節約だけじゃない！DIY塗装のきっかけ、2割が「自分好みの空間づくり」。工作から壁塗りまで広がる活用術

株式会社NEXER

■DIY塗装の経験と関心度に関する調査

棚や家具の色を変えてみたい。

フェンスや外壁の傷みが気になってきた。

そんなとき、自分でペンキや塗料を使って塗装してみようと考える方もいるのではないでしょうか。

一方で、「難しそう」「手間がかかりそう」と感じ、なかなか挑戦できない方も少なくないかもしれません。実際のところ、DIY塗装に取り組んだことがある方はどれくらいいるのでしょうか。また、DIY塗装に対してどのようなイメージを持っているのでしょうか。

ということで今回は、塗料メーカーアトムハウスペイントが運営する公式オンラインショップ・アトムハウスペイントオンラインショップと共同で、全国の男女500名を対象に「DIY塗装の経験と関心度」についてのアンケートをおこないました。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERと塗料メーカーアトムハウスペイントが運営する公式オンラインショップ・アトムハウスペイントオンラインショップによる調査」である旨の記載

・塗料メーカーアトムハウスペイントが運営する公式オンラインショップ・アトムハウスペイントオンラインショップ（https://www.atomsupport-direct.com/）へのリンク設置

「DIY塗装の経験と関心度に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年4月30日 ～ 5月1日

調査対象者：全国の男女

有効回答：500サンプル

質問内容：

質問1：これまでに、DIYで塗装（ペンキ・塗料を使った作業）をしたことがありますか？

質問2：どのようなものをDIYで塗装したことがありますか？（複数回答可）

質問3：DIY塗装に挑戦したきっかけは何でしたか？

質問4：そのきっかけでDIY塗装をしようと思った理由を教えてください。

質問5：今後DIY塗装に挑戦してみたいと思いますか？

質問6：やってみたいと思う理由、またはハードルに感じる理由は何ですか？

質問7：DIY塗装に対して「楽しそう」「難しそう」「面倒そう」のどれに近いイメージを持っていますか？

質問8：その理由を教えてください。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100％にならない場合があります。

■71.6％が「DIY塗装の経験はない」と回答

まず、これまでにDIYで塗装（ペンキ・塗料を使った作業）をしたことがあるかを聞いてみました。

最も多かった回答は「ない」で、71.6％でした。

一方で、「ある」と回答した方は28.4％にとどまり、DIY塗装の未経験者が大半を占める結果となりました。

DIY塗装は、ホームセンターなどで道具をそろえやすい身近な作業のひとつです。

しかし、実際に経験したことがある方は3割弱にとどまっており、興味はあっても挑戦するまでにはハードルを感じる方が多いことがうかがえます。

■塗ったものの1位は「工作・小物」で45.1％

続いて、DIY塗装の経験が「ある」と回答した方に、どのようなものを塗装したのかを聞いてみました。

最も多かった回答は「工作・小物」で、45.1％でした。

次いで「壁」が40.1％、「家具」が34.5％と続いています。

工作や小物は塗る面積が比較的小さく、初めてでも挑戦しやすいことから、DIY塗装の対象として選ばれやすいと考えられます。

また、壁や家具など、住まいの印象を変える塗装に取り組んだ方も一定数いました。

身近なものを自分好みに仕上げたり、住まいのメンテナンスを自分でおこなったりする手段として、DIY塗装が活用されている様子がうかがえます。

■DIY塗装に挑戦したきっかけ1位は「節約したかったから」で24.6％

続いて、DIY塗装の経験が「ある」と回答した方に、挑戦したきっかけを聞いてみました。

最も多かったのは「節約したかったから」で24.6％でした。

次いで「傷みや古さが気になったから」が21.8％、「自分好みにしたかったから」が19.0％と続いています。

それぞれの回答理由について聞いてみたので、一部を紹介します。

「節約したかったから」と回答した方

・家族サービスの一環で。（40代・男性）

・安く抑えたかった。節約のため。（50代・女性）

・車の塗装料金を節約しようと思って自分で塗装してみました。（50代・男性）

「傷みや古さが気になったから」と回答した方

・自分でやれば安く仕上げられるから。（40代・男性）

・車の内側で、キズだらけだったので、隠すために塗りました。（50代・男性）

・リサイクルショップでアンティークな花台を購入。塗装が剥げていたが傷みが無いので、自分でニスやラッカーを塗装して綺麗にしました。（50代・女性）

「自分好みにしたかったから」と回答した方

・ちょうどいい大きさの棚が欲しかった。（30代・女性）

・猫の小屋を作ろうと思ったので。（30代・女性）

・インスタで一般人がDIY塗装している動画をみて自分でもできそうだと思った。（40代・女性）

「節約したかったから」を選んだ方からは、車や家まわりの塗装を業者ではなく自分でおこなうことで費用を抑えたいという声が目立ちました。「傷みや古さが気になったから」を選んだ方は、傷や塗装剥げといった具体的な劣化が、行動のきっかけになっているようです。

