SUNMI、5製品で2026年度レッドドット・デザイン賞を受賞し世界の商業工業デザインを牽引





シンガポール、2026年5月9日 /PRNewswire/ -- 2026年度ドイツ・レッドドット・デザイン賞の受賞者が正式に発表されました。SUNMI Technologyの主力製品5つが受賞しました：対象製品は、CPad Business Tablet、CPad PAY、FLEX 3 Interactive Display、V3 handheld POS Terminal、L3 Industrial PDAの5製品です。これらの製品は、3つの主要なデザインコンセプトで高く評価されました：統合性、多用途性、そして人間中心設計です。

世界の工業デザイン界における「アカデミー賞」として知られるレッドドット・アワードは、審美性、人間工学、シナリオ適応性、持続可能性を網羅する厳しい評価基準を設けています。SUNMIは、消費者向けデバイスの安易な改造を排し、独自の商業シナリオに向けたカスタマイズを徹底しています。受賞した製品はすべて、レジ、食品配送、工業検査、店舗運営など、実際の商業シーンを想定して独自に開発されたものであり、高いシナリオ適応性で商業分野全体をカバーしています。同時に、ESGの概念を実践し、環境に優しい素材やモジュール構造を採用することで、機器の耐用年数を延ばし、消耗品の消費を抑え、低炭素で長期的な設計を実現しています。こうした取り組みは、レッドドット・アワードの持続可能性評価基準を完全に満たしています。

・複雑さをシンプルに：高度に統合されたデザインにより、SUNMIは、従来の商業シーンで見られる乱雑な機器や絡まったケーブルによる「寄せ集め感」を排除し、店舗運営の合理化と省スペース化を実現しました。

・オールインワンの多用途性：単一のツールとしての機能を超え、SUNMIの製品はモジュール式および多形態のデザインにより柔軟な形態変化を実現し、変化するビジネスニーズに積極的に対応します。モジュール式のアクセサリーを備えたCPadシリーズや、レゴスタイルのモジュール式デザインを採用したFLEX 3は、マルチシナリオでの活用と長期的な再利用を可能にします。

・人間中心のデザイン：細部に至るまで人間中心に設計されており、実際の課題に焦点を当てて使用体験を向上させています。L3 Industrial PDAは、科学的な重量配分により高頻度の作業による疲労を軽減します。V3 Smart POS Terminalは、大画面の視認性と握り心地の良さを両立させています。また、CPad PAYはフルリンク機能を統合し、ワークフローを簡素化します。

これらの栄誉は、持続可能な社会への貢献、独自の商業向けR&D、およびESGに対するSUNMIの長期的な取り組みの成果です。今後もSUNMIは、そのコアコンセプトを堅持し、商業工業デザインの境界を広げ、ユーザー中心で環境に優しく、価値の高い製品を通じてグローバルビジネスを支援していきます。

（日本語リリース：クライアント提供）

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