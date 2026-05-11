ホクトが夏の元気をきのこで応援するキャンペーンをスタート！
ホクト株式会社
ホクト株式会社（所在地：長野県長野市、代表取締役社長 水野雅義）は、本日2026年5月11日より、ホクト生鮮きのこ全商品の購入者を対象に、豪華景品が当たるキャンペーン「夏を元気に！きのこで菌活キャンペーン」を開催します。
【キャンペーン概要】
■対象商品
ホクト生鮮きのこ全商品
■キャンペーンサイト
https://www.hokto-kinoko.co.jp/campaign/summer_26cp/(https://www.hokto-kinoko.co.jp/campaign/summer_26cp/)
■応募締切
第1回 2026年6月30日(火)23:59
第2回 2026年7月31日(金)23:59
■応募方法(LINE)
キャンペーンページの「応募はこちら」からLINEアプリを起動。初回の方はLINE認証＆友だち追加をし、必要事項を記入。キャンペーン期間中にきのこ購入のレシートと商品を1枚に収めて撮影した画像をアップロードし、ご希望のコースへ応募下さい。
■応募方法(X)
１.ホクト公式Xをフォロー、２.当キャンペーン投稿をリポストでご応募下さい。
■賞品
【プレゼント1】 ホクトのきのこを1個買って当たる！
A賞 産直きのこセット（7パックずつ） 各回250名様 計500名様
B賞 ブナピーエコバック 各回250名様 計500名様
【プレゼント2】 ホクト公式Xをフォロー＆リポストで当たる！
えらべるPay 5,000円分 各回25名様 計50名様
◆お問い合わせ
お客様相談室
電話番号：0120-80-4910
受付時間：9:00～12：00/13：00～17:00(年末年始・土日祝日は除く)