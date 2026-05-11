銀行・金融サービス・保険（BFSI）における生成AI市場は2030年までに82.3億ドル規模へ、年平均成長率28.4%で拡大
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銀行・金融サービス・保険（BFSI）における生成AI市場の規模と成長予測は？
銀行・金融サービス・保険（BFSI）における生成AI市場は、2030年までに82.3億ドルに達し、年平均成長率28.4%で成長すると予測されています。市場は2025年の9億ドルから拡大し、大規模言語モデルの導入、銀行業務におけるAIコパイロットの活用、クラウドネイティブ基盤の進展により成長が加速しています。
北米は最大地域市場となり、2030年には33億ドル、米国単独でも30億ドル規模に達する見込みです。
銀行・金融サービス・保険（BFSI）における生成AI市場の主な成長ドライバーは？
本市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです：
● インテリジェント自動化およびパーソナライズされた顧客体験への需要の高まり
● リスク管理、不正検知、コンプライアンス機能の高度化
● AI主導の金融分析および意思決定支援の普及
これらは金融機関のデジタル変革を加速させる重要な要素となっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348786/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348786/images/bodyimage2】
銀行・金融サービス・保険（BFSI）における生成AI市場の主なトレンドは？
市場を加速させる主なトレンドには以下が含まれます：
● 銀行・保険業務におけるAIコパイロットの統合
● AI-as-a-Serviceおよびハイブリッドクラウドの拡大
● 文書処理やナレッジ管理における生成AIの活用
● リアルタイム監視およびサイバーセキュリティとの統合
銀行・金融サービス・保険（BFSI）における生成AI市場のセグメント構成は？
導入形態別：
● オンプレミス
● クラウド（最大セグメント、2030年に78%・60億ドル）
用途別：
● 不正検知（最大、35%・30億ドル）
● リスク評価
● 顧客体験
● アルゴリズム取引
● その他
エンドユーザー別：
● 銀行（最大、50%・40億ドル）
● 保険会社
● 金融サービスプロバイダー
無料サンプルレポートはこちら
http://www.thebusinessresearchcompany.com/sample_request?id=20801&type=smp&name=Generative+Artificial+Intelligence+%28AI%29+In+Banking%2C+Financial+Services%2C+And+Insurance+%28BFSI%29+Market+Report+2026
銀行・金融サービス・保険（BFSI）における生成AI市場の主要機会は？
オンプレミスおよびクラウド市場の両方で大きな成長機会があり、これらは合計で60億ドル以上の市場価値を創出すると見込まれています。
主な成長要因：
● AIネイティブ金融プラットフォームの普及
● スケーラブルなAIインフラ需要の拡大
● 銀行業務への生成AI統合の進展
● 生産性と意思決定の高度化
詳細レポートはこちら
http://www.thebusinessresearchcompany.com/report/generative-artificial-intelligence-ai-in-banking-financial-services-and-insurance-bfsi-global-market-report
配信元企業：The Business research company
銀行・金融サービス・保険（BFSI）における生成AI市場の規模と成長予測は？
銀行・金融サービス・保険（BFSI）における生成AI市場は、2030年までに82.3億ドルに達し、年平均成長率28.4%で成長すると予測されています。市場は2025年の9億ドルから拡大し、大規模言語モデルの導入、銀行業務におけるAIコパイロットの活用、クラウドネイティブ基盤の進展により成長が加速しています。
北米は最大地域市場となり、2030年には33億ドル、米国単独でも30億ドル規模に達する見込みです。
銀行・金融サービス・保険（BFSI）における生成AI市場の主な成長ドライバーは？
本市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです：
● インテリジェント自動化およびパーソナライズされた顧客体験への需要の高まり
● リスク管理、不正検知、コンプライアンス機能の高度化
● AI主導の金融分析および意思決定支援の普及
これらは金融機関のデジタル変革を加速させる重要な要素となっています。
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銀行・金融サービス・保険（BFSI）における生成AI市場の主なトレンドは？
市場を加速させる主なトレンドには以下が含まれます：
● 銀行・保険業務におけるAIコパイロットの統合
● AI-as-a-Serviceおよびハイブリッドクラウドの拡大
● 文書処理やナレッジ管理における生成AIの活用
● リアルタイム監視およびサイバーセキュリティとの統合
銀行・金融サービス・保険（BFSI）における生成AI市場のセグメント構成は？
導入形態別：
● オンプレミス
● クラウド（最大セグメント、2030年に78%・60億ドル）
用途別：
● 不正検知（最大、35%・30億ドル）
● リスク評価
● 顧客体験
● アルゴリズム取引
● その他
エンドユーザー別：
● 銀行（最大、50%・40億ドル）
● 保険会社
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銀行・金融サービス・保険（BFSI）における生成AI市場の主要機会は？
オンプレミスおよびクラウド市場の両方で大きな成長機会があり、これらは合計で60億ドル以上の市場価値を創出すると見込まれています。
主な成長要因：
● AIネイティブ金融プラットフォームの普及
● スケーラブルなAIインフラ需要の拡大
● 銀行業務への生成AI統合の進展
● 生産性と意思決定の高度化
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