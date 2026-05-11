リバーウォーク北九州「リバ！こども応援団」プロジェクト始動

株式会社プライムプレイス

リバーウォーク北九州は2026年5月5日こどもの日を起点に、次世代を担う子どもたちと、その家族を応援する施設として、地域のみなさまのお力も借りながら、新しい取り組みとして「 リバ！こども応援団 」プロジェクトをスタートいたしました。

これまで通り多世代に向けた様々な取り組みを継続しつつ、今回は「 ファミリー層 」に注目した設備の拡充やサービスの提供を強化いたします。「 未来を担う子どもたちに優しい場所 」、「 地域のみなさまと支え合える場所 」、「 家族が楽しく安心して過ごせる場所 」を目指し、子どもたちの健やかな成長に寄り添い応援することをここに宣言いたします。

【リバ！こども応援団】テーマ・ロゴマーク

「 リバ！」の響きに、喜びや祝福を表す「 VIVA(万歳)！」のイメージを掛け合わせ、両手を広げたようなモチーフで、「 躍動感のあるジグザクのリボン×ロゴ 」、「 子どもの視覚心理をくすぐる、キャラクター化したフレーム 」をデザインし、リバーウォーク北九州がファミリーを全身で歓迎するビジュアルに仕上げました。

【リバ！こども応援団】４つの安心＆ワクワク

家族みんなが毎日を楽しく、安心して過ごせるよう、以下の４つの柱を軸にサービスを展開してまいります。子育て中のファミリー層だけでなく、その若い世代を支えるみなさまにも喜んでいただけるサービスを今後も企画して参ります。「 これから 」のリバーウォーク北九州にご期待ください。

※その他、詳細は公式ホームページをご確認ください。