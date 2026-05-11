「スクールタクト認定マスター」2026年度第1期、5/11（月）より申し込み受付開始

株式会社コードタクト

株式会社コードタクト（東京都渋谷区、代表取締役CEO：後藤 正樹）は、スクールタクト／ClassiNOTE※の活用スキルを認定する「スクールタクト認定マスター」2026年度第1期の申し込み受付を開始しました。

先生個人の学びの機会のみならず、自治体のICT活用研修の一環としても取り入れられている本制度。今期は、先生をはじめとするユーザーの方々が、より日々の業務の中で取り組みやすくなるよう、取り組み期間中の受験回数の上限を拡大し、アップデートしました。



※ClassiNOTEは、Classi ユーザー用に提供しているスクールタクトの別名称です。名称が異なるだけで、システム上の違いはありません。

制度詳細・募集についてはこちら＞(https://schooltakt.com/news-certification/55616/)

段階的なスキルアップを支える3つの認定ランク

「スクールタクト認定マスター」は、スクールタクト／ClassiNOTE（以下スクールタクト）の活用スキルを公認する認定制度です。



取り組み期間中の、オンライン試験や授業での活用実績を評価し、ブロンズ・シルバー・ゴールドの3つのランクで認定します。基礎から体系的に活用スキルを習得できる設計のため、スクールタクトの活用を始めたばかりの方でも、基礎固めとして気軽に挑戦いただけます。

1． ブロンズ認定

基本操作の理解を深めるオンライン試験を通じて、ICT活用の土台を作ります。（オンライン試験での80％以上の正答率により認定）



2．シルバー認定

より発展的な機能や活用方法を習得し、授業の幅を広げる実践力を養います。（ブロンズ認定取得後、オンライン試験での80％以上の正答率により認定）



3．ゴールド認定

「課題を配布する」「振り返りAI分析を使用する」など、実際の授業における多角的な活用実績をポイント化し、評価。ICT推進をリードする最上位ランクとして認定します。

（シルバー認定取得後、授業での活用実践を通じた20ポイント以上の取得により認定）

受験回数の上限拡大。先生などユーザーの挑戦を後押しするアップデート

本制度は、申し込みから取り組み期間中の活動まで、場所を問わずユーザーが自分のペースで進められるオンライン完結型の認定制度です。「もっと学びたい、挑戦したい」という意欲を後押しするため、今期はさらに、シルバー認定試験の受験回数の上限を、これまでの2回から3回へ拡大。振り返りを通じ、再チャレンジしやすくなりました。

累計認定者300名突破。広がる活躍のフィールド

2026年4月時点で、累計300名以上の先生や教育関係者の方々を認定しています。認定取得者は、その活用力を生かし、自身の授業改善はもちろん、校内研修の講師や自治体のICTの推進リーダー、さらには執筆・講演など活躍の場を広げています。

スクールタクト認定マスター2026年度第1期募集概要

対象

スクールタクト／ClassiNOTEを契約している学校・自治体に勤めている方

※教育委員会の方、学校管理職の方、ICT支援員の方も対象です。

※ゴールド認定は、継続して児童生徒への授業実施が可能な方に限ります。



申し込み期間

2026年5月11日（月）～6月12日（金）



取り組み期間

【ブロンズ・シルバー認定】認定試験取り組み期間：2026年5月25日（月）～6月12日（金）

【ゴールド認定】授業活用取り組み期間：2026年6月8日（月）～7月10日（金）

※認定試験取り組み期間に、ブロンズ認定試験は無制限、シルバー認定試験は3回まで受験することができます。

※過去取得した認定ランクに関わらず、ブロンズ認定試験からのスタートとなります。



認定料

無料



認定特典

【ゴールド認定】

- ゴールド認定者限定スクールタクトオリジナル記念グッズの進呈- スクールタクト専用のオンラインコミュニティーへの招待- デジタル認定証の発行

【シルバー認定】

- スクールタクト専用のオンラインコミュニティーへの招待- デジタル認定証の発行

【ブロンズ認定】

- デジタル認定証の発行

詳細・申し込み

詳細・申し込みはこちら＞(https://schooltakt.com/news-certification/55616/)

「スクールタクト」について

「スクールタクト」は、AIとスタディログを活用し、リアルタイムに学び合いを可視化することで先生をサポートするオンリーワンの授業支援クラウドです。

低速インターネットでも快適に動き、児童生徒の学びと成長に寄り添う機能開発と、専門スタッフによるきめ細かなサポートで、先生の負荷を軽減しながら、どんな授業にも学び合いを生み出します。



これまで文部科学省、総務省、内閣府などのICT教育の実証事業に採択されており、国公私立問わず2,800校を超える小学校から大学、学習塾に導入されています。

URL：https://schooltakt.com/

会社概要

当社は、『「学び」を革新し、誰もが自由に生きる世界を創る』をミッションに、『個の力をみんなで高め合う「学びの場」を創る』をビジョンに掲げ、最先端のICTを通じて協働学習を支援することを目指しています。

会社名 ：株式会社コードタクト

所在地 ：東京都渋谷区円山町28-4 大場ビルA館2階b室

設立 ：2015年1月

代表者 ：代表取締役CEO 後藤 正樹

事業内容 ：授業支援クラウド「スクールタクト」およびリフレクション・マネジメントシステム「チームタクト」の提供

URL ：https://codetakt.com/