春らしい和菓子がトレイルを走るランナーを後押し！創業50周年の明日香野が「天ヶ瀬100」に参加
『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションに、和菓子を50年間お届けし続けている明日香野は、「天ヶ瀬100 トレイルランニングレース」（4/11～12・京都府）に参加。季節外れの暑さの中、走り続ける選手の皆さまに、和菓子を通じて「ちょっと食べる喜び」をお届けしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348777/images/bodyimage1】
本大会は宇治川の中州に浮かぶ塔の島を会場に、大吉山や喜撰山ダムなどを巡る16kmのコースを周回します。最長となる100マイル（160km）、80km、50km、16kmの4カテゴリーが行われました。
前年の大雨から打って変わって、晴天の下で駆け抜けられる絶好の天気でした。100マイルでは、スタート直後は走りやすい気温でしたが、この日は宇治市の最高気温が23℃で、参加者は季節外れの慣れない暑さに苦戦を強いられました。
明日香野はエイドステーションにて、若草餅と春のわらび大福をお渡し。春らしく華やかな見た目の和菓子は、暑い中でも食べやすいと好評。エイドに立ち寄るたびに多くの選手に喜んでいただき、次の周回に向かうためのエールとなっているようでした。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348777/images/bodyimage2】
明日香野は2023年に策定した中期経営計画において、「各種コミュニティを応援して、消費者と直接対話すること」を重要施策の一つに掲げています。今後もスポーツやアウトドア、地域イベントなど多様なコミュニティとつながり、皆さまの挑戦に寄り添いながら、”ちょっと食べる喜び"を毎日の暮らしと特別な瞬間の両方にお届けしてまいります。
【大会概要】
大 会 ：天ヶ瀬100 トレイルランニングレース
主 催 ：トレイルフェストランニングカンパニー
開催日 ：2026年4月11日（土）～12日（日）
会 場 ：塔の島（京都府宇治市宇治）
公式サイト：https://go-trail.net/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348777/images/bodyimage3】
＜会社概要 ブランド名「明日香野」＞
明日香野は『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションにした和菓子メーカーです。
2025年11月からの1年間を「創業50周年」期間と定めております。
全国のスーパーマーケット様を中心に、皆様に『「ちょっと食べる」喜び』を毎日お届けしています。季節を感じられる美味しい和菓子を「毎日」楽しんでいただくため、徹底して「お得感」を感じる価格で和菓子をお届けすることをミッションに、創業50年の“もちのプロ”として全社を挙げて商品作りに取り組んでいます。食を通して皆さまに“ちょっと食べる喜び”を感じていただけましたら幸いです。
会社名：明日香食品株式会社 （ASUKA Foods Co., LTD. ）
所在地：本社〒581-0092 大阪府八尾市老原7-85-1
代表者：代表取締役社長 此下竜矢
明日香野公式サイト：https://www.asukafoods.co.jp
明日香野【公式】X：https://x.com/tw_asukafoods
明日香野【公式】Instagram：https://www.instagram.com/asukafoods/
明日香野【公式】Facebook：https://www.facebook.com/asukafoods/
明日香野創業50周年記念サイト：https://asukafoods.co.jp/50th_anniversary/
明日香野のもうひとつのSNS「ちょい食べ明日香野」でも“ちょっと食べる喜び”をお届けしています。
いつもと違う素敵な景色が見える場所で、大好きな友達と一緒に和菓子を食べる“お出かけ食べ”や、頑張っているアスリートの皆さんを和菓子で応援しています！
ちょい食べ明日香野X：https://x.com/Choi_tabe
ちょい食べ明日香野Instagram：https://www.instagram.com/choi_tabe_asukano/
ちょい食べ明日香野Facebook：https://www.facebook.com/choitabeASUKANO
＜本リリースのお問い合わせ先＞
明日香食品株式会社 中嶋 asukano-release@asukafoods.co.jp
#明日香野 #いつでも明日香野 #ちょい食べ #和菓子 #お届けし続け50年 #愛されて50年
配信元企業：明日香食品株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348777/images/bodyimage1】
本大会は宇治川の中州に浮かぶ塔の島を会場に、大吉山や喜撰山ダムなどを巡る16kmのコースを周回します。最長となる100マイル（160km）、80km、50km、16kmの4カテゴリーが行われました。
前年の大雨から打って変わって、晴天の下で駆け抜けられる絶好の天気でした。100マイルでは、スタート直後は走りやすい気温でしたが、この日は宇治市の最高気温が23℃で、参加者は季節外れの慣れない暑さに苦戦を強いられました。
明日香野はエイドステーションにて、若草餅と春のわらび大福をお渡し。春らしく華やかな見た目の和菓子は、暑い中でも食べやすいと好評。エイドに立ち寄るたびに多くの選手に喜んでいただき、次の周回に向かうためのエールとなっているようでした。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348777/images/bodyimage2】
明日香野は2023年に策定した中期経営計画において、「各種コミュニティを応援して、消費者と直接対話すること」を重要施策の一つに掲げています。今後もスポーツやアウトドア、地域イベントなど多様なコミュニティとつながり、皆さまの挑戦に寄り添いながら、”ちょっと食べる喜び"を毎日の暮らしと特別な瞬間の両方にお届けしてまいります。
大 会 ：天ヶ瀬100 トレイルランニングレース
主 催 ：トレイルフェストランニングカンパニー
開催日 ：2026年4月11日（土）～12日（日）
会 場 ：塔の島（京都府宇治市宇治）
公式サイト：https://go-trail.net/
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＜会社概要 ブランド名「明日香野」＞
明日香野は『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションにした和菓子メーカーです。
2025年11月からの1年間を「創業50周年」期間と定めております。
全国のスーパーマーケット様を中心に、皆様に『「ちょっと食べる」喜び』を毎日お届けしています。季節を感じられる美味しい和菓子を「毎日」楽しんでいただくため、徹底して「お得感」を感じる価格で和菓子をお届けすることをミッションに、創業50年の“もちのプロ”として全社を挙げて商品作りに取り組んでいます。食を通して皆さまに“ちょっと食べる喜び”を感じていただけましたら幸いです。
会社名：明日香食品株式会社 （ASUKA Foods Co., LTD. ）
所在地：本社〒581-0092 大阪府八尾市老原7-85-1
代表者：代表取締役社長 此下竜矢
明日香野公式サイト：https://www.asukafoods.co.jp
明日香野【公式】X：https://x.com/tw_asukafoods
明日香野【公式】Instagram：https://www.instagram.com/asukafoods/
明日香野【公式】Facebook：https://www.facebook.com/asukafoods/
明日香野創業50周年記念サイト：https://asukafoods.co.jp/50th_anniversary/
明日香野のもうひとつのSNS「ちょい食べ明日香野」でも“ちょっと食べる喜び”をお届けしています。
いつもと違う素敵な景色が見える場所で、大好きな友達と一緒に和菓子を食べる“お出かけ食べ”や、頑張っているアスリートの皆さんを和菓子で応援しています！
ちょい食べ明日香野X：https://x.com/Choi_tabe
ちょい食べ明日香野Instagram：https://www.instagram.com/choi_tabe_asukano/
ちょい食べ明日香野Facebook：https://www.facebook.com/choitabeASUKANO
＜本リリースのお問い合わせ先＞
明日香食品株式会社 中嶋 asukano-release@asukafoods.co.jp
#明日香野 #いつでも明日香野 #ちょい食べ #和菓子 #お届けし続け50年 #愛されて50年
配信元企業：明日香食品株式会社
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