【発売前重版＆イベント開催決定】『薬屋のひとりごと』初の公式レシピ本『猫猫の調合書』話題沸騰！　発売を記念した著者お渡し会も

作品世界に登場する料理とあらたな物語を“体験”できる一冊

株式会社イマジカインフォスあの日、小蘭と子翠と食べた「氷菓」を壬氏のために作る猫猫。

本書は、シリーズ累計4500万部を突破、TVアニメも第3期放送を控えた大人気作『薬屋のひとりごと』の原作小説から誕生した初の公式レシピ本。

壬氏（ジンシ）の「媚薬を作ってくれないか？」との依頼で猫猫（マオマオ）が作ったチョコレートや、小蘭（シャオラン）・子翠（シスイ）との友情の証・氷菓（アイス）をはじめ、作中で読者の心をつかんだ数々の料理が登場。さらに、本書のために著者・日向夏先生が書き下ろしたショートストーリー「鱠（なます）」「二層の酒」「串焼き」「甘藷（かんしょ）菓子」「角煮」と、以前特典として限定配布された「可可阿（カカオ）菓子」も収録され、計６本のショートストーリーを楽しむことができ、ここでしか読めないエピソードとともに『薬屋のひとりごと』の世界を味わえる一冊となっています。

発売前から話題を集め、書籍化・表紙解禁でますます熱い反響をいただき、このたび発売を前に重版が決定しました。



＜収録レシピ（一部）＞

・猫猫の“媚薬”チョコレート

・友情の氷菓

・燕燕の乾焼蝦仁（エビチリ）

・月精の夜空ゼリー

・暗号の運命饼干（フォーチュンクッキー）

・訪問の夜の豚角煮

ほか全23レシピ

東京・大阪で、発売記念お渡し会開催決定！

『薬屋のひとりごと 猫猫の調合書』の発売を記念して、ご購入の方の中から抽選で100名の方に特典お渡し会開催が決定しました。日向夏先生・真楠ヨウ先生の直筆サイン入りの限定オリジナルコースターを、日向夏先生の広報担当うりぼう【うりりん】と、真楠ヨウ先生からお渡しします。



■大阪

2026年6月13日（土）15：00～

場所：MARUZEN &ジュンク堂書店 梅田店

詳しくはこちらから▼

https://hoshinoshoten.jp/event/kusuriyanohhitor…tomaruzenjunkudo/(https://hoshinoshoten.jp/event/kusuriyanohhitor%E2%80%A6tomaruzenjunkudo/) ‎

■東京

2026年6月21日（日）11：00～

場所：紀伊國屋書店新宿本店

詳しくはこちらから▼

https://store.kinokuniya.co.jp/event/1777516246/

※購入者全員に「イベント限定特典（オリジナルコースター）」をプレゼントいたします。

※特設サイトより予約購入いただいた方が抽選の対象です。

『薬屋のひとりごと 猫猫の調合書』書誌情報

『薬屋のひとりごと 猫猫の調合書（レシピ）』

発売日：2026年5月13日（水）

価格：2,200円（税込）

発行：イマジカインフォス

発売：主婦の友社

ISBN:978-4-07-463444-6

全国の書店・ネット書店にて予約受付中です

アニメイト(https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3421174/) 特典：千社札

メロンブックス(https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=3540316) 特典：ポストカード

ヒーロー党(https://herobunko.com/%ef%bc%9c%e3%83%92%e3%83%bc%e3%83%ad%e3%83%bc%e5%85%9a%e6%9b%b8%e5%ba%97%ef%bc%9e%e4%b8%80%e8%a6%a7/) 特典：ステッカー（フォトカードサイズ）



下記法人共通 特典：トレカサイズカード

ヨドバシカメラ(https://www.yodobashi.com/product/100000009004229367/)

ワンダーグーグループ

三洋堂書店グループ

精文館書店グループ

明屋書店グループ

有隣堂グループ

セブンネットショッピング(https://7net.omni7.jp/detail/1107694390)

楽天ブックス(https://books.rakuten.co.jp/rb/18563528/)

Amazon(https://www.amazon.co.jp/dp/4074634449)

＊画像を使用の際は、下記のコピーライト表記の記載をお願いいたします。

(C)日向夏／イマジカインフォス イラスト：しのとうこ