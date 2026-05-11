認定NPO法人AYA、団体名およびロゴの商標登録のお知らせ

特定非営利活動法人AYA

病気や障がいのある子どもたち・医療的ケア児とその家族を取り巻く、「体験格差」のない社会を目指して活動する認定NPO法人AYA（神奈川県横浜市）は、当法人の団体名およびロゴについて、商標登録が完了したことをお知らせいたします。今回の商標登録は、今後の活動拡大に向けた知的財産基盤の整備の一環として実施しました。AYAはこれからも、理念を大切に守りながら、医療的ケア児・障がい児・難病児とそのご家族に「ワクワクする"ひととき"」を届けてまいります。

商標登録の概要

商標１

商標名称：AYA

商標権者：特定非営利活動法人AYA

登録番号：登録第7037447号

登録区分：第41類

登録日 ：令和8年4月17日

商標２

商標名称：AYA（ロゴ）

商標権者：特定非営利活動法人AYA

登録番号：登録第7037446号

登録区分：第41類

登録日 ：令和8年4月17日

AYAの活動内容と商標登録の背景

AYAは2022年に任意団体として設立し、医療的ケア児や障がい児、難病児とご家族が安心して参加できる「AYAインクルーシブ映画上映会」の実施など、病気や障がいを理由に諦めざるを得なかった"体験"を届ける活動を続けてきました。2026年4月には主催したイベントの回数が通算200回を達成するなど、社会におけるAYAの価値の広がりが着実に進んでいます。

今回の商標登録は、AYAの理念や取り組みを適切に守り、社会へ一貫した価値を届けていくための知的財産基盤の整備の一環として実施しました。今後の活動の拡大において、AYAの価値をより明確に位置づけ、信頼性の向上にもつなげてまいります。

今後の展望

AYAは現在、2027年5月の「インクルーシブ映画Day」の設立を目指し、取り組みを加速させています。これは、「AYAインクルーシブ映画上映会」を全国47都道府県で同時開催し、"体験”の価値を全国の子どもたちやご家族で共有するという、大きな挑戦です。また、映画鑑賞の体験が子どもたちやご家族にどのような影響をもたらすのか、学術的な検証にも取り組んでいます。

今後も、AYAの理念を大切に守りながら、より多くの方に「ワクワクする"ひととき"」を届けられるよう、活動を展開してまいります。引き続き、AYAに温かい応援をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

本件に関するお問い合わせ

団体名：認定NPO法人AYA

代表理事：中川悠樹

公式サイト：https://aya-npo.org/

公式SNS：

Instagram: @npo_aya(https://www.instagram.com/npo_aya) X(旧twitter): @npo_aya(https://x.com/npo_aya) Facebook: NPO AYA(https://www.facebook.com/npoaya)