4.9kgのスーパーバイクからエアロ・グラベルまで：Elitewheelsによるパフォーマンスのさらなる向上

上海、2026年5月9日 /PRNewswire/ -- Elitewheelsは、世界で最も影響力のある展示会の一つであるチャイナ・サイクル（China Cycle）に出展し、最新の技術革新を世界中のライダーや専門家に披露しました。

展示ブースの目玉の一つは、わずか4.9kgの超軽量ロードバイクで、昨年自ら打ち立てた4.95kgの記録を更新しました。未塗装のMatte Gold Carbon仕上げを採用した新しいCIMAフレームセットに、Elitewheels Drive Ultra 40DとKREUZA Apex一体型ハンドルバーを組み合わせたこのバイクは、極限の軽量化だけでなく、同ブランドの卓越したエンジニアリングへの飽くなき追求を象徴しています。わずか990gのDrive UltraホイールセットはNonplus超軽量ハブを採用しており、剛性や反応性を損なうことなく、クライミングに特化した性能を実現しています。





Elitewheelsは、展示期間中にDrive G50 CS、Drive SL 48D CS、Drive Mono 65D、Drive Ventoなどの新製品も発表しました。

Drive G50 CSは、カーボン・スポーク、フック形状のリム・プロファイル、40-60Cのタイヤへの対応、そしてグラベル・レースや長距離アドベンチャー向けに設計された反応の良い60Tラチェット・システムを特徴とする、パフォーマンス志向のエアロ・グラベル・ホイールセットです。

Silverstone Sports Engineering Hubによって検証されたDrive SL 48D CSロード・ホイールセットは、空力効率と剛性の向上を両立させています。Drive IIと比較して横剛性が8.6%向上しつつ、ペアでわずか1290gという優れた軽量性を維持しています。

トライアスロンおよびタイムトライアル専用に設計されたDrive Ventoは、108mmのリム深さを備えながら重量はわずか843g。29-30Cのタイヤに最適化され、最大限の空力効率を発揮します。

新製品の中でも、一体型モノコック構造と1245gの軽量設計を誇るDrive Mono 65Dは、大きな注目を集めました。水滴状のスポーク・プロファイルは、横剛性と横風時の安定性を高めるとともに、回転効率を向上させ、スムーズな走行体験を提供します。





ブースでは、同ブランドの新しいエアロ・グラベル・プラットフォームであるCIMA GRも正式に披露されました。塗装前のMサイズで重量わずか750gのこのフレームは、空力効率とグラベルでの多用途性を両立させるために開発されました。50Cタイヤに対応しつつ、Elitewheels Drive G50ホイールセットや、ロードフレームとも互換性のある新しいKREUZA Apex GRレイズバーと組み合わせることで、完成車重量わずか6.6kgを達成しています。

これらの新製品は今後数ヶ月以内に発売される予定であり、Elitewheelsは、サイクリング分野のイノベーション推進へのコミットメントを体現し続けています。

詳細はこちら：

www.elite-wheels.com

（日本語リリース：クライアント提供）

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