サイド＆高速スクロール搭載！多機能ワイヤレスマウスを新発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範)が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、横スクロールと高速スクロールで作業効率を大きく向上させる多機能マウスである「ワイヤレスマウス VELZA（400-MAWB220）」を発売しました。

ワイヤレスマウス VELZA サイドホイール/高速スクロール Bluetooth/2.4GHz 無線 静音 PAW3809 左右スクロール Mac対応 戻る 進む USB-C 充電式 高機能

型番：400-MAWB220

販売価格：7,255円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-MAWB220

おすすめポイント

・サイドホイール搭載でExcel等の横スクロールがスムーズに

・高速スクロール機能で長文や大量データを一気に移動し時短に

・Bluetoothと2.4GHzで最大3台の機器を瞬時に切替可能

ExcelやWebページに便利な「サイドホイール」搭載

マウスの側面にサイドホイールを搭載し、Excelなどの表計算ソフトや横長のWebページでの横スクロールが直感的に行えます。従来のマウスでは手間だった左右への画面移動もスムーズに操作できるため、データ確認のストレスを軽減。作業の流れを止めることなく、日々の業務スピードを大きく向上させます。

長文や大量データを一気に移動「高速スクロール」機能

ホイールを勢いよく回すだけでページを高速移動できるスクロール機能を備えています。縦長のWebページや膨大なデータ量の資料でも、何度もホイールを回す手間が省けます。必要な情報へ瞬時にアクセスできるため、情報収集や資料確認の時間短縮につながり、集中力を維持したまま快適に作業を進められます。

最大3台の機器を切り替えて使えるデュアルワイヤレス

Bluetooth接続2台と、付属のUSB Type-Aレシーバーによる2.4GHz無線接続1台の、合計3台の機器を登録可能です。パソコンやタブレットなど複数のデバイスを1つのマウスで操作でき、ボタン一つで瞬時に接続先を切り替えられます。接続状況はLEDで表示されるため、一目で確認できて便利です。

手に自然にフィットするエルゴノミクス（人間工学）形状

長時間のパソコン作業でも疲れにくいよう、手にフィットして快適に操作できるエルゴノミクスデザインを採用しました。手を自然な角度で置いて操作できる絶妙な傾斜と、親指がしっかりと収まるスポットが特徴です。手首や腕への負担を軽減し、手とマウスが一体化したような自然な握り心地を実現しています。

経済的なType-C充電式＆周りを気にせず使える静音設計

面倒な電池交換が不要なUSB Type-C充電式を採用しています。付属のケーブルで手軽に充電でき、経済的で環境にも優しい設計です。また、左右のクリックボタンやホイールには静音スイッチを搭載。カチカチという操作音が鳴らないため、静かなオフィスやカフェ、夜間の自宅でも周囲を気にせず作業に集中できます。

【サンワダイレクト各店掲載ページ】

■サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-MAWB220

■サンワダイレクト楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/400-mawb220/

■サンワダイレクトYahoo!ショッピング店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/400-mawb220.html

サンワダイレクト

社名 ：サンワサプライ株式会社

サイト名：サンワダイレクト

設立 ：昭和26年(1951年)

本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１

本店 ：東京都品川区南大井６-５-８

展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階

：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階

業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い





■お問い合わせ

サンワダイレクト

TEL ：086-223-3311

FAX ：086-223-5123

E-Mail ：hansoku@sanwa.co.jp



※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。