キャリア採用実施企業83.1%に増加。「キャリア採用＞新卒採用」が多数派に。今年度のキャリア採用「増やす予定」26.9%、拡大傾向続く【企業調査】

株式会社学情

株式会社学情（本社：東京都中央区）は、企業・団体の人事担当者を対象に、キャリア採用の現状や計画についてインターネットアンケートを実施しました。キャリア採用を「現在実施している」企業が83.1%と大半を占め、調査を始めた2023年以降で最も高い比率となりました。今年度の採用活動でのキャリア採用と新卒採用の割合は、「キャリア採用の割合が多い」が41.8％に上り、「新卒採用の割合が多い」（40.5％）を初めて上回りました。今年度のキャリア採用の人数は、４社に３社が前年度と同程度かそれ以上の採用を予定しており、拡大傾向が続いています。

【TOPICS】

（1）キャリア採用を「実施している」企業が83.1%占める 前年より6.0ポイント増

（2）「キャリア採用＞新卒採用」41.8％、初めて「キャリア＜新卒」40.5％を上回る

（3）今年度のキャリア採用「増やす予定」26.9% 拡大傾向続く

【調査の背景】

新卒一括採用での人材獲得競争の激化や人手不足を背景に、キャリア採用（経験者採用）を強化する企業が増えています。従業員301人以上の企業に中途採用比率の公表が義務づけられてから５年。キャリア採用の現状や今年度の計画について調査しました。

（1）キャリア採用を「実施している」企業が83.1%占める 前年より6.0ポイント増

キャリア採用の実施状況は、「現在実施している」との回答が83.1%と大半を占めました。前年同時期の77.1%から6.0ポイント増え、調査を始めた2023年以降で最も高い比率となりました。

現在は実施していないが「３カ月以内」または「１年以内」に実施していた企業は計7.1%、同じく「３カ月以内」または「１年以内」に実施予定の企業は計3.1%でした。「実施しておらず、実施予定もない」は6.8%にとどまりました。

（2）「キャリア採用＞新卒採用」41.8％、初めて「キャリア＜新卒」を上回る

2026年度の採用活動でのキャリア採用と新卒採用の割合は、「5:5」が17.5％で最多でした。「キャリア採用のほうが新卒採用より割合が多い」と回答した企業が計41.8％となり、「キャリア採用より新卒採用の割合が多い」と回答した企業の計40.5％を上回りました。23年の調査開始以降、「キャリア採用の割合が多い」が多数になったのは初めて。キャリア採用が広がっていることが分かります。

（3）今年度のキャリア採用「増やす予定」26.9% 拡大傾向続く

2026年度のキャリア採用の人数については、「前年度と特に変更なし」が49.1%とほぼ半数を占め、次いで「前年度よりも増やす予定」が26.9％でした。合わせると、４社に３社が前年度と同程度かそれ以上の採用を予定していることになります。「増やす予定」は前年同時期の数値（32.8%）よりは減ったものの、「前年度よりも減らす予定」は6.2%にとどまっており、キャリア採用は拡大傾向にあると言えます。

■調査概要

・調査期間：2026年３月16日～2026年４月10日

・調査機関：株式会社学情

・調査対象：企業・団体の人事担当者

・有効回答数：295件

・調査方法：Web上でのアンケート調査

※各項目の数値は小数点第二位を四捨五入し小数点第一位までを表記しているため、択一式回答の合計が100.0％にならない場合があります。

■株式会社学情とは

東証プライム上場・経団連加盟企業。2004年から、「20代通年採用」を提唱。会員数280万人の「（20代が選ぶ）20代向け転職サイト7年連続No.１・20代専門転職サイト〈Ｒｅ就活〉」（2019年～2025年 東京商工リサーチ調査 20代向け転職サイト 第１位）や「30代向けダイレクトリクルーティングサービス〈Ｒｅ就活30〉」、会員数60万人の「スカウト型就職サイト〈Ｒｅ就活キャンパス〉」を軸に、20代・30代の採用をトータルにサポートする大手就職・転職情報会社です。

また日本で初めて「合同企業セミナー」を開催し（自社調べ）、「転職博」や「就職博」など、若手人材の採用に関する多様なサービスを展開しています。

［創業／1976年 資本金／15億円 加盟団体／一般社団法人 日本経済団体連合会、公益社団法人 全国求人情報協会、一般社団法人 日本人材紹介事業協会、日本就職情報出版懇話会、公益財団法人 森林文化協会］

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