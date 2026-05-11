熊本・球磨焼酎を造る「高橋酒造」が東京駅に登場！Sho-chu andoで「HAKUTAKE DAY」を5月23日(土)に開催！

株式会社 サブコンHAKUTAKE DAYの焼酎ラインナップ

東京ミッドタウン八重洲・ヤエスパブリック内に誕生した焼酎バル

『Sho-chu ando（焼酎あんど）』。

2025年9月のオープン以来、「焼酎をもっと自由に、もっと気軽に」をテーマに、

クラフト焼酎や希少な蔵元直送の焼酎を通して「焼酎って楽しい！」という発見を届けています。

< 蔵元来店、白岳3種と料理のペアリングを楽しむ一夜限定企画 >

この度、Sho-chu andoでは熊本の老舗酒蔵・高橋酒造とのコラボレーションイベントを、2026年5月23日(土)に開催いたします。

本イベントでは、同社を代表する米焼酎「白岳」シリーズ3種を、それぞれの個性に合わせたペアリング料理とともにコース仕立てで提供。焼酎の新たな楽しみ方を体験できる一夜限定の特別企画です。

当日は蔵元スタッフも来店し、製法や味わいの特徴、楽しみ方について直接話を聞くことができる貴重な機会となります。造り手の想いに触れながら、焼酎と料理の相性をより深く味わっていただけます。

提供する焼酎は、すっきりとした飲みやすさが特徴の「白岳 しろ」を水割りで、華やかな香りが広がる「白岳 KAORU」をソーダ割りで、そして熟成による奥行きある味わいの「古酒 KOMORIUTA」をお湯割りでご用意。

それぞれに合わせた料理3品とデザートを含むコース（全4品）でお楽しみいただきます。

＜コース内容＞

高橋酒造の代表銘柄3種とペアリングメニュー3品+デザート 4,500円(税込)

●白岳 しろ × 水割り：熊本直送！馬刺し

●白岳 KAORU × ソーダ割り：揚げ物

●古酒 KOMORIUTA × お湯割り：ピリ辛料理

高橋酒造の幅広いラインナップを、Sho-chu andoならではのペアリングで一度に楽しめる特別コースとなっています。

高橋酒造高橋酒造< イベント概要 >

イベント名：HAKUTAKE DAY

開催日：2026年5月23日(土)

内容：本格焼酎3種＋ペアリング料理

（高橋酒造スタッフによるトークあり）

料金：4,500円（税込）

定員：各回12名（予約制・三部制）

第一部： 15:00～16:30

第二部： 17:00～18:30

第三部： 19:00～20:30

< ご予約方法 >

店頭またはお電話にて受付。

※定員に達し次第、受付終了となります。

< 店名に込めた想い >

「Sho-chu ando（焼酎あんど）」の「ando」には、「安堵できる場所」という意味が込められています。

焼酎は本来、香りも味も自由で多彩。

それなのに「クセがあってちょっと難しそう」という固定観念がまだ残っています。

その壁を取り払って、もっとカジュアルに、もっと自分らしく焼酎を楽しんでもらいたい--

そんな想いから、この店は生まれました。

東京ミッドタウン八重洲 2階 ヤエスパブリック内＜Sho-chu ando（焼酎あんど）＞

焼酎初心者にもおすすめの「クラフト焼酎」や、「オリジナル焼酎カクテル」をはじめ、焼酎好きも楽しめる「本格焼酎」まで揃う焼酎バル。



ランチタイムはフリーエリアで出汁の効いたごろごろ具沢山豚汁と塩むすびの定食を。

夜はカウンターでサクッと串揚げと多彩な小皿料理でおもてなし。

気付けば深みにはまる、焼酎沼への入口は楽しい飲み比べセット。

これであなたも、焼酎の虜。

Sho-chu andoでは「焼酎をもっと気軽に、もっと楽しく」をコンセプトに今後もイベントを定期開催予定です。

今回のHAKUTAKE DAYも、焼酎に詳しくない方でも楽しめる内容となっており、焼酎の奥深さと面白さを体感していただけます。



「焼酎って面白い」そんな余韻に浸ってほしい。

誰もがホッと安堵できる、大人のためのSho-chu andoです。

＜Sho-chu ando＞

店 名： Sho-chu ando（焼酎あんど）

住 所： 東京都中央区八重洲2丁目2-1 東京ミッドタウン八重洲 ヤエスパブリック内

ご 予 約： 03-4400-8093

営 業 時 間： 昼 11:00～15:00

夜 15:00～23:00

W E B： https://shochu-ando.studio.site/

Instagram： https://www.instagram.com/shochu_ando/

＜企業情報＞

会 社 名： 株式会社 サブコン

住 所： 東京都墨田区菊川2-6-16

代表取締役： 野田 洋行

事 業 内 容： 飲食店経営

電 話： 03-6260-6181

問い合わせ： お問い合わせはこちら(https://subcon.tokyo/contact)

W E B： subcon.tokyo(https://subcon.tokyo/)