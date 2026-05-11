スマートファブリック市場2035年に853億米ドル到達へ ヘルスケアとスポーツ分野の革新加速により年平均成長率31.3％を記録予測 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース
スマートファブリック市場は、従来の衣料素材という枠組みを超え、「データを取得・分析・通信する繊維」へと急速に進化しています。AI、IoT、BLE（Bluetooth Low Energy）、エッジコンピューティング、クラウド連携技術を組み込んだスマートアパレルが登場したことで、衣類そのものがリアルタイム生体モニタリングデバイスとして機能する時代に突入しています。特に血圧、心拍数、発汗量、体温などを継続的に計測できるウェアラブルスマートファブリックは、医療・スポーツ・産業安全管理分野において需要が急拡大しています。これにより、スマートファブリック市場は2025年の56億米ドルから2035年には853億米ドルへ到達すると予測されており、31.3％という極めて高い成長率が期待されています。
ヘルスケアDXと遠隔医療拡大がスマート衣料の商用化を加速
世界的なデジタルヘルス市場の拡大に伴い、スマートファブリックは単なるウェアラブルデバイスではなく、次世代ヘルスケアインフラとして位置づけられ始めています。病院外での健康管理ニーズが高まる中、スマートファブリックは高齢者モニタリング、慢性疾患管理、リハビリ支援、遠隔診療など多様な用途で活用が進んでいます。特にセンサー搭載型衣料は、従来のスマートウォッチやバンド型端末よりも広範囲の身体データを取得できる点が大きな強みとなっています。また、AIによる異常検知機能の進化によって、リアルタイム健康分析や予防医療への応用も拡大しています。医療機関だけでなく、保険会社やフィットネス企業、介護サービス事業者なども市場参入を進めており、産業横断型エコシステム形成が加速しています。
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日本市場でスマートファブリック関連ビジネスが重要視される理由とは
日本市場では、スマートファブリック関連技術への注目度が急速に高まっています。その背景には、日本の65歳以上人口比率が総人口の約29％に達する超高齢化社会が存在しています。経済産業省や総務省が推進する医療DX・ウェアラブル活用政策により、健康モニタリング需要が拡大しており、スマート衣料への投資機会が増加しています。さらに、日本のスポーツ・フィットネス市場規模は近年拡大傾向にあり、パフォーマンス解析機能を備えたスマートウェアへの関心も高まっています。加えて、日本企業は高機能繊維・導電性素材・ナノ素材分野において世界的な技術競争力を有しており、スマートファブリックのサプライチェーン形成において重要なポジションを確立しています。今後は介護施設、病院、スポーツテック、自動車シート、産業用安全ウェアなどへの展開が期待され、日本市場はアジアにおける成長エンジンとして存在感を強める見通しです。
主要市場ハイライト
● スマートファブリック市場は2025年の56億米ドルから2035年には853億米ドルへ成長予測
● 2026年～2035年の予測期間におけるCAGRは31.3％
● AI、IoT、BLE、エッジコンピューティング搭載型ウェアラブル需要が急拡大
● スポーツ・フィットネス用途向けアクティブスマートファブリックが最大シェアを獲得
● 健康モニタリング機能を持つスマート衣料が医療・ヘルスケア分野で普及加速
● アジア太平洋地域が製造・研究開発拠点として市場を主導
ヘルスケアDXと遠隔医療拡大がスマート衣料の商用化を加速
世界的なデジタルヘルス市場の拡大に伴い、スマートファブリックは単なるウェアラブルデバイスではなく、次世代ヘルスケアインフラとして位置づけられ始めています。病院外での健康管理ニーズが高まる中、スマートファブリックは高齢者モニタリング、慢性疾患管理、リハビリ支援、遠隔診療など多様な用途で活用が進んでいます。特にセンサー搭載型衣料は、従来のスマートウォッチやバンド型端末よりも広範囲の身体データを取得できる点が大きな強みとなっています。また、AIによる異常検知機能の進化によって、リアルタイム健康分析や予防医療への応用も拡大しています。医療機関だけでなく、保険会社やフィットネス企業、介護サービス事業者なども市場参入を進めており、産業横断型エコシステム形成が加速しています。
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日本市場でスマートファブリック関連ビジネスが重要視される理由とは
日本市場では、スマートファブリック関連技術への注目度が急速に高まっています。その背景には、日本の65歳以上人口比率が総人口の約29％に達する超高齢化社会が存在しています。経済産業省や総務省が推進する医療DX・ウェアラブル活用政策により、健康モニタリング需要が拡大しており、スマート衣料への投資機会が増加しています。さらに、日本のスポーツ・フィットネス市場規模は近年拡大傾向にあり、パフォーマンス解析機能を備えたスマートウェアへの関心も高まっています。加えて、日本企業は高機能繊維・導電性素材・ナノ素材分野において世界的な技術競争力を有しており、スマートファブリックのサプライチェーン形成において重要なポジションを確立しています。今後は介護施設、病院、スポーツテック、自動車シート、産業用安全ウェアなどへの展開が期待され、日本市場はアジアにおける成長エンジンとして存在感を強める見通しです。
主要市場ハイライト
● スマートファブリック市場は2025年の56億米ドルから2035年には853億米ドルへ成長予測
● 2026年～2035年の予測期間におけるCAGRは31.3％
● AI、IoT、BLE、エッジコンピューティング搭載型ウェアラブル需要が急拡大
● スポーツ・フィットネス用途向けアクティブスマートファブリックが最大シェアを獲得
● 健康モニタリング機能を持つスマート衣料が医療・ヘルスケア分野で普及加速
● アジア太平洋地域が製造・研究開発拠点として市場を主導