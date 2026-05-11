全く新しいスキンケアの扉、プラセンタカイン。透明で美しい素肌は科学的に証明できる成分のチカラと、細胞に近い成分をそのまま肌に補い実現する時代に。

生命の源から、本来のチカラを引き出し透明な素肌を実現する。

株式会社ジェニックジャパン

完全非加熱による胎盤からのプラセンタ抽出法（特許PD膜分離法）により抽出された生プラセンタは、抽出過程の加熱で成分が減少する一般のプラセンタに比べてEGFで150倍の活性力を持つ事は従来から分かっていました。（フィルトム社2025/07調べ）

今回さらに、60種類の主要活性タンパク質成分として命名した「プラセンタカイン」は、有効成分とそれを支える成分などの多様で複合的な一つの環境として存在している事が解明されました。

これは人の肌が多様な細胞と成分で出来ているのと同じで、素肌に必要なものそのままといえます。

その多成分複合体としてのチカラが透明で自然な美しさの肌に本来求められていた事でした。

完全非加熱製法による生プラセンタ（プラセンタカイン含有）の多成分複合体の解明により、なぜ美しい素肌美を実現することが可能になるのかを科学的に説明できるようになってきました。

ワールドビューティージャパンTOKYOに出展。

EGF活性数値 プラセンタカイン細胞ホメオスタシス図出展テーマ：『結果』で選ばれ続けるサロンには、科学的根拠（エビデンス）がある。

5月18日（月）～20日（水）

東京ビックサイト

出展ブース：プラチナエリア西２ホール E016

ジェニックジャパンの独自メソッド全てを解説します。

出展社プレゼンテーション：5月18日（月）15：00～16：00（ルームF）

山田梨紗タイトル：「肌環境ケアの理論と科学的エビデンス」

プレゼンテーター

株式会社ジェニックジャパン

製品開発責任者

山田梨紗

尾池哲郎博士

プレゼンテーター

株式会社FILTOM

工学博士/研究所長

尾池哲郎博士

出展社プレゼン参加、事前予約の方にはサロンオーナー岩永恵琴著書「美容哲学」をプレゼントいたします。

事前予約QR 書籍「美容哲学」事前予約特典

50年で10万人以上の肌改

善を行ってきた美容家・岩

永恵琴が、医師との共同研

究と現場経験から導いた

科学的ケアと顧客に選ばれ

続けるための実践的戦略を

体系化した一冊。

岩永恵琴「美容哲学」著者 岩永恵琴

美容哲学・肌環境ケアの研究家。

ジェニックジャパン代 表として製品開発を手が け、サロン専売スキンケア を企画。

エステ経験をもとに、美容理論と接客・人材 育成を軸に教育メソッドを確立し、サロン支援を行う。

「肌環境ケア」というスキンケアの仕組み。

当社の生プラセンタ（プラセンタカイン含有）※1に非常に多くの成分が含まれている事は以前から知られていましたが、今回特に重要と思われるタンパク質60種類をプラセンタカインと命名し、その中から10種類のたんぱく質（ペリカン、フィブロネクチン、フィブリリン、ラミリンα5、プログラニュリン、バーシカン、アグリン、トロンボスポンジン4、フィブリン関連タンパク、スーパーオキシドディスターゼ3）を個別・相関で分析した結果。※２

これらの成分が「生理活性タンパク質ネットワーク」として機能しており、「多成分複合体」といえるものであることが分かりました。

これは、元々細胞が持っているホメオスタシス（外部環境に影響されずに状態を保とうとするチカラ）と呼ばれるものと同じといえます。

スキンケア分野での生プラセンタの活用有効性は以前からいわれてきましたが、成長因子と呼ばれるEGFやFGF、IGF等の個別成分を強調する形で語られてきました。

しかし、本来の生プラセンタ（プラセンタカイン含有）は個別成分間のマトリックスまで含めた「多成分複合体」と呼べるものであることが証明できたことは、これまで約10万人の肌と向き合い、肌改善に取り組んできた経験値と理論の一部が、科学面から証明できたと考えています。

