見て、聴いて、嗅いで、触れて！かわいいだけではない生き物のリアルを体験して学べる展示を実施中「世界ペンギン・カワウソの日2026 in サンシャイン水族館」～世界カワウソの日編～*6月7日（日）まで*

株式会社サンシャインシティ

本イベントでは、視覚、聴覚、嗅覚、触覚に呼びかける体験型展示をご用意しています。来場者の方に五感を通して体験いただくことで、カワウソの魅力と野生のカワウソが直面する問題など、「SOS」に気付くきっかけにしてほしいという飼育スタッフの想いが込められています。また今回は同期間中に、世界アシカの日が含まれていることもあり、人間と共存するアシカの現状やアシカを取り巻く課題に焦点を当てた展示も行います。

▼本リリースPDFはこちらよりダウンロードいただけます

https://prtimes.jp/a/?f=d20364-1107-a48a54a98cb6988f9f66474dfd36f616.pdf

今回、新たにカワウソのツンとした独特な臭いを個体ごとに比較しながら嗅ぐことができる「カワウソの利き臭いクンクン装置」やカワウソとアシカの特徴的な鳴き声を聞くことができる装置などが登場。さらに、各生き物（カワウソ・アシカ）に関するオリジナルグッズがランダムで入っている「アシカワガチャ」も初登場です。カプセルの中には、貴重で唯一無二のカワウソが噛みちぎったホースや体をこすった布の切れ端、アシカの毛などが、生き物の解説とともに入っています。一部のカプセルには、生き物たちのシール入り！「アシカワガチャ」の売上は、動物や自然環境に関する保全教育プログラムを全国各地で行う団体「ShoeZ(シューズ)」を通じて、生き物の保全団体へ全額寄付されます。

5月30日（土）の「世界アシカの日」には、アシカの仲間たちがたくさん登場する絵本『トドにおとどけ』の読み聞かせイベントも実施します。

開催概要

名称：世界ペンギン・カワウソの日2026 in サンシャイン水族館

期間：世界カワウソの日編 5月8日（金）～6月7日（日）〈計30日〉※5月12日（火）は休館日

※世界ペンギンの日編（4月10日（金）～5月7日（木））は終了

料金：無料

※水族館入場料のみでお楽しみいただけます

※一部イベントは有料です

イベントウェブサイト：https://sunshinecity.jp/aquarium/event_performance/event/entry-36714.html

開催概要

名称：世界ペンギン・カワウソの日2026 in サンシャイン水族館

期間：世界カワウソの日編 5月8日（金）～6月7日（日）〈計30日〉※5月12日（火）は休館日

※世界ペンギンの日編（4月10日（金）～5月7日（木））は終了

料金：無料

※水族館入場料のみでお楽しみいただけます

※一部イベントは有料です

イベントウェブサイト：https://sunshinecity.jp/aquarium/event_performance/event/entry-36714.html

期間中は、毎日実施しているカワウソのエサやり解説パフォーマンスを特別バージョンで開催するほか、水族館のバックヤードをご案内する「探検ガイドツアー」も、特別編として実施します。さらに、「ShoeZ」協力のもと、特定日には、開館前の水族館を貸切にして、生き物の生態や置かれている状況などを詳しく解説する「いきものキャンパス」を開催します。

▸詳細はこちらのURLをご参照ください（3月19日配信リリース）

https://co.sunshinecity.co.jp/press-room/news-release/2026-03-19.html

飼育スタッフが工夫を凝らして製作！世界ペンギンの日・カワウソの日 展示物紹介！

◆嗅いで知って！”かわいい”だけじゃない生き物のリアル

例年「カワウソの臭いクンクンボックス」が展示されていましたが、今年の「世界カワウソの日編」では、新たにカワウソの個体ごとの臭いを嗅ぎ比べることができる、「カワウソの利き臭いクンクン装置」が登場します。カワウソの臭いは、年齢、性別、生殖状態を知らせるコミュニケーションツールとして知られています。特にオスの臭いは強く、酸っぱく鼻にツンとくる臭い。勇気をもって装置をクンクンしてみてください。これであなたもカワウソ臭いソムリエになれるかも‥！？

サンシャイン水族館飼育スタッフ 海獣担当 岩永七海（いわなが ななみ）

サンシャイン水族館飼育スタッフ 海獣担当 / 岩永七海

サンシャイン水族館では、現在7頭のコツメカワウソを飼育しており、カワウソは個体によって臭いが異なります。臭いだけでどのカワウソか判断できる飼育スタッフもいます！今回は個体ごとの臭いを嗅ぐことができる「利き臭いクンクン装置」を準備しました。ぜひ皆さんもカワウソの臭いマスターを目指してみましょう！

◆耳を澄まして！生き物たちの豊かなコミュニケション

今回初登場となる鳴き声装置では、コツメカワウソとカリフォルニアアシカの鳴き声を聴くことができます。実は、コツメカワウソは約12種類の異なる鳴き声を使い分けて、コミュニケーションを取り合います。また、カリフォルニアアシカも年齢や性別、また、シチュエーションによって鳴き声が異なり、個体ごとに全く違う声を持っています。

