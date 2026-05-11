オフィス環境を“足元”から改善、「オフィスレスキュー119Happy」が 床材貼替キャンペーン開始 ～コスト削減と空間価値向上を同時に実現～
株式会社トミザワ（本社：東京都江戸川区、代表取締役社長：池島 隆）が運営するオフィス家具リユースショップ「オフィスレスキュー119 Happy」は、タイルカーペットなど床材を対象とした「貼替キャンペーン」を2026年5月11日（月）より開始いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348827/images/bodyimage1】
近年、働き方の多様化やオフィス回帰の流れを背景に、オフィス環境の見直しが進んでいます。中でも“床”は空間全体の印象を大きく左右する要素であり、社員のモチベーションや来訪者の印象にも直結する重要なポイントです。
本キャンペーンでは、タイルカーペットやフロアタイルなどの床材を特別価格で提供。
床材購入のみの場合は商品代金5％OFF、床材の購入と床施工を含めたご依頼の場合は商品代金が20％OFFとなり、コストを抑えながらオフィス環境の改善が可能です。
さらに「オフィスレスキュー119 Happy」では、床材の販売・施工にとどまらず、オフィス家具の手配、レイアウト設計、移転作業、不要品の買取・処分までをワンストップで提供しています。また通信回線、配線工事、ビジネスホン等、オフィスに不可欠な環境手配も承っています。これにより、複数業者への依頼が不要となり、時間とコストの削減につながります。
また、同サービスでは新品だけでなく高品質なリユース床材も取り扱い、独自基準によるクリーニングと検査を経た安心な商品を提供。
環境負荷の低減とコストメリットを両立しています。
本キャンペーンはタイルカーペット等の床材をお得に購入できる機会だけではなく、床材の刷新をひとつの契機として、社員のエンゲージメント向上や生産性を高めるオフィス、清潔でキレイなオフィス環境作りをサポートいたします。
【 キャンペーン概要 】
・ 名称： オフィスレスキュー119Happy “貼替キャンペーン”
・ 期間： 2026年5月11日（月）～7月31日（金）18：00
・ 内容： (1)床材商品ご購入のみ：HP掲載価格より5％OFF
(2)床材商品ご購入＋施工：HP掲載価格より20％OFF
※割引は商品価格のみに適用されます。施工費・交通費は対象外です。
・ 対象商品： タイルカーペット、OAフロア、ビニル床材、その他床部材
・ 対象店舗： 江戸川店、川口店、佐倉店、川崎店、三鷹店、オンラインストア
・ URL ： https://www.119happy.com/ws/landing/campaign_carpet.html
※施工はリユース・新品商品、地域により取り扱いが異なります。
※リユース商品が含まれる場合の施工エリアは「東京23区と店舗近隣」です。
※新品商品のみでの施工は、提携メーカーにより「東京23区と店舗近隣」以外でもご対応可能なエリアがございます。
※その他、詳細については、ネット販売事業部（0120-673-119）にお問合せください。
※販売状況により欠品となる場合がございます。万が一品切れの際はご容赦ください。
※中東情勢の影響により、商品供給や納期に支障が生じた場合、本キャンペーンを6月中に終了させていただく場合がございます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348827/images/bodyimage3】
■ オフィスレスキュー119 Happy について
株式会社トミザワが、“誰かの不要と、誰かの必要をつなげる”ことを目標に展開する、自信の品質と豊富な品揃えで “欲しい” が安く手に入るオフィス家具のリユースショップ。お客様の様々なニーズに対応するため、オフィス家具やOA機器、ビジネスホンなど多品種・多品目をラインナップ、さらにオフィスプランニングから内装工事にいたるまで、快適なオフィス空間の実現に向けたあらゆるサービスをワンストップで提供しています。
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近年、働き方の多様化やオフィス回帰の流れを背景に、オフィス環境の見直しが進んでいます。中でも“床”は空間全体の印象を大きく左右する要素であり、社員のモチベーションや来訪者の印象にも直結する重要なポイントです。
本キャンペーンでは、タイルカーペットやフロアタイルなどの床材を特別価格で提供。
床材購入のみの場合は商品代金5％OFF、床材の購入と床施工を含めたご依頼の場合は商品代金が20％OFFとなり、コストを抑えながらオフィス環境の改善が可能です。
さらに「オフィスレスキュー119 Happy」では、床材の販売・施工にとどまらず、オフィス家具の手配、レイアウト設計、移転作業、不要品の買取・処分までをワンストップで提供しています。また通信回線、配線工事、ビジネスホン等、オフィスに不可欠な環境手配も承っています。これにより、複数業者への依頼が不要となり、時間とコストの削減につながります。
また、同サービスでは新品だけでなく高品質なリユース床材も取り扱い、独自基準によるクリーニングと検査を経た安心な商品を提供。
環境負荷の低減とコストメリットを両立しています。
本キャンペーンはタイルカーペット等の床材をお得に購入できる機会だけではなく、床材の刷新をひとつの契機として、社員のエンゲージメント向上や生産性を高めるオフィス、清潔でキレイなオフィス環境作りをサポートいたします。
【 キャンペーン概要 】
・ 名称： オフィスレスキュー119Happy “貼替キャンペーン”
・ 期間： 2026年5月11日（月）～7月31日（金）18：00
・ 内容： (1)床材商品ご購入のみ：HP掲載価格より5％OFF
(2)床材商品ご購入＋施工：HP掲載価格より20％OFF
※割引は商品価格のみに適用されます。施工費・交通費は対象外です。
・ 対象商品： タイルカーペット、OAフロア、ビニル床材、その他床部材
・ 対象店舗： 江戸川店、川口店、佐倉店、川崎店、三鷹店、オンラインストア
・ URL ： https://www.119happy.com/ws/landing/campaign_carpet.html
※施工はリユース・新品商品、地域により取り扱いが異なります。
※リユース商品が含まれる場合の施工エリアは「東京23区と店舗近隣」です。
※新品商品のみでの施工は、提携メーカーにより「東京23区と店舗近隣」以外でもご対応可能なエリアがございます。
※その他、詳細については、ネット販売事業部（0120-673-119）にお問合せください。
※販売状況により欠品となる場合がございます。万が一品切れの際はご容赦ください。
※中東情勢の影響により、商品供給や納期に支障が生じた場合、本キャンペーンを6月中に終了させていただく場合がございます。
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■ オフィスレスキュー119 Happy について
株式会社トミザワが、“誰かの不要と、誰かの必要をつなげる”ことを目標に展開する、自信の品質と豊富な品揃えで “欲しい” が安く手に入るオフィス家具のリユースショップ。お客様の様々なニーズに対応するため、オフィス家具やOA機器、ビジネスホンなど多品種・多品目をラインナップ、さらにオフィスプランニングから内装工事にいたるまで、快適なオフィス空間の実現に向けたあらゆるサービスをワンストップで提供しています。