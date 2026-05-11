



株式会社クラフォート（Crafort Co.,Ltd.）が展開する書道ブランド「KANJI TOKYO」は、神奈川県平塚市のMADARAスタジオにて、「幸せを呼ぶ筆跡術書道ワークショップ」を開始します。本ワークショップでは、参加者が自分の名前や好きな言葉を題材に、筆跡術の考え方を学びながら色紙作品を制作。文字を美しく書くだけでなく、筆跡を通じて自分の意識や行動の傾向と向き合う、新しい書道体験を提供します。





■ 筆跡術書道ワークショップとは

筆跡術書道ワークショップとは、名前や言葉の「書き方（筆跡）」を整えることで、思考や行動の方向性を見直す書道体験です。

美しく書くことだけを目的とせず、文字を書く行為を通じて、自分自身と向き合う時間を提供します。

■ なぜ今「筆跡」なのか





人は一生の中で何度も自分の名前を書きます。しかし、その書き方が「自分の意識や行動の癖」と関係していると考える機会はほとんどありません。

筆跡術では、「文字は行動であり、筆跡は行動の痕跡である」という考え方を基に、名前や言葉の書き方を整えることで、日常の意識や行動の方向性を整える事で、才能運や華麗運、健康運や金運を上げて行くという新しい視点を提示します。

忙しい日常の中で、自分と向き合う時間を持ちにくくなり、デジタル化によって手書きの機会も減っています。そんな現代だからこそ、あえて筆で自分の名前や言葉を書く体験に価値があると考えています。

これは、単なる書道体験ではなく、「自分を整える行為」としての書道です。





■ 一般的な書道体験との違い

一般的な書道体験では、字を美しく書くことや技術習得が中心となります。

一方、本ワークショップでは、名前や言葉の筆跡に着目し、文字を書く行為を通じて自分の意識や行動の傾向を見つめます。





【一般的な書道体験】

・字を美しく書くことを目的とする

・技術習得が中心





【筆跡術書道ワークショップ】

・筆跡から心と行動を整えることを目的とする

・名前や言葉に「意味」と「意識」を込める

・作品制作と同時に自己理解が進む

・選んだ文字