普段の展示ではなかなか聴くことができない珍しい鳴き声を、耳で感じ取ってみてください。

◆回して触って！楽しく学んで生き物の保護につながるガチャ

今回初登場となる「アシカワガチャ」は、楽しく生き物の生態を学ぶことができ、さらに生き物たちの保全活動につながる特別なガチャです。カプセルの中には、カワウソが体をこすりつけた布の切れ端や、噛みちぎったホース、アシカの毛など、ここでしか手に入らない唯一無二のグッズがランダムで入っています。また、すべてのカプセルには生き物の豆知識を知ることができる飼育スタッフ特製の解説つき。運が良ければ当館で飼育しているカワウソかアシカのミニシール入りカプセルが出てくるかもしれません！ご自宅に持ち帰って、楽しみながら生き物について学ぶことができます。

また、本ガチャの売上は、「ShoeZ」を通じて、生き物の保全活動をしている団体へ全額寄付されます。生き物たちのリアルに触れながら、ぜひガチャを回してみてください！

※カワウソのカプセルには、布の切れ端やホースなどの中から1種入っています※シールは一部のカプセルに入っています※アシカのカプセルには、アシカの毛が入っています※シールは一部のカプセルに入っています

家に帰ってから、少しでも今日見た生き物のことを思い出してもらえたらと、今回は初めてガチャを導入しました。また、売上は全額寄付されるので野生生物たちのために、皆さんが直接支援できる機会でもあります！

イベント

【初開催】絵本『トドにおとどけ』読み聞かせ＆作者・イラストレーター×飼育スタッフのスペシャルトークセッション

5月30日（土）の「世界アシカの日」に合わせ、アシカの仲間の違いを楽しく学べるユーモア絵本『トドにおとどけ』（パイ インターナショナル刊）の特別イベントを初開催します。当日は、絵本の読み聞かせや、作者の大塚健太さんとイラストレーターの、かのうかりんさんのサイン会を実施。さらに、大塚さんとかのうさんとともに飼育スタッフによるここだけのトークセッションを行います。飼育スタッフならではの視点で絵本の内容について話したり、実際にアシカの身体の特徴についても解説予定です。絵本の世界と水族館の生き物たちがリンクする、子どもから大人までお楽しみいただける特別イベントです。

日程：5月30日（土）

場所：屋外エリア マリンガーデン パフォーマンスステージ

時間：読み聞かせ 11:30～12:00 サイン会 12:00～14:00

※館内2F「ショップ アクアポケット」にて、当日『トドにおとどけ』（パイ インターナショナル刊）絵本購入者先着50名様にサイン会整理券を配布いたします。（絵本1冊購入につき、1枚整理券を配布しております）

絵本『トドにおとどけ』あらすじ

トドに誕生日ケーキを届けることになったカモメ。ところが、おうちから出てきたのはトドによく似た「アシカ」。次に出てきたのも、これまたよく似た「アザラシ」。なかなかトドまで辿り着きません。やっと会えたと思ったら…？ 似ているようで実は違う、海の生き物たちの特徴や違いを、笑いながら楽しく知ることができるユーモアたっぷりの一冊です。

参考 世界ペンギンの日編（4月10日~5月7日）※イベントは終了しました

当館でも展示している「ケープペンギン」が、2010年に初めて絶滅危惧種のレッドリストとして判定され、2024年10月には『IUCN絶滅危惧種レッドリスト(TM) 』における「深刻な危機 (CR) 」にあると判定されました。

そんなケープペンギンの現状や直面している問題を解説し「今、自分ができる」環境保全について意識する“きっかけ”となる展示を実施しました。会場では、ケープペンギンをより間近に感じていただくための体験型展示を展開。ペンギンの羽の臭いを嗅ぐことができる「ペンギンの臭いクンクン装置」や羽の重さを視覚的に学べる「ペンギンの羽ふわふわBox」など、五感で楽しめるコンテンツをご用意しました。さらに、当館でこれまでに誕生した37羽のペンギンたちの名前とカラーリングを付けた雛のぬいぐるみが壁一面に並ぶ圧巻の展示も。「ペンカワガチャ」では、ペンギンの羽と解説をカプセルに込めました。

生き物の魅力を楽しみながら学べる体験コンテンツが満載となり、環境保全への意識を高めていただける機会となりました。

「世界ペンギンの日編」の展示の様子「世界ペンギンの日編」の展示の様子

▼本リリースPDFはこちらよりダウンロードいただけます

https://prtimes.jp/a/?f=d20364-1107-a48a54a98cb6988f9f66474dfd36f616.pdf

※状況により、内容・スケジュールが変更になる場合がございます。

※画像はイメージです。※金額はすべて税込です。

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■サンシャイン水族館 概要

所在地：東京都豊島区東池袋3-1 サンシャインシティ ワールドインポートマートビル・屋上

営業時間：10:00～19:00

※最終入場は終了30分前 ※季節・曜日で変動

入場料：大人(高校生以上)2,600円～、こども(小・中学生)1,300円、幼児(4才以上)800円 ※時期や特別営業などにより変動

問合せ先：サンシャイン水族館 03-3989-3466 https://sunshinecity.jp/aquarium/

※土・日・祝日及び特定日は、日時指定チケットの購入または日付指定WEB整理券の取得をおすすめします。詳しくは、水族館 ウェブサイトをご確認ください。

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