ホクトが夏の元気をきのこで応援するキャンペーンをスタート！

ホクト株式会社

ホクト株式会社（所在地：長野県長野市、代表取締役社長 水野雅義）は、本日2026年5月11日より、ホクト生鮮きのこ全商品の購入者を対象に、豪華景品が当たるキャンペーン「夏を元気に！きのこで菌活キャンペーン」を開催します。

【キャンペーン概要】

■対象商品

ホクト生鮮きのこ全商品

■キャンペーンサイト

https://www.hokto-kinoko.co.jp/campaign/summer_26cp/(https://www.hokto-kinoko.co.jp/campaign/summer_26cp/)

■応募締切

第1回 2026年6月30日(火)23:59

第2回 2026年7月31日(金)23:59

■応募方法(LINE)

キャンペーンページの「応募はこちら」からLINEアプリを起動。初回の方はLINE認証＆友だち追加をし、必要事項を記入。キャンペーン期間中にきのこ購入のレシートと商品を1枚に収めて撮影した画像をアップロードし、ご希望のコースへ応募下さい。

■応募方法(X)

１.ホクト公式Xをフォロー、２.当キャンペーン投稿をリポストでご応募下さい。

■賞品

【プレゼント1】 ホクトのきのこを1個買って当たる！

A賞 産直きのこセット（7パックずつ） 各回250名様 計500名様

B賞 ブナピーエコバック 各回250名様 計500名様

【プレゼント2】 ホクト公式Xをフォロー＆リポストで当たる！

えらべるPay 5,000円分 各回25名様 計50名様

◆お問い合わせ

お客様相談室

電話番号：0120-80-4910

受付時間：9:00～12：00/13：00～17:00(年末年始・土日祝日は除く)