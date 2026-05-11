立体感で“触りたくなる”印刷物へ。エポキシ樹脂ドロップシール受託サービス提供開始
パラシュート株式会社（本社：東京都世田谷区、代表取締役：兵藤伊織）は、エポキシ樹脂による立体加飾を施した「ドロップシール（ドームシール）」の受託製造サービスを開始いたしました。
本サービスは、ブランドオーナーも採用している高品質な製造工場にて生産を行い、小ロットから高品質まで対応可能な加飾ソリューションです。
ドロップシール（ドームシール）受託製造サービス
■背景：印刷物・グッズ市場における“付加価値競争”の加速
近年、印刷業界および販促・グッズ市場では以下の課題が顕在化しています。
・紙媒体・平面印刷のみでは差別化が難しい
・EC・SNS時代における「視覚的インパクト」の重要性増大
・ブランド価値を高める“質感・触感”の需要拡大
・ノベルティ・グッズの単価下落と競争激化
こうした中、「立体感」「高級感」「耐久性」を兼ね備えた加飾技術へのニーズが高まっています。
■サービス概要：エポキシ樹脂による立体加飾で新たな価値創出
エポキシ樹脂ドロップシールは、印刷面の上に透明樹脂を滴下・硬化させることで、表面にドーム状の立体感を持たせる加飾技術です。
これにより、以下のような価値を提供します。
・ぷっくりとした立体感による高級感の演出
・光沢・透明感による視認性向上
・耐水性・耐候性による屋外利用への対応
・ブランドロゴ・キャラクターの高付加価値化
エポキシ樹脂ドロップシール一例
■主な特徴
１. 大手ブランド採用の高品質製造体制
国内外の大手ブランドオーナーが採用する製造工場にて生産、品質・安定性・再現性の高い製造が可能です。
２. 小ロット～量産まで柔軟対応
試作・テストマーケティング用途から量産まで対応、多品種展開や短納期案件にも適応します。
３. 高収益な付加価値ビジネス化
従来の印刷物に「立体加飾」を加えることで、単価アップおよび新規収益モデルの構築が可能です。
従来の印刷単価に加え、「付加価値印刷」としての価格設定が可能。
４. 印刷会社向けトータル支援
日本国内での内製化を検討する印刷会社様向けに、
・専用機械の販売
・製造ライン構築
・保守メンテナンス
まで一貫したサポートが可能です。
印刷会社向けトータル支援
■活用シーン
・ブランドロゴシール
・アニメ・キャラクターグッズ
・高級ノベルティ・販促ツール
■今後の展開
パラシュート株式会社は本サービスを起点に、以下の展開を予定しています。
・印刷会社向けの内製化支援事業の強化
・IP・ブランド企業との共同商品開発
・デジタル印刷との連携による高付加価値プロダクト開発
・Web to Printとの連携による受注自動化
詳しくはサービス専用サイトをご確認ください。
ドロップシール受託サービスサイト :
https://stickers.parachute-web.com/
【パラシュート株式会社】
〒154-0004
東京都世田谷区太子堂4丁目18-15
マガザン三軒茶屋2 3F-3
お問い合わせ電話番号；070-3348-4857
パラシュート株式会社；https://parachute-web.com/
エポキシ樹脂ドロップシール受託サービス；https://stickers.parachute-web.com/
お知らせ（新着情報）；https://parachute-web.com/notice/
・事業内容：デジタル印刷に関わるサービス全般（デジタル印刷支援サービス / システム開発／アクリルグッズ製造供給サービス／糊サービス／中国機材導入サービス／その他デジタル印刷に付帯する商品の販売）