不確実性を確実なものにする：eclicktechのエージェント型AIへの工学的アプローチ

西安市、中国、2026年5月10日 /PRNewswire/ -- 生成AIが実験段階から企業展開の段階へと移行するにつれ、業界の焦点はモデルの能力から運用における信頼性へと移行しつつあります。課題はもはや、単にスマートAIを構築することではなく、複雑な生産環境においてAIシステムがセキュアかつ一貫して動作できるようにすることです。

eclicktechはこのほど、エージェント型AIに関する社内のエンジニアリング手法を共有し、エンタープライズ規模のAI導入をサポートするためにコンテキストエンジニアリング、マルチクラウドインフラストラクチャ、レイヤード・セキュリティフレームワークをどのように適用しているかを強調しました。

eclicktechは、230以上の国と地域にまたがるグローバルオペレーションをサポートするため、AWS、Google Cloud、Alibaba Cloud、Tencent Cloud、Huawei Cloud、その他のプロバイダーを統合したマルチクラウドアーキテクチャを中心にCycorプラットフォームを構築しました。同社によると、このアプローチによりインフラの柔軟性を向上させ、ベンダーロックインのリスクを低減し、大規模なKubernetesクラスタとAIワークロードのより効率的なオーケストレーションが可能となります。

eclicktechは、初期のエージェント開発から得た重要な教訓の一つとして、迅速なエンジニアリングだけでは企業展開には不十分であると述べています。そこで同社は、限られたトークン・リソースを最適化しながら、適切な情報を適切なタイミングで提供することに焦点を当てたアプローチとして、コンテキスト・エンジニアリングにシフトしました。

そのエンジニアリングフレームワークには、アクティブセッション、短期記憶、長期セマンティック記憶、ナレッジグラフ、運用経験、再利用可能な組織スキルをカバーする6層のコンテキスト管理が含まれています。また、このシステムはプロアクティブ・コンテキスト・インジェクションをサポートしており、機密性の高いアクションが実行される前に、関連する業務履歴やリスク情報が自動的に表示されるようになっています。

推論効率を向上させるため、eclicktechはレイヤード・トークンガバナンスと段階的なツール読み込みメカニズムを導入し、必要な場合にのみツールや情報を動的に読み込むようにしました。このアプローチにより、ツール選択の精度が向上し、複雑な業務ワークフローにおける不要なトークン消費が削減されたと、同社は述べています。

eclicktechのガバナンス・フレームワークには、ネームスペースの分離、ドライラン検証、人間による承認ワークフロー、ルールベースの検証、AI主導の自動化に関連する運用リスクを低減するために設計されたロールバック・メカニズムが含まれています。

エンタープライズAI競争の次の段階は、モデルの能力だけでなく、エンジニアリングの信頼性、インフラのオーケストレーション、コンテキストの管理、組織の知識システムにも左右されると、eclicktechは述べています。

注：本記事で言及されている技術情報の一部は、eclicktechの社内技術慣行に由来するものであり、業界の参考としてのみ提供されています。

（日本語リリース：クライアント提供）

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