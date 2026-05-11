「GREENROOM FESTIVAL ′26」にHydro Flask(R)(ハイドロフラスク)が今年も出展！大好評のカスタムイベントや限定ノベルティも。

アルコ株式会社

アメリカを中心としたアパレル商材の輸入や卸売事業、小売事業を行うアルコ株式会社（本社：大阪府大阪市 代表取締役社長：降幡昌弘）は、5月23日(土)・24日(日)に横浜赤レンガ倉庫で開催される「GREENROOM FESTIVAL '26」への出展をお知らせいたします。

■GREENROOM FESTIVALとは

「GREENROOM FESTIVAL」は、MUSICとARTを通じて海のライフスタイルとカルチャーを伝え、急速に減少しているビーチや海を守るための「Save The Ocean」をコンセプトに掲げる日本最大級のカルチャーフェスティバル。使い捨てプラスチックの削減や環境保全に向けたアクションをブランドの重要な使命とするHydro Flask(R)は、この想いに深く賛同し、今年も出展を決定いたしました。

■ 春夏の新色が勢揃いするレアな2日間

出展するサーフマーケットエリアは、チケットをお持ちでない方でも【入場無料】で気軽にお立ち寄りいただけます。

・豊富なカラーバリエーション

これからの季節に映える2026年春夏の鮮やかな新色ボトルがブースにずらりと並び、多くのアイテムを直接ご覧いただける特別な機会です。ぜひ、あなたにぴったりのマイカラーを見つけてください。

・自分好みにパーツをカスタム

豊富なカラーバリエーションを活かし、毎年大好評のカスタムイベントを今年も開催いたします。ボトル本体のカラーだけでなく、「キャップ」「ストラップ」「ブート（底面のシリコンカバー）」を、お好きなカラーで自由に組み合わせることが可能です。会場で世界に一つしかない「マイボトル」を作りましょう。

【詳細】

・当日ブースにてボトルをご購入いただいた方が対象となります。

・ボトル1本ご購入につき、ボトルキャップ（持ち手の付け替え含む）またはブート（底面のシリコンカバー）のどちらか1つをプレゼントいたします。

・カスタムパーツは数に限りがございます。なくなり次第終了となりますのでご了承くださいませ。

■カスタムイメージ

・「200ml Micro Hydro」ご購入でオリジナルカラビナをプレゼント

ポケットに収まるスリムな断熱ボトル「200ml Micro Hydro(200 ml マイクロハイドロ)」をご購入いただいた方へ、特典として「オリジナルカラビナ」をプレゼントいたします。ボトルの持ち歩きがさらに便利で楽しくなる限定アイテムです。

※ノベルティは数量限定につき、なくなり次第終了

■イメージ

■開催概要

イベント名：GREENROOM FESTIVAL '26

開催日時：2026年5月23日(土)・24日(日)

会場：横浜赤レンガ倉庫

主催：グリーンルームフェスティバル実行委員会

オフィシャルサイト：https://greenroom.jp/

Hydro Flask(R)(ハイドロフラスク)

Hydro Flask(R)(ハイドロフラスク)が生まれた地、アメリカ・オレゴン州ベンドはアウトドアとクラフトビールが非常に盛んなエリア。2009年、当時アメリカ市場でシングルウォールのステンレスボトルやハードプラスチックボトルが全盛の中、Hydro Flaskは初めて保冷・保温のできる断熱ボトル(Growler)の販売をスタート。手売りから始めたそのボトルは「いつでも冷たいビールを飲める」と地元の人々の心をすぐに掴みました。その後、ビーチエリアで注目を集めるライフセーバーにボトル提供をするなどユニークなPR戦略が功を奏し、人気は急速に拡大。 2011年には売上１億円を突破し、2015年にはヨーロッパを皮切りに国外販売を開始。その2年後には20カ国以上の進出を果たしており、同年、日本にも初上陸しました。アメリカ国内のステンレス・断熱ボトル市場では約70％のシェアを誇り、“断熱ボトル” という名称よりも“Hydro Flask”というブランド名が知れ渡っています。 ボトルをはじめ、様々なアクセサリーやアウトドアに適した軽量ボトルやカトラリー、アウティング向けのソフトグッズなど、豊富で幅広い製品ラインナップもHydro Flaskの大きな魅力の１つ。世界に想像以上のリフレッシュを提供する事こそがHydro Flaskの使命です。

オフィシャルサイト :https://www.hydroflask.co.jp/index.html公式Instagram :https://www.instagram.com/hydroflask.jp/