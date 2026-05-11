「CCS事業の実装に向けた検討の要点」と題して、森・濱田松本法律事務所 外国法共同事業 パートナー弁護士 島 美穂子氏によるセミナーを2026年6月10日(水)に開催!!

[セミナー詳細]

株式会社 新社会システム総合研究所

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26336

[SSKセミナー]

CCS事業の実装に向けた検討の要点

～遂に迎えるCCS事業法“完全施行”を受けて～

[講 師]

森・濱田松本法律事務所 外国法共同事業

パートナー弁護士 島 美穂子 氏

[日 時]

２０２６年６月１０日（水） 午後１時～３時

[受講方法]

■会場受講

ＳＳＫ セミナールーム

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

Hard-to-abate産業の脱炭素化に不可欠な技術と位置付けられるCCSの実装に向けた動きが、日本でも本格化しています。2030年代初頭の事業開始に向けて選定された「先進的CCS事業」のうち、パイプライン案件については試掘段階に進んだものも見られます。船舶輸送案件についても、CO2回収源のクラスター化と船舶輸送効率化のための仕組みづくりの検討が進んでいます。

本セミナーでは、5月22日のCCS事業法の完全施行を受け、CCSに関わる事業環境の整備状況を整理するとともに、資源エネルギー庁や環境省における最新の検討内容（開催日時点での情報に基づきます。）を踏まえ、法的観点からFIDに向けたCCS事業の姿を検討します。

１．CCSに関わる事業環境の整備状況

（１）CCS事業法

（２）先進的CCS事業支援

（３）長期脱炭素電源オークション

（４）CCSによるCO2排出削減の取扱い

２．CCS事業法の概要

３．CCS事業（パイプライン）のコスト差支援制度の概要

４．CCSバリューチェーンを通じたストラクチャー検討

５．質疑応答／名刺交換

【お問い合わせ先】

新社会システム総合研究所

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

Email: info@ssk21.co.jp

TEL: 03-5532-8850

FAX: 03-5532-8851

URL: https://www.ssk21.co.jp

【新社会システム総合研究所(SSK)について】

新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。

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また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーオンデマンド販売等お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。

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