当社の「肌環境ケア」の仕組み、肌常在菌を出来るだけ洗い流してしまわない工夫をし、汚れは取るけれど常在菌は守るクレンジングと洗顔剤による肌洗浄で補充の準備を整え、肌細胞に一番近い生プラセンタ（プラセンタカイン含有）の補充をする。

これが皮膚生理学的スキンケアであり素肌に本来の美しさを取り戻すことに繋がっていく。従来のピンポイントで肌に対処するのとは全く異なる方法と考えています。

※1 当社の生プラセンタ（プラセンタカイン含有）は共同研究開発会社フィルトム社の、完全非加熱による胎盤からのプラセンタ抽出法（特許PD膜分離法）により抽出されたものです。

※２ 株式会社FILTOMと北九州市立大学との共同研究（北九州市FAIS実用化開発事業）

GENIC Proskinサロン専売オリジナル化粧品 GENIC Proskin（ジェニックプロスキン）

肌の常在菌に着目し、すこやかな素肌を支える“完全非加熱生プラセンタ”（プラセンタカイン含有）を厳選贅沢に配合した肌環境ケア化粧品で、サロンで体感した “森の清流のような透明感ある素肌”をそのまま日常にも取り入れてもらうための化粧品です。

肌と肌常在菌が共に生きる「肌共生システム」を最大限に活かし、肌本来のバリア機能と保湿力で、健やかで輝く素肌へのお手伝いをいたします。

JJENYC Blanceオリジナル化粧品 JJENYC Balance （ジェイジェニーク バランス）

「JJENYC Balance」（ジェイジェニークバランス）は当社直営サロンで50年、10万人以上の肌と向き合い「肌は一人ひとり違う」という気づきから肌常在菌の研究を重ね、素肌本来の力を大切にし、肌と肌常在菌の関係を守りながら洗える“ジェル状純石鹸”や肌の栄養となる“完全非加熱製法生プラセンタ”（プラセンタカイン含有）を採用した独自の肌環境ケアシステムをご自宅で日常的に使い、健やかで美しい肌を目指すための化粧品です。

化粧品販売サイト https://shop.jenicjapan.com/(https://shop.jenicjapan.com/)

直営エステティックサロン https://bestyle.co.jp/salon/#list(https://bestyle.co.jp/salon/#list)

銀座店

JJENYC SALON GRAND GINZA

住所：〒104-0061 東京都中央区銀座７-9-16 銀座ロータリービル4F

TEL：03-3289-6066

営業時間：11：00～20：00

定休日：木曜日

https://jjenyc-salon.jp/(https://jjenyc-salon.jp/)

水戸店

GENIC SALON GRAND GINZA 水戸

住所：〒312-0847 茨城県水戸市米沢町269-2

TEL：0120-828-227

営業時間：11：00～20：00

定休日：毎週月・火曜日

https://mito.jjenyc-salon.jp/(https://mito.jjenyc-salon.jp/)

ひたちなか店

GENIC SALON GRAND GINZA ひたちなか

住所：〒312-0018 茨城県ひたちなか市笹野町2-1-1ガーデンヒルズU204

TEL：0120-168-186

営業時間：11：00～20：00（曜日により変動あり）

定休日：毎週月曜日・第1.3日曜日・第2.4火曜日

https://mito.jjenyc-salon.jp/(https://mito.jjenyc-salon.jp/)

共同研究開発会社、FILTOM社

フィルトム社

腎臓をモデルにしたPD膜分離法は非加熱で除菌したり、栄養成分を生のまま取り出すことができます。この非加熱技術によって世界初の生プラセンタや生ミルクセラミド、生テアニンが誕生しました。最終目標は海水から「飲める生水」を取り出すこと。自然エネルギーによる低コストな飲料水を実現し、未来の全人類に健康を届けます。

https://www.filtom.com/(https://www.filtom.com/)

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