韓国発・累計900万枚発行の外貨交換アプリ「Travel Wallet」が日本上陸。46通貨対応＋韓国の地下鉄・バスで交通系ICとして利用できるプリペイドカードを提供開始
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株式会社トラベルウォレットJAPAN（本社：東京都中央区、代表：上田 裕大）は、韓国で累計900万枚を発行した外貨交換アプリ「Travel Wallet（トラベルウォレット）」の日本版サービスを、2026年4月27日より正式に提供開始いたしました。本サービスは、スマートフォンアプリと連携したプリペイドカード「Travel Payカード」を通じて、46通貨の外貨交換、世界中のVisa加盟店での決済、そして韓国の地下鉄・市内バスでの交通IC利用まで、1枚のカードで完結する決済体験を提供します。
■ 社会背景：訪韓日本人旅行者の増加と海外キャッシュレス決済市場の拡大
韓国観光公社の発表によれば、2025年の訪韓日本人旅行者数はコロナ前の水準を大きく上回り、過去最高水準となっています。また、韓国は世界でもキャッシュレス決済比率が高い国の一つであり、カード決済・モバイル決済が広範な店舗で導入されているため、日本からの旅行者にとっては「どの決済手段を選ぶか」が旅行体験の質を左右する時代となっています。
従来は、空港・銀行での現金両替、クレジットカードの海外決済、現地プリペイドカード、両替アプリなど、複数の選択肢を旅行者が自身で組み合わせる必要がありました。しかし、それぞれに手数料・利便性・リスクの違いがあり、特に「決済」と「交通」を別々のカード・サービスで管理しなければならない点が、旅行者の負担となっていました。
「Travel Wallet」は、こうした課題に対し、外貨交換・決済・交通IC利用を1枚のカードとアプリに統合するという解を提示します。
■ Travel Walletの主な特徴
1. 46通貨対応の外貨交換機能
アプリ上で、日本円から韓国ウォン・米ドル・ユーロ・台湾ドル・タイバーツなど世界46通貨へ、リアルタイムレートでの外貨交換が可能です。レートの良いタイミングを自分で選べるため、旅行前の計画的な準備ができます。
2. 世界中のVisa加盟店での決済
プリペイドカード「Travel Payカード」は、Visa加盟店であれば韓国だけでなく世界中で利用可能です。ショッピング・食事・宿泊・オンライン決済まで、クレジットカード感覚で使えます。
3. 韓国の地下鉄・市内バスに対応する交通IC機能
「Travel Wallet」は、残高が連動される日本で発行されるプリペイドカードとしては、日本初となる韓国交通系ICを搭載したサービスです。韓国の地下鉄およびソウル・釜山など主要都市の市内バスで、Suicaのようにタッチ乗車が可能です（T-moneyのような別途カード不要）。従来のように交通用と決済用でカードを使い分ける必要がありません。
*韓国以外でも、国内外のVisaのタッチ決済に対応した公共交通機関で利用できます（※対応可否は地域・事業者・路線により異なります）。
4. 口座開設不要・最短3ステップでカード発行
銀行口座の開設は不要。アプリのダウンロードから本人確認（eKYC）、カード発行までを最短3ステップで完了します。口座直結型は渡航前に入金・チャージができ、振込入金専用口座型は海外渡航中でも入金・チャージが可能です。
5. 帰国後の日本円に交換も可能
旅行後に余った外貨残高は、アプリから日本円や他の外貨へ交換できます。国内でも外貨ポイントとして保持でき、次回の別の国への旅行時にも再利用できるため、「使い切れず外貨で残ってしまう」という従来の旅行両替の課題に対応しています。
株式会社トラベルウォレットJAPAN（本社：東京都中央区、代表：上田 裕大）は、韓国で累計900万枚を発行した外貨交換アプリ「Travel Wallet（トラベルウォレット）」の日本版サービスを、2026年4月27日より正式に提供開始いたしました。本サービスは、スマートフォンアプリと連携したプリペイドカード「Travel Payカード」を通じて、46通貨の外貨交換、世界中のVisa加盟店での決済、そして韓国の地下鉄・市内バスでの交通IC利用まで、1枚のカードで完結する決済体験を提供します。
■ 社会背景：訪韓日本人旅行者の増加と海外キャッシュレス決済市場の拡大
韓国観光公社の発表によれば、2025年の訪韓日本人旅行者数はコロナ前の水準を大きく上回り、過去最高水準となっています。また、韓国は世界でもキャッシュレス決済比率が高い国の一つであり、カード決済・モバイル決済が広範な店舗で導入されているため、日本からの旅行者にとっては「どの決済手段を選ぶか」が旅行体験の質を左右する時代となっています。
従来は、空港・銀行での現金両替、クレジットカードの海外決済、現地プリペイドカード、両替アプリなど、複数の選択肢を旅行者が自身で組み合わせる必要がありました。しかし、それぞれに手数料・利便性・リスクの違いがあり、特に「決済」と「交通」を別々のカード・サービスで管理しなければならない点が、旅行者の負担となっていました。
「Travel Wallet」は、こうした課題に対し、外貨交換・決済・交通IC利用を1枚のカードとアプリに統合するという解を提示します。
■ Travel Walletの主な特徴
1. 46通貨対応の外貨交換機能
アプリ上で、日本円から韓国ウォン・米ドル・ユーロ・台湾ドル・タイバーツなど世界46通貨へ、リアルタイムレートでの外貨交換が可能です。レートの良いタイミングを自分で選べるため、旅行前の計画的な準備ができます。
2. 世界中のVisa加盟店での決済
プリペイドカード「Travel Payカード」は、Visa加盟店であれば韓国だけでなく世界中で利用可能です。ショッピング・食事・宿泊・オンライン決済まで、クレジットカード感覚で使えます。
3. 韓国の地下鉄・市内バスに対応する交通IC機能
「Travel Wallet」は、残高が連動される日本で発行されるプリペイドカードとしては、日本初となる韓国交通系ICを搭載したサービスです。韓国の地下鉄およびソウル・釜山など主要都市の市内バスで、Suicaのようにタッチ乗車が可能です（T-moneyのような別途カード不要）。従来のように交通用と決済用でカードを使い分ける必要がありません。
*韓国以外でも、国内外のVisaのタッチ決済に対応した公共交通機関で利用できます（※対応可否は地域・事業者・路線により異なります）。
4. 口座開設不要・最短3ステップでカード発行
銀行口座の開設は不要。アプリのダウンロードから本人確認（eKYC）、カード発行までを最短3ステップで完了します。口座直結型は渡航前に入金・チャージができ、振込入金専用口座型は海外渡航中でも入金・チャージが可能です。
5. 帰国後の日本円に交換も可能
旅行後に余った外貨残高は、アプリから日本円や他の外貨へ交換できます。国内でも外貨ポイントとして保持でき、次回の別の国への旅行時にも再利用できるため、「使い切れず外貨で残ってしまう」という従来の旅行両替の課題に対応しています。