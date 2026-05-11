1日500万食を支える炊飯のパイオニア‘‘AIHO‘‘、FOOMA JAPAN 2026に出展。最新の炊飯技術と、自動搬送ロボットによる省人化を実演

株式会社アイホー

株式会社 AIHO（本社：愛知県豊川市、代表取締役社長：宮崎 眞嗣）は、2026年6月2日（火）～5日（金）に東京ビッグサイトで開催される、世界最大級の食品製造総合展「FOOMA JAPAN 2026」に出展いたします。

※本年のブース完成予想図

1976年の学校給食米飯導入以来、約半世紀にわたり日本の「食」を支えてきたAIHO。国内外累計3,700セット以上の導入実績を誇り、1日あたり約500万食を支える炊飯のパイオニアが、今回の展示では最新の炊飯技術と自動化ソリューションを披露します。

会場では、ガス消費量を約52％削減（当社比）する業務用連続炊飯機「ライスフレンド エコ」の実機展示に加え、省人・省力化をサポートする自動搬送ロボット（AGV）との連携を実演。50年にわたり『炊飯のAIHO』として培ってきた炊飯技術と、省人・省力化を実現する提案で、次世代の炊飯現場のあり方をご提案いたします。

【出展について】https://www.aiho.co.jp/news/2026-03-19/(https://www.aiho.co.jp/news/2026-03-19/)

炊飯のAIHOが今年も「FOOMA JAPAN 2026」に出展！

1976年に学校給食へ米飯が導入された当初から連続炊飯機を製造し、日本の食を支えてきたAIHO。連続炊飯機「ライスフレンド(R)」は国内外で累計3,700セット以上導入され、1日あたり約500万食のごはんが提供されています。

今回の出展では、ブーステーマに「炊飯道(R)」を掲げ、半世紀にわたり磨き上げた炊飯技術と、省人化・省エネを解決する最新ソリューションを公開します。大量炊飯でありながら、「冷めてもおいしい高品質なごはん」を実現するAIHOの技術力を、ぜひ会場でご体感ください。

【出展内容のポイント】

連続炊飯機「ライスフレンド エコ」

（1）連続炊飯機「ライスフレンド エコ」の実機展示&炊飯システムをご紹介

AIHOの主力製品「ライスフレンド エコ」の実機展示をはじめ、ライスフレンドを中心とした炊飯システムをご紹介します。

（2）自動搬送ロボット（AGV）による炊飯後工程の省人・省力化を実演

現場の大きな負担となっている搬送工程の自動化を実演。連続炊飯機とAGVを連携させることで、炊飯後工程の作業負担の軽減をご提案します。



（3）立体炊飯器「シャリプロ」を活用したビジネスプランをご紹介

省スペースで本格的な炊飯が可能な立体炊飯器「シャリプロ」を活用したビジネスプランをご紹介します。会場では実際に「シャリプロ」で炊いたごはんを使用した巻き寿司の試食もご用意しております。

（4）全国で活躍する炊飯のプロスタッフによる直接コンサルティング

全国各地の現場を知り尽くしたAIHOのプロスタッフがブースに常駐し、現場のお困りごとに対して専門的な目線でしっかりとお応えいたします。

■昨年の「FOOMA JAPAN 2025」への出展時の様子

連続炊飯機「ライスフレンド(R)」を中心とした炊飯システムのご紹介や、弊社の炊飯へのこだわり、これまでの導入実績などを展示しました。

【展示会開催概要】

名称：FOOMA JAPAN 2026

会期：2026年6月2日（火）～5日（金） 10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト 東展示棟1～3・7・8ホール／西展示棟1～4ホール

〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1

アクセス：りんかい線 「国際展示場駅」から徒歩約7分

ゆりかもめ「東京ビッグサイト駅」から徒歩約3分

※BRT、バスでもご来場いただけます https://www.bigsight.jp/visitor/access/

※無料シャトルバスを毎日運行

国際展示場駅（りんかい線）↔︎東7・8ホール前 9：30～17：00

主催：一般社団法人 日本食品機械工業会

AIHO出展ブース：東8ホール No.E8-01-16

※本展示会への来場は事前登録が必要です。

お申し込み及び詳細は、以下「FOOMA JAPAN 2026」の公式HPをご覧ください。

https://www.foomajapan.jp/

連続炊飯機「ライスフレンド エコ」の特徴

【究極のおいしさ、かまど炊き】

昔ながらの「かまど炊き」を再現した燃焼室構造。1釜ごとに独立したバーナが、理想的な炊飯パターンに合わせて最適な火力に調整し、冷めてもおいしい高品質なごはんを炊き上げます。

【タクト運転による1釜1釜の火力制御】

単釜制御の高効率燃焼装置 “ドットバーナ(R)”により、1釜ごとに微妙な火加減の調整が可能です。

白飯、酢飯、炊き込みごはんなど、異なるメニューを同時に一つのラインで炊き分けることができます。

【むらし温度を自動管理】

センサーがむらし温度を自動で感知。過剰な熱は排気量調節ファンで逃がし、常に安定した温度を維持します。

【熱効率はトップクラス】

炊飯釜全体を効率的に加熱する方式で、ガス消費量を大幅に削減。炊飯量を1日3,000kgとして、消費量を換算（概算）すると約52%（当社比）の節約になります。（※ガス種LPGの場合）

【環境や人にやさしい炊飯機】

二酸化炭素の排出量低減にも成功しました。さらに、断熱構造により本体表面の温度を低く保ち、火傷の予防や室内温度の上昇を抑え、環境や人にやさしい炊飯機です。

製品ページ：https://www.aiho.co.jp/products/rice/ecok/

株式会社 AIHOについて

【会社概要】

社名：株式会社 AIHO

（登記社名 株式会社 アイホー）

所在地：愛知県豊川市白鳥町防入60

代表者：代表取締役社長 宮崎 眞嗣

設立：1953年8月

事業内容：

・給食用調理機械、厨房機器の製造販売

・炊飯システムの設計、施工

・学校、病院、事業所給食設備の設計、施工

・食品加工プラント設備の設計、施工

・ホテル、レストラン厨房設備の設計、施工

・その他厨房設備附帯工事一式

会社HP：https://www.aiho.co.jp/