「自分好みにしたかったから」を選んだ方は、自作の棚や猫小屋など、生活の中で必要になったものを自分の好きなかたちに仕上げたいという思いが共通しています。

■DIY未経験者の86.9％が、今後の挑戦に消極的

続いて、DIY塗装の経験が「ない」と回答した方に、今後の挑戦意欲について聞いてみました。

最も多かった回答は「まったく思わない」で、51.7％でした。

「あまり思わない」は35.2％で、合わせると86.9％が今後の挑戦に消極的であることがわかります。

一方で「やや思う」は11.2％、「とても思う」は2.0％にとどまり、挑戦意欲がある方は1割強でした。

やってみたいと思う理由やハードルに感じる理由を聞いてみたので、一部を紹介します。

やってみたいと思う理由

・自分で作れたら業者を雇わなくていいので安く済むしいいと思ったからです ハードルに感じる点は材料集めの点で何を揃えたらいいか考えるのが難しいという点です。（30代・女性）

・ペンキ自体の安全性が大丈夫なのかと思う。（40代・男性）

・専門業者に頼むよりも安価ですみそうだからやってみたいです。（40代・女性）

・テレビ番組で見て、興味がわいてきました。（40代・女性）

・自分の好みにあったものを作りたいが実際にできるか疑問なんでやるには何かきっかけが必要。（50代・男性）

ハードルに感じる理由

・失敗した時が怖い。（20代・男性）

・素材や塗料選びがどれを選べばよいかよくわからないこと。（30代・男性）

・どうせうまくいかない、買った方が結局綺麗で気にいるから。（30代・女性）

・準備と片付けが面倒。（40代・女性）

・賃貸だから、独断で塗装はできない。（40代・男性）

挑戦してみたい方からは、業者に頼むより費用を抑えられそう、自分好みに仕上げられそうといった期待が見られました。一方で、材料選びや安全性、仕上がりへの不安もあり、興味はあっても実際に始めるにはハードルを感じているようです。

また、挑戦に消極的な方からは、失敗への不安や準備・片付けの手間、賃貸住宅で自由に塗装できないことなどが挙がりました。DIY塗装を始めるには、手順のわかりやすさや、必要な道具を迷わず選べる情報が重要になりそうです。

■DIY塗装のイメージ、1位は「面倒そう」で53.9％

続いて、DIY塗装の経験が「ない」と回答した方に、「楽しそう」「難しそう」「面倒そう」のどのイメージに近いかを聞いてみました。

最も多かったのは「面倒そう」で53.9％でした。

次いで「難しそう」が40.8％、「楽しそう」はわずか5.3％にとどまりました。

それぞれの回答理由について聞いてみたので、一部を紹介します。

「面倒そう」と回答した方

・揃えるのもお金かかる。（30代・女性）

・後片付けが大変そうだから。（40代・男性）

・ペンキを選ぶ、衣服を汚さないように塗る、乾くまで待つ、などすべてが面倒そう。（40代・男性）

「難しそう」と回答した方

・どんな部品を組み合わせて使ったらいいかがよくわからないから。（30代・女性）

・初心者だと上手く塗れないと思うから。（30代・男性）

・色の選択、材料の選択、やり方などがわからない。（40代・男性）

「楽しそう」と回答した方

・自分で色々物を作れるから。（40代・男性）

・絵を描くことなどすきだから。（40代・女性）

・自分でやるということに満足感と達成感がありそう。（60代・男性）

「面倒そう」を選んだ方からは、材料を揃える費用や、塗る前後の準備・片付けに対する負担感が見えてきます。「難しそう」を選んだ方は、塗料や道具の選び方、塗り方そのものがわからないという、初心者ならではの戸惑いが共通しています。

「楽しそう」を選んだ方は、もともとものづくりや絵を描くことが好きで、自分の手で作り上げる達成感に魅力を感じているようです。同じDIY塗装でも、人によって感じ方が大きく分かれるテーマだといえそうです。

■まとめ

今回の調査では、DIY塗装の経験者は全体の28.4％にとどまり、未経験者の多くが今後の挑戦に消極的であることがわかりました。経験者からは、「費用を抑えたい」「劣化した部分を補修したい」「自分好みに仕上げたい」といった声が見られました。

一方で、未経験者からは「面倒そう」というイメージや、塗料・道具の選び方、仕上がりへの不安がハードルとして挙げられています。DIY塗装を楽しむには、扱いやすい塗料や、必要な道具を迷わず選べることが大切です。

まずは小物や家具など、気軽に試せるものから始めて、自分の手で暮らしに少し色を加えてみてはいかがでしょうか。

＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERと塗料メーカーアトムハウスペイントが運営する公式オンラインショップ・アトムハウスペイントオンラインショップによる調査」である旨の記載

・塗料メーカーアトムハウスペイントが運営する公式オンラインショップ・アトムハウスペイントオンラインショップ（https://www.atomsupport-direct.com/）へのリンク設置

【アトムハウスペイントオンラインショップについて】

社名：アトムサポート株式会社

所在地：〒174-0041東京都板橋区舟渡3-9-6

販売責任者名：鹿山哲哉

Tel：03-3969-3160

URL：https://www.atomsupport-direct.com/

事業内容：塗料メーカー「アトムハウスペイント」を中心に、塗料や塗装用具、住まいのメンテナンス用品などを幅広く製造・販売しています。

公式オンラインショップ「アトムハウスペイントオンラインショップ」では、水性・油性塗料、スプレー塗料、防水塗料、道路線引き用塗料、木部用自然塗料など多種多様な塗料製品と、刷毛・ローラー・マスキングテープなどの塗装用具を販売中です。

【株式会社NEXERについて】

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル11F

代表取締役：宮田 裕也

URL：https://www.nexer.co.jp

事業内容：インターネットリサーチ、SEO、WEBブランディング、レビューコンテンツ、リアルショップサポート、WEBサイト制作