【発売前重版＆イベント開催決定】『薬屋のひとりごと』初の公式レシピ本『猫猫の調合書』話題沸騰！ 発売を記念した著者お渡し会も
あの日、小蘭と子翠と食べた「氷菓」を壬氏のために作る猫猫。
作品世界に登場する料理とあらたな物語を“体験”できる一冊
本書は、シリーズ累計4500万部を突破、TVアニメも第3期放送を控えた大人気作『薬屋のひとりごと』の原作小説から誕生した初の公式レシピ本。
壬氏（ジンシ）の「媚薬を作ってくれないか？」との依頼で猫猫（マオマオ）が作ったチョコレートや、小蘭（シャオラン）・子翠（シスイ）との友情の証・氷菓（アイス）をはじめ、作中で読者の心をつかんだ数々の料理が登場。さらに、本書のために著者・日向夏先生が書き下ろしたショートストーリー「鱠（なます）」「二層の酒」「串焼き」「甘藷（かんしょ）菓子」「角煮」と、以前特典として限定配布された「可可阿（カカオ）菓子」も収録され、計６本のショートストーリーを楽しむことができ、ここでしか読めないエピソードとともに『薬屋のひとりごと』の世界を味わえる一冊となっています。
発売前から話題を集め、書籍化・表紙解禁でますます熱い反響をいただき、このたび発売を前に重版が決定しました。
＜収録レシピ（一部）＞
・猫猫の“媚薬”チョコレート
・友情の氷菓
・燕燕の乾焼蝦仁（エビチリ）
・月精の夜空ゼリー
・暗号の運命饼干（フォーチュンクッキー）
・訪問の夜の豚角煮
ほか全23レシピ
東京・大阪で、発売記念お渡し会開催決定！
『薬屋のひとりごと 猫猫の調合書』の発売を記念して、ご購入の方の中から抽選で100名の方に特典お渡し会開催が決定しました。日向夏先生・真楠ヨウ先生の直筆サイン入りの限定オリジナルコースターを、日向夏先生の広報担当うりぼう【うりりん】と、真楠ヨウ先生からお渡しします。
■大阪
2026年6月13日（土）15：00～
場所：MARUZEN &ジュンク堂書店 梅田店
詳しくはこちらから▼
https://hoshinoshoten.jp/event/kusuriyanohhitor…tomaruzenjunkudo/(https://hoshinoshoten.jp/event/kusuriyanohhitor%E2%80%A6tomaruzenjunkudo/)
■東京
2026年6月21日（日）11：00～
場所：紀伊國屋書店新宿本店
詳しくはこちらから▼
https://store.kinokuniya.co.jp/event/1777516246/
※購入者全員に「イベント限定特典（オリジナルコースター）」をプレゼントいたします。
※特設サイトより予約購入いただいた方が抽選の対象です。
『薬屋のひとりごと 猫猫の調合書』書誌情報
『薬屋のひとりごと 猫猫の調合書（レシピ）』
発売日：2026年5月13日（水）
価格：2,200円（税込）
発行：イマジカインフォス
発売：主婦の友社
ISBN:978-4-07-463444-6
全国の書店・ネット書店にて予約受付中です
アニメイト(https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3421174/) 特典：千社札
メロンブックス(https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=3540316) 特典：ポストカード
ヒーロー党(https://herobunko.com/%ef%bc%9c%e3%83%92%e3%83%bc%e3%83%ad%e3%83%bc%e5%85%9a%e6%9b%b8%e5%ba%97%ef%bc%9e%e4%b8%80%e8%a6%a7/) 特典：ステッカー（フォトカードサイズ）
下記法人共通 特典：トレカサイズカード
ヨドバシカメラ(https://www.yodobashi.com/product/100000009004229367/)
ワンダーグーグループ
三洋堂書店グループ
精文館書店グループ
明屋書店グループ
有隣堂グループ
セブンネットショッピング(https://7net.omni7.jp/detail/1107694390)
楽天ブックス(https://books.rakuten.co.jp/rb/18563528/)
Amazon(https://www.amazon.co.jp/dp/4074634449)
＊画像を使用の際は、下記のコピーライト表記の記載をお願いいたします。
(C)日向夏／イマジカインフォス イラスト：しのとうこ