアブランドは、世界を探してもほとんど存在しません。

ワインのように、産地や畑の個性を大切にすること。その透明性とこだわりこそが、ヴィネジムならではの品質の証です。

ヴィネジム独自の複合成分

ヴィネジムのスキンケアの中心となるのが、独自の複合成分〈A2OC〉（Anti-Oxydant & Oxygenating Complex）。名門ドメーヌ「ルネ ブーヴィエ」がジュヴレ・シャンベルタン村に所有する自然栽培の区画のピノ・ノワールの果実エキスと、同じ土地で育まれた黒カシスの新芽エキスという、2つの植物由来成分から生まれました。

ピノ・ノワールにはポリフェノールをはじめとする植物由来成分が豊富に含まれ、肌をすこやかに整え、なめらかで澄んだ印象へ導きます。 さらに、成長のエネルギーを宿す黒カシスの新芽エキスがうるおいを与え、みずみずしくツヤのある肌へと整えます。

この〈A2OC〉は、ピノ・ノワール「ラシーヌ・デュ・タン」シリーズに配合されています。

お肌に合わせて選べる2つのシリーズ

ヴィネジムでは、肌の状態や求めるスキンケアに合わせて選べる2つのシリーズをご用意しています。 ブルゴーニュやシャンパーニュといったフランスの自然から着想を得たそれぞれのラインが、肌をすこやかに整え、美しさを引き出します。

・ピノ・ノワール 「ラシーヌ・デュ・タン」シリーズ

年齢による肌の変化を少しでも遅らせたい、とお考えの方におすすめの、シワやハリの低下に働きかけるエイジングケア・シリーズです。

ブルゴーニュの名門ワイナリー「ルネ ブーヴィエ」のジュヴレ・シャンベルタン村の畑 「ラシーヌ・デュ・タン」にて自然栽培で育てたぶどうの副産物を使用しています。 ブルゴーニュ産ぶどう由来の成分を中心に、独自複合成分〈A2OC〉を配合しており、肌にうるおいとハリを与え、なめらかで落ち着いた印象の肌へ導きます。

・シャンパーニュ 「エニヴランス」シリーズ

さらに凝縮した成分をたっぷりと贅沢に使ったラグジュアリーライン。シャンパーニュのエキス、さらになんと名門ドメーヌ「モンジャール ミュニュレ」が所有する特級畑「リシュブール」のぶどう由来の"ぶどう幹細胞エキス"、ブドウの根エキスなど、最先端美容を追求したコレクションです。

軽やかでなめらかなテクスチャが肌を包み込み、ふっくらとしたハリと透明感のあるツヤを引き出します。 乾燥や外的環境によるダメージから肌を守り、うるおいと透明感のある状態に肌を育て、"肌全体の底上げ”効果が狙えるスキンケアです。

取扱商品一覧

ピノ・ノワール 「ラシーヌ・デュ・タン」シリーズ

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/132850/table/77_1_9ff1cdae56e7cc716db572bcf35a9cab.jpg?v=202605111052 ]

シャンパーニュ 「エニヴランス」シリーズ

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/132850/table/77_2_92b4b559f9aa75c7bd1ead78a05ab277.jpg?v=202605111052 ]

香水

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/132850/table/77_3_7eac8ac7c19ce60172424dd6f433add6.jpg?v=202605111052 ]

ギフトセット

UNCORK限定！ワインとともに贈るギフトセット

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/132850/table/77_4_99f7d7c9da9dd24e1334b87692697358.jpg?v=202605111052 ]

ワインインポーターモトックスが運営するECサイト「UNCORK」では、ヴィネジムのフェイスマスクとワインを組み合わせた2種類のギフトセットをご用意いたしました。

フェイスマスクと組み合わせたのは、ジュヴレ・シャンベルタンやシャンパーニュといった、マスクに使用されているブドウと同じ産地のワイン。

飲んで中から、そしてスキンケアで体の外からもブドウの恵みを楽しめる、ワイン好きの方に喜ばれるギフトセットです。

・ジュヴレ・シャンベルタン ワイン＆フェイスマスク ギフトセット【オリジナルギフトボックス入】

「マスク・イドラシオン・インテンス・ピノ・ノワール」と由緒ある銘醸ドメーヌ「ドルーアン・ラローズ」のジュヴレ・シャンベルタンのセット。エレガントでありながら、力強さも兼ね備えた香り高いジュヴレ・シャンベルタンです。

※フェイスマスクに使用されているブドウ由来成分と本セットのワインは異なるドメーヌに由来しますが、いずれもジュヴレ・シャンベルタンのテロワールを背景としています。

販売ページ：https://www.uncork.shop/shop/g/g100282/

セット内容：

・マスク・イドラシオン・インテンス・ピノ・ノワール 1枚

・ドメーヌ・ドルーアン・ラローズ ジュヴレ・シャンベルタン 1本

・シャンパーニュ ワイン＆フェイスマスク ギフトセット【オリジナルギフトボックス入】

「エニヴランス・ル・マスク」と1760年創業のシャンパーニュ・メゾン「ランソン」による「ランソン ブラック クリエイション」のセット。きめ細かな美しい泡立ちと上品なアロマ、伸びやかな酸を楽しめる洗練された味わいのシャンパーニュです。

「エニヴランス・ル・マスク」の原材料の一部には「ランソン」のブドウが使用されています。体の外側からも内側からもランソンのシャンパーニュを体感いただける、シャンパーニュ好きにはたまらない、UNCORKだけの贅沢なセットです。

販売ページ：https://www.uncork.shop/shop/g/g100283/

セット内容：

・エニヴランス・ル・マスク 1枚

・シャンパーニュ・ランソン ランソン ブラック クリエイション 1本

【株式会社モトックスについて】

株式会社モトックスは、2025年で創業110周年を迎えた1915年創業の酒類専門商社です。“Value ＆ Quality”というコンセプトを掲げ、世界各地の生産者の歴史や想い、産地の特性や文化が詰まっている選りすぐりの商品を取り扱っています。世界25カ国のワインや食品、国内では全国の素晴らしい蔵元の日本酒・焼酎・泡盛といった和酒を適正価格でお客様へお届けし、日本の食文化の発展に取り組んでいます。

本社：〒577-0802 大阪府東大阪市小阪本町1-6-20

代表者：代表取締役社長 寺西 太亮

設立：1954年3月（創業：1915年9月）

事業内容：酒類専門商社（輸入ワイン、全国地方銘酒・焼酎・泡盛）

URL：https://www.mottox.co.jp

【一般の方向けのお問い合わせ先】

企業名：株式会社モトックス

TEL：0120-344101