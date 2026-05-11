ビックリユースがSBT認証を取得。中古オフィス家具のリユースで環境負荷低減と資源循環型社会を目指す

ビックリユースがSBT認証を取得

株式会社ビックリユース

中古オフィス家具の買取・販売を手がける株式会社ビックリユース（本社：神奈川県横浜市）は、2026年2月にSBT認証を取得しました。

近年、企業には事業活動を通じた環境負荷低減や脱炭素への具体的な対応が求められるなか、ビックリユースは中古オフィス家具のリユースを通じて、廃棄物削減、資源循環、CO2排出量削減に取り組んでいます。今回のSBT認証取得は、こうした環境への取り組みをより明確に示すものであり、持続可能な社会の実現に向けた事業姿勢を対外的に発信するものです。

ビックリユースでは、オフィス移転やレイアウト変更などで不要となったオフィス家具を、単なる廃棄物として処分するのではなく、再び活用できる資産として循環させる取り組みを進めてきました。まだ使用可能なオフィス家具をリユースすることで、新たな製造や廃棄に伴う環境負荷の低減につなげるとともに、法人企業のコスト最適化にも貢献しています。

SBT認証とは何か

オフィス移転や改装、レイアウト変更の際には、多くのオフィス家具が不要になります。そのなかには、まだ十分に使用できるにもかかわらず、廃棄されてしまうものも少なくありません。

新たにオフィス家具を製造するためには、鉄や木材、樹脂などの資源を使用し、加工や輸送を行う必要があります。その過程では多くのエネルギーが使われ、CO2も排出されます。一方で、中古オフィス家具をリユースすることで、新規製造に伴う資源消費やCO2排出量を抑えることが期待できます。

また、不要になった家具を廃棄する場合には、処理コストや環境負荷も発生します。リユースは、廃棄物削減、資源の有効活用、環境配慮を同時に実現できる方法であり、企業にとっても合理的な選択肢の一つです。

中古オフィス家具のリユースが環境に与える効果

オフィス移転や改装、レイアウト変更の際には、多くのオフィス家具が不要になります。そのなかには、まだ十分に使用できるにもかかわらず、廃棄されてしまうものも少なくありません。

新たにオフィス家具を製造するためには、鉄や木材、樹脂などの資源を使用し、加工や輸送を行う必要があります。その過程では多くのエネルギーが使われ、CO2も排出されます。一方で、中古オフィス家具をリユースすることで、新規製造に伴う資源消費やCO2排出量を抑えることが期待できます。

また、不要になった家具を廃棄する場合には、処理コストや環境負荷も発生します。リユースは、廃棄物削減、資源の有効活用、環境配慮を同時に実現できる方法であり、企業にとっても合理的な選択肢の一つです。

ビックリユースの取り組み

ビックリユースでは、不要になったオフィス家具を単なる廃棄物としてではなく、再活用できる資産として捉え、買取・販売を行っています。こうした取り組みにより、オフィス家具を必要とする企業に対して、中古でも安心して選べる選択肢を提供するとともに、資源循環の促進にもつなげています。

また、リユースによって削減につながるCO2排出量の見える化にも取り組み、企業がどのように環境貢献につながっているのかを把握しやすい仕組みづくりも進めています。

今後の展望

今回のSBT認証取得を契機に、ビックリユースは今後も中古オフィス家具のリユースを通じて、CO2排出量削減、廃棄物削減、資源循環の推進に引き続き取り組んでまいります。不要になったオフィス家具を「捨てる」のではなく、「活かす」という選択肢を広げることで、環境と経済の両立に貢献し、持続可能な社会の実現を目指してまいります。

ビックリユースとは

ビックリユースは、東京都・神奈川県に4店舗を展開する中古オフィス家具専門商社です。

デスク、チェア、キャビネット、ロッカー、会議テーブル、複合機、家電、什器類など、法人オフィスで不要になったビジネス資産を査定・買取し、次に必要とする企業やお客様へ再流通させています。

オフィス移転・拠点統合・閉鎖・レイアウト変更などに伴い発生する大量のオフィス家具やOA機器をすべて廃棄してしまうと、処分費用が大きくなるだけでなく、廃棄物の増加やCO2排出など、環境負荷の面でも大きな課題となります。

ビックリユースでは、法人オフィスで発生する不要なオフィス家具・OA機器について、査定・買取・引取・撤去・リユースまで一括でサポート。まだ使えるものを廃棄せず、必要とする企業やお客様へつなぐことで、処分コストの削減に加え、廃棄物の削減、CO2排出抑制、環境負荷軽減にも貢献します。

また、大量案件、短納期での搬出、ビル搬出条件のある案件にも対応し、現地確認・写真査定・リスト査定などを通じて、買取可能品・リユース可能品・処分が必要なものを整理したうえで、最適な方法をご提案します。

不要品をただ処分するのではなく、価値ある資源として次へつなぐ。

ビックリユースは、オフィス移転時のコスト削減と環境負荷軽減を両立する、法人向けリユース買取サービスです。

株式会社ビックリユース

■会社概要

【東京買取営業本部】

〒105-0013 東京都港区浜松町2-1-16 第3粕谷ビル5F

■お問合せ先

株式会社ビックリユース

担当：森

受付時間（平日）9:30～18:00

m.mori@bic-reyouth.com

■許認可等

古物商許可証神奈川県公安委員会

・第451330006111

産業廃棄物収集運搬

・東京 13-00-186883号

産業廃棄物収集運搬

・神奈川 14-00-186883号

第一種貨物利用運送事業

・関自貨第391号

■参加団体

横浜商工会議所

川崎市リユースリサイクルショップ認定店

かわさきSDGsゴールドパートナー認証企業