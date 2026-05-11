中国・ギリシャ包括的戦略パートナーシップ締結20周年を記念するフォーラムがアテネで開催

アテネ（ギリシャ）、2026年5月10日 /PRNewswire/ -- 中国・ギリシャ包括的戦略パートナーシップ締結20周年を記念し、異文化間対話と文明間の相互学習をテーマとしたフォーラムが木曜日に当地で開催されました。



Former Greek President Prokopis Pavlopoulos speaks during a forum to mark the 20th anniversary of the China-Greece comprehensive strategic partnership in Athens, Greece, May 7, 2026. (Xinhua/Peng Ziyang)



「調和の美：融合による共生（The Beauty of Harmony : Coexistence through Integration」をテーマとしたこのフォーラムは、Xinhua News Agency、Chinese Embassy in Greece、およびAlliance for Cultural Heritage in Asiaが共同で開催しました。

Xinhua News Agencyの Lyu Yansong編集長は開幕式で、中国とギリシャの包括的戦略パートナーシップは、両首脳の戦略的指導の下、深化を続けていると述べました。中国の国営通信社として、 Xinhuaは常に、実務的かつ友好的な協力の取り組みや、両文明間の異文化対話と相互学習に関する報道に力を注いできました。

人類の未来を左右する重大な岐路に立たされている今、中国のXi Jinping国家主席は、「文明の光が人類の進歩の正しい道を照らす」ような世界を築くよう呼びかけていると、Lyuは述べています。

メディアは人々の交流における重要な架け橋であり、文明間の対話を促進する原動力として、独自の社会的責任を担っていると、Lyuは述べています。Xinhuaは今後、中国やギリシャのパートナーと協力し、平等、相互学習、対話、包摂を基盤とする文明のビジョンを共に守り、人類の共通の価値観を積極的に推進し、人類運命共同体の構築を促進し、文明間の相互学習に貢献していきます。

同氏は、Xinhua News Agency傘下のシンクタンクであるXinhua Instituteが木曜日、「文化的エンパワーメントの理論：質の高い発展を目指す中国の文化意識（The Theory of Cultural Empowerment : China's Cultural Consciousness in Marching Toward High-Quality Development）」と題する報告書を発表したことを指摘しました。

ギリシャのProkopis Pavlopoulos前大統領は、この記念日はギリシャと中国の協力における重要な節目であると述べています。同氏は、双方が貿易、経済、投資協力において実りある成果を上げており、文明間の交流と対話を軸とした多面的なパートナーシップをさらに深化させていると述べ、両国間の協力には明るい展望が開けていると付け加えています。

Fang Qiu 駐ギリシャ中国大使は、中国とギリシャは今後、戦略的な連携を強化し、デジタルインフラ、グリーン移行、スマート製造などの分野での協力を進め、文明間の相互学習と実務協力を継続的に深め、文化、貿易、経済における相互強化を推進していくと述べています。

フォーラムには、両国の政府、メディア、文化機関、研究機関、企業の代表者約150人が出席しました。

ギリシャのGeorge Katrougalos元外相は、国際秩序が大きく変化する中で、ギリシャと中国の包括的戦略パートナーシップの重要性がますます明らかになってきていると述べています。同氏はさらに、ギリシャと中国の友好関係は長きにわたり継続し、ますます強固なものとなっている一方、中国が提唱する「一帯一路」構想はギリシャに具体的な発展の恩恵をもたらしていると付け加えました。

（日本語リリース：クライアント提供）

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