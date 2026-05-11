【200名限定】「フィジカルAI革命の最前線」特別セミナー開催決定！

株式会社ペガサス・テック・ベンチャーズ・ジャパン

ペガサス・テック・ベンチャーズ（本社：米国カリフォルニア州サンノゼ、代表：アニス・ウッザマン）は、東京駅エリアに新設されたイノベーション拠点「Incubation CANVAS TOKYO」にて、5月19日（火）に「フィジカルAI革命セミナー」(日本語講演)を開催いたします。

参加申し込みページ：https://physicalai2026.peatix.com/

本セミナーでは、「フィジカルAIとは何か？」という基礎知識から、「世界的な人材不足をどう解決するのか？」「世界の最前線の取り組みとは？」など、最新の事例を織り交ぜながら体系的に解説します。

シリコンバレーを拠点にSpaceXをはじめ、OpenAI、Anthropic、xAIなどの世界のトップスタートアップに投資を行い、さらに、フィジカルAIの分野で著名なフィギュアAI、アジリティ・ロボティクス、サマーロボティクスなどの投資家でもある、当社の創業者兼CEOアニス・ウッザマンがトップ企業の具体的な戦略と、今後の社会の変化を読み解きます。

当日は、フィジカルAIの徹底解説に加え、参加者同士の交流を深めるネットワーキングパーティーも実施いたします。イノベーション創出、新規事業開発、スタートアップ投資等に取り組まれている企業の皆様にとって、有益な情報が満載の本セミナーにぜひご参加ください。

セミナー会場である「Incubation CANVAS TOKYO」は、ペガサス・テック・ベンチャーズが主催する「スタートアップワールドカップ」の推奨イノベーション拠点であり、素材・材料（マテリアル）を軸とした新しい価値創出を支援する、日本初の共創型インキュベーションスペースです。

本セミナーは**200名様限定の事前申込制（有料）**となります。

定員に達し次第受付終了となりますので、お早めのお申し込みをお勧めいたします。

*本セミナーは日本語にて行われます。

◼️ セミナー詳細

日時：2026年5月19日(火) 16:30 - 18:00

会場：Incubation CANVAS TOKYO（東京都中央区京橋2丁目2-1 京橋エドグラン 29F）

参加申込ページ：https://physicalai2026.peatix.com/

料金：3000円(税込)

対象：イノベーション創出/新規事業開発/スタートアップ投資に取り組んでいる企業・団体の皆様

主催：ペガサス・テック・ベンチャーズ

■ 本セミナーの注目ポイント

１.ポスト生成AIの「本命」：フィジカルAIの正体とは

チャットボットのような画面上の知能を超え、「ロボットの機械・電気技術」と「AIの知能」が融合したのがフィジカルAIです。ハードウェアを持ったAIが、いかにして現実世界を認識し、動くのか。その仕組みと可能性を明らかにします。

２.世界的な「人材不足」に対する究極の解決策とは

日本、アメリカ、ドイツといった主要経済国が共通して抱える最大の悩みは「人手不足」です。労働力不足という社会課題を解決し、経済を維持・発展させるための切り札として、なぜ今フィジカルAIが熱狂的に支持されているのか、その背景を学びます。

３.世界のトップランナーによる最前線の取り組みとは

NVIDIAをはじめとするグローバルリーダーから、急成長中のベンチャー企業まで、「今、誰が世界をリードしているのか？」「具体的にどのようなプロジェクトが動いているのか？」。シリコンバレーの動向を軸に、世界最先端の競争環境を網羅的に把握できます。

４.ネットワーキングの機会

セミナー終了後に交流会を実施します。イノベーション創出や投資に取り組む参加者同士の、新たな繋がりを創出できます。

◼️ スピーカーアニス・ウッザマン/Anis Uzzaman

ペガサス・テック・ベンチャーズ 創業者兼CEO

東京工業大学を卒業後、オクラホマ州立大学で工学の修士号、東京都立大学にて博士号を取得。IBMなどでマネジメントを経て戦略的投資を行ってきた経緯を持つ。AI (生成AI、フィジカルAI等)、ロボティクス、ヘルステック、フィンテック、量子コンピューティング、スペーステック、マテリアルおよび次世代テクノロジー分野を中心に30社以上のユニコーン企業への投資を行う一方で、日本の起業家を支援している。また、同社主催である世界130の国と地域で予選を開催する世界最大級のエコシステム・プラットフォーム「スタートアップワールドカップ」の創設者であり、会長も務めている。著書に、一橋大学名誉教授・米倉誠一郎氏との共著『シリコンバレーは日本企業を求めている』（ダイヤモンド社）、『スタートアップ・バイブル』（講談社）、『世界の投資家は、日本企業の何を見ているのか？』（KADOKAWA）などがある。

会場「Incubation CANVAS TOKYO」について

本セミナーの会場となる「Incubation CANVAS TOKYO」は、artience株式会社が運営する日本初のマテリアル分野に特化した共創型インキュベーションスペースです。ペガサス・テック・ベンチャーズが主催する世界最大級のスタートアップ・ビジネスコンテスト「スタートアップワールドカップ」の推奨インキュベーション拠点であるとともに、ペガサス・テック・ベンチャーズより、世界の最先端のテクノロジー情報の共有を定期的に行なっています。

ペガサス・テック・ベンチャーズについて

ペガサス・テック・ベンチャーズは米国シリコンバレーに本社を構え、世界40社以上の大手企業からLP出資を受け入れており、これまでに米国、日本、東南アジアを中心に300社以上のスタートアップに投資を実施しているベンチャーキャピタルです。日本では、マネーフォワード、メタップス、エアトリ、モンスターラボ、AI CROSSといった既に上場した企業のほか、Mujin、SkyDrive、テラモーターズ、ユニファ、FiNC Technologies、ライフイズテック、WizWe等への投資を行っており、投資先の海外展開や事業提携、資金調達の支援等を手掛けた実績を有します。詳細については、こちらをご覧ください。

*上記の投資先企業は、必ずしもペガサスの全投資先企業を代表するものではありません。

https://ja.pegasustechventures.com/

問い合わせ窓口：

ペガサス・テック・ベンチャーズ

担当：海野あやか

unno@pegasusventures.com

TEL:03-6417-4570