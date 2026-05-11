保険領域特化の学生アイデアコンペティション「INID（Insurance Ideathon）2026」への協賛について

三井物産インシュアランス・ホールディングス株式会社

三井物産インシュアランス・ホールディングス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：福田英之、以下「当社」）は、日本の大学生・大学院生を対象とした保険アイデアコンペティション「INID2026（2026年5月30日決勝大会開催予定）」に協賛することといたしましたので、お知らせいたします。なお、当社は前回に続き2回目の協賛となります。

INIDは 「Insurance Innovation（保険分野におけるイノベーション）」をテーマとし、学生の自由な発想から保険業界の新たな可能性を探ることを目的としたコンペティションです。

■協賛の背景

近年、社会環境の変化やテクノロジーの進展により、保険に求められる役割は多様化しています。その中で、既存の枠組みにとらわれない新たな発想が求められています。

当社は本協賛を通じて、大学・研究機関との接点を強化するとともに、次世代人材との対話を通じて、新たな知見と既存の保険ビジネスとの融合による価値創出に貢献してまいります。

■協賛内容

当社は協賛金の拠出により「INID2026」の開催を支援するほか、INIDを通じて選出される最優秀チームが世界大会（シンガポールで開催予定）に参加する際、昨年に引き続き三井物産グループの海外拠点（Mitsui Bussan Pana Harrison Pte. Ltd）を通じて、現地での活動を支援する予定です。

代表コメント

三井物産インシュアランス・ホールディングス株式会社

代表取締役社長 福田英之

「保険は人々の暮らしや企業活動を支える社会インフラの一つであり、その役割は社会の変化とともに進化し続けています。

当社は前回に続きINIDへ協賛することで、学生の皆さまの自由で柔軟な発想に触れるとともに、新たな価値創出の可能性を見出していきたいと考えています。

また、三井物産グループのネットワークを活かし、世界に挑戦する機会の創出にも貢献することで、次世代人材の成長を後押ししてまいります。」

今後の取り組み

当社は“進化を続ける総合保険リスクマネジメントグループ”として、“豊かで安心な未来をつくる”ことを目指しております。今後も、保険・金融分野における価値創出に向けて、各方面との交流を積極的に推進してまいります。

INIDについて

INIDは日本の大学生・大学院生を対象とした保険領域特化型のアイデアコンペティションです。2026年5月30日に決勝大会が開催予定であり、最優秀チームには、8月21日にシンガポールで開催予定の世界大会への出場機会が提供されます。

INID公式ウェブサイト：https://inid.cien.group/

会社概要

会社名：三井物産インシュアランス・ホールディングス株式会社

本店所在地：東京都千代田区丸の内三丁目4番1号 新国際ビル2階

代表者：代表取締役社長 福田英之

URL：https://www.insurance-hd.com/company.html

【本件に関するお問い合わせ】

お問い合わせフォーム：https://insurance-hd.com/contact.html