資材不足でも止まらない外壁リフォーム「Shell-WALL(R)」施工認定店制度を開始

株式会社ネオ・クラフト

塗料や設備機器などの資材不足が続く中、住宅リフォーム業界では「施工したくてもできない案件」が急増しています。

特に外壁リフォーム分野では、資材価格の高騰や供給不安定化により、従来の塗装工事だけでは収益確保が難しくなりつつあります。

このような背景を受け、S-CRAFT株式会社（本社：千葉県大網白里市、代表取締役：新原貴之）は、資材不足時代に対応する新たな外壁リフォーム事業として、「Shell-WALL(R)」施工認定店制度を開始しました。（Shell-WALL(R)は、米国製の樹脂サイディングを活用した外壁リフォーム事業です）

■住宅リフォーム業界で深刻化する資材問題

現在、リフォーム業界では

・塗料の供給不安定化

・水廻り設備の納期遅延

・資材価格の高騰（各メーカー20～100％の値上げ）

・見積を出したくても出せない

といった四重苦の最中にあり「受注はあるが施工できない」「売上が立たない」といった事態が増えています。特に外壁塗装分野では、資材供給と価格の両面から収益構造の悪化が急激に進んでいます。

■課題を解決するShell-WALL(R)

外壁塗装リフォームが出来ない状況でも「顧客に提案出来るリフォーム」、それが外壁カバー工法による“貼る外壁リフォーム”です。

Shell-WALL(R)とは？

Shell-WALL(R)は、樹脂サイディング（※1）を活用した外壁リフォームで

・米国製造による安定供給

・国内メーカーから現場、企業への直送

・在庫不要で必要な分だけをオーダー

・既存外壁の上から施工可能（リフォーム向け）

・メーカー保証30年、その間はメンテナンス不要の高耐久素材

といった特徴により、資材供給の影響を受けにくい供給体制を実現しています。樹脂サイディングは新築戸建てでも活用されており、市場は拡大中です。

■樹脂サイディングの可能性

Shell-WALL(R)は（株）ネオ・クラフトの登録商標です

樹脂サイディングは北米では主流となっている外壁材で、耐久性・メンテナンス性に優れた素材です。

四季を通じた過酷な環境でも、海沿いや雪国で実績を重ねている高耐久外壁材。

（特徴）

・塗装が不要（ノーメンテナンスで30年以上）

・軽量でカバー工法に適している（金属外壁の半分以下の重量）

・長期的な維持コストを抑えられる

といった特性から、リフォーム市場において高い適性を持っています。

■施工認定店制度の取り組み

Shell-WALL(R)施工認定店制度では、樹脂サイディングを扱ったことが無い事業主様に対して

・施工研修制度の整備

・施工ノウハウの提供

・資材供給体制の構築

・Shell-WALL(R)ブランド活用、販促支援

を実施しています。施工研修（１～２日間）を受けることで、塗装業者様でも施工が可能になり、リフォーム事業者様への導入ハードルを下げています。

■収益モデルの変化

一例として、従来の外壁塗装と比較すると

（外壁塗装）

売上：約80万円

粗利：約20万円

（Shell-WALL(R)）

売上：約200万円

粗利：約50万円

と、同一カテゴリのリフォームでありながら収益構造に差が生まれます。

■樹脂サイディング市場は未成熟

現在、樹脂サイディングを活用した外壁リフォームは、北米では一般的である一方、日本国内ではまだ施工会社が限定的です。そのため競合が少なく、地域によって差別化された外壁リフォームとして提案が可能です。

■Shell-WALL(R)施工認定店制度へのお申込み方法

当社では15年に及ぶ施工実績があり、近年ではYouTubeなどを通じて問い合わせも増加しています。安定供給型の外壁リフォーム事業として、全国の施工認定店を募集しています。

詳しくは専用サイトをご覧ください。（https://www.s-craft.group/shellwall/）

運営会社：S-CRAFT株式会社

お問合せ窓口：0475-71-2558（S-CRAFT事業部）

メールでのご相談：s-craft@neo-craft.biz