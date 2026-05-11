立体感で“触りたくなる”印刷物へ。エポキシ樹脂ドロップシール受託サービス提供開始

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パラシュート株式会社

パラシュート株式会社（本社：東京都世田谷区、代表取締役：兵藤伊織）は、エポキシ樹脂による立体加飾を施した「ドロップシール（ドームシール）」の受託製造サービスを開始いたしました。


本サービスは、ブランドオーナーも採用している高品質な製造工場にて生産を行い、小ロットから高品質まで対応可能な加飾ソリューションです。



ドロップシール（ドームシール）受託製造サービス

■背景：印刷物・グッズ市場における“付加価値競争”の加速


近年、印刷業界および販促・グッズ市場では以下の課題が顕在化しています。


・紙媒体・平面印刷のみでは差別化が難しい


・EC・SNS時代における「視覚的インパクト」の重要性増大


・ブランド価値を高める“質感・触感”の需要拡大


・ノベルティ・グッズの単価下落と競争激化


こうした中、「立体感」「高級感」「耐久性」を兼ね備えた加飾技術へのニーズが高まっています。



■サービス概要：エポキシ樹脂による立体加飾で新たな価値創出


エポキシ樹脂ドロップシールは、印刷面の上に透明樹脂を滴下・硬化させることで、表面にドーム状の立体感を持たせる加飾技術です。


これにより、以下のような価値を提供します。


・ぷっくりとした立体感による高級感の演出


・光沢・透明感による視認性向上


・耐水性・耐候性による屋外利用への対応


・ブランドロゴ・キャラクターの高付加価値化



エポキシ樹脂ドロップシール一例

■主な特徴


１. 大手ブランド採用の高品質製造体制


国内外の大手ブランドオーナーが採用する製造工場にて生産、品質・安定性・再現性の高い製造が可能です。



２. 小ロット～量産まで柔軟対応


試作・テストマーケティング用途から量産まで対応、多品種展開や短納期案件にも適応します。



３. 高収益な付加価値ビジネス化


従来の印刷物に「立体加飾」を加えることで、単価アップおよび新規収益モデルの構築が可能です。


従来の印刷単価に加え、「付加価値印刷」としての価格設定が可能。



４. 印刷会社向けトータル支援


日本国内での内製化を検討する印刷会社様向けに、


・専用機械の販売


・製造ライン構築


・保守メンテナンス


まで一貫したサポートが可能です。



印刷会社向けトータル支援

■活用シーン


・ブランドロゴシール


・アニメ・キャラクターグッズ


・高級ノベルティ・販促ツール



■今後の展開


パラシュート株式会社は本サービスを起点に、以下の展開を予定しています。


・印刷会社向けの内製化支援事業の強化


・IP・ブランド企業との共同商品開発


・デジタル印刷との連携による高付加価値プロダクト開発


・Web to Printとの連携による受注自動化



詳しくはサービス専用サイトをご確認ください。


ドロップシール受託サービスサイト :
https://stickers.parachute-web.com/


【パラシュート株式会社】


〒154-0004


東京都世田谷区太子堂4丁目18-15


マガザン三軒茶屋2 3F-3


お問い合わせ電話番号；070-3348-4857


パラシュート株式会社；https://parachute-web.com/


エポキシ樹脂ドロップシール受託サービス；https://stickers.parachute-web.com/


お知らせ（新着情報）；https://parachute-web.com/notice/


・事業内容：デジタル印刷に関わるサービス全般（デジタル印刷支援サービス / システム開発／アクリルグッズ製造供給サービス／糊サービス／中国機材導入サービス／その他デジタル印刷に付帯する商品の販売）