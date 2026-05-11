ホクトが夏の元気をきのこで応援するキャンペーンをスタート！

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ホクト株式会社

ホクト株式会社（所在地：長野県長野市、代表取締役社長 水野雅義）は、本日2026年5月11日より、ホクト生鮮きのこ全商品の購入者を対象に、豪華景品が当たるキャンペーン「夏を元気に！きのこで菌活キャンペーン」を開催します。




【キャンペーン概要】

■対象商品 　　


ホクト生鮮きのこ全商品




































■キャンペーンサイト

https://www.hokto-kinoko.co.jp/campaign/summer_26cp/(https://www.hokto-kinoko.co.jp/campaign/summer_26cp/)



■応募締切

第1回　2026年6月30日(火)23:59


第2回　2026年7月31日(金)23:59



■応募方法(LINE)

キャンペーンページの「応募はこちら」からLINEアプリを起動。初回の方はLINE認証＆友だち追加をし、必要事項を記入。キャンペーン期間中にきのこ購入のレシートと商品を1枚に収めて撮影した画像をアップロードし、ご希望のコースへ応募下さい。



■応募方法(X)

１.ホクト公式Xをフォロー、２.当キャンペーン投稿をリポストでご応募下さい。


■賞品

【プレゼント1】　ホクトのきのこを1個買って当たる！



A賞　産直きのこセット（7パックずつ）　各回250名様　計500名様




B賞　ブナピーエコバック　各回250名様　計500名様




【プレゼント2】　ホクト公式Xをフォロー＆リポストで当たる！


えらべるPay　5,000円分　各回25名様　計50名様




◆お問い合わせ

お客様相談室


電話番号：0120-80-4910


受付時間：9:00～12：00/13：00～17:00(年末年始・土日祝日は除く)