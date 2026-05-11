ÇìË±²ñ¥°¥ë¡¼¥×¤È¥·¡¼¥á¥ó¥¹¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¢MRIÁõÃÖ¤ÎÅÅÎÏ¾ÃÈñÎÌºï¸º¤Ë¸þ¤±¤¿¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡¦Ê¬ÀÏ¤ò¼Â»Ü

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¢¨1 Heye T, Knoerl R, Wehrle T, Mangold D, Cerminara A, Loser M, et al.
The energy consumption of radiology: Energy- and cost-saving opportunities for CT and MRI operation.
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¢¨2 U.S. Department of Energy, Medical imaging equipment energy efficiency. Better Buildings Fact Sheet. DOE/GO-102024-6385; September 2024
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¢¨1 Heye T, Knoerl R, Wehrle T, Mangold D, Cerminara A, Loser M, et al.
The energy consumption of radiology: Energy- and cost-saving opportunities for CT and MRI operation.
Radiology. 2020;295:593-605. doi:10.1148/radiol.2020192084
¢¨2 U.S. Department of Energy, Medical imaging equipment energy efficiency. Better Buildings Fact Sheet. DOE/GO-102024-6385; September 2024
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