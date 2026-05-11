リニューアルした大人気のホワイトコンクゆずの香りシリーズから大容量サイズ薬用ホワイトコンク ボディシャンプーCIIIゆずの香り 1000mL2,530円(税込)2026年5月12日(火)数量限定発売!
株式会社マーナーコスメチックス(本社:千葉県市川市 代表取締役社長 井田 勝康)は、日焼け後の肌ケアや美しく白い肌をキープしたい方に最適な薬用美白化粧品「ホワイトコンク」シリーズを展開し大好評を博しています。2000年に「ホワイトコンク ボディシャンプー」が誕生して25年間以上、長く愛され続けています。
販売チャネル: QVC（5月12日(火)~ 先行発売）
家族みんなでたっぷり使えて、潤いを守りながら洗いあげて美しい透明肌ボディに
数量限定のゆずの香りシリーズにボディシャンプー大容量1000mLが仲間入りします。お肌の乾燥やかさつき、くすみが気になる方には特におすすめ。冬至にゆず湯につかる文化がある日本では、古くからゆずの香りにリラックス効果や気持ちをポジティブにさせる力があると言われています。寒さや疲れをゆずの香りで癒して、うるすべ肌を実感してみてはいかがでしょう。ホワイトコンクならではのコンセプト原料やビタミンCを配合し、透明感のある肌を実現します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348655/images/bodyimage1】
大人気のホワイトコンクボディシャンプーゆずの香りから、大容量1,000mlが新発売!
薬用ホワイトコンク ボディシャンプーCIII ゆずの香り 1000mL 2,530円(税込)
薬用ホワイトコンクボディシャンプーCII 1000mL 2,530円（税込）
ゆずセラミド&3種のセラミド、和漢植物のヨモギエキスやシャクヤクエキスなど、潤いを守る保湿成分を贅沢に配合し、乾燥が気になる肌も潤いを守りながらしっとりスベスベに洗い上げます。泡立ちも泡切れも良く、ベタつかないので乾燥しがちな季節の変わり目も、美しい白肌※ で差を付けましょう!!
※古い角質や汚れを洗い流すことで、本来の明るい肌色をキープしてくれるケアができます。
パッケージをより温かみのあるブラウンとゆずの香りをイメージしやすいデザインに♪
*日本人なら誰もが好きな”ゆずの香り“でほっこりします。お肌がしっとり潤うだけでなく、心も体も癒してくれる点が魅力です。
*日焼けやエアコンなどで乾燥した肌をなめらかに保湿して、透明感のある白い肌へと導きます。
< 有効成分 >
グリチルリチン酸ジカリウム配合
昨年の夏も大人気のグレープフルーツの香りの
ボディシャンプー大容量サイズ1000mlも限定発売予定。
家族みんなでたっぷり使えます♪
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348655/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348655/images/bodyimage3】
配信元企業：株式会社マーナーコスメチックス
販売チャネル: QVC（5月12日(火)~ 先行発売）
家族みんなでたっぷり使えて、潤いを守りながら洗いあげて美しい透明肌ボディに
数量限定のゆずの香りシリーズにボディシャンプー大容量1000mLが仲間入りします。お肌の乾燥やかさつき、くすみが気になる方には特におすすめ。冬至にゆず湯につかる文化がある日本では、古くからゆずの香りにリラックス効果や気持ちをポジティブにさせる力があると言われています。寒さや疲れをゆずの香りで癒して、うるすべ肌を実感してみてはいかがでしょう。ホワイトコンクならではのコンセプト原料やビタミンCを配合し、透明感のある肌を実現します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348655/images/bodyimage1】
大人気のホワイトコンクボディシャンプーゆずの香りから、大容量1,000mlが新発売!
薬用ホワイトコンク ボディシャンプーCIII ゆずの香り 1000mL 2,530円(税込)
薬用ホワイトコンクボディシャンプーCII 1000mL 2,530円（税込）
ゆずセラミド&3種のセラミド、和漢植物のヨモギエキスやシャクヤクエキスなど、潤いを守る保湿成分を贅沢に配合し、乾燥が気になる肌も潤いを守りながらしっとりスベスベに洗い上げます。泡立ちも泡切れも良く、ベタつかないので乾燥しがちな季節の変わり目も、美しい白肌※ で差を付けましょう!!
※古い角質や汚れを洗い流すことで、本来の明るい肌色をキープしてくれるケアができます。
パッケージをより温かみのあるブラウンとゆずの香りをイメージしやすいデザインに♪
*日本人なら誰もが好きな”ゆずの香り“でほっこりします。お肌がしっとり潤うだけでなく、心も体も癒してくれる点が魅力です。
*日焼けやエアコンなどで乾燥した肌をなめらかに保湿して、透明感のある白い肌へと導きます。
< 有効成分 >
グリチルリチン酸ジカリウム配合
昨年の夏も大人気のグレープフルーツの香りの
ボディシャンプー大容量サイズ1000mlも限定発売予定。
家族みんなでたっぷり使えます♪
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348655/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348655/images/bodyimage3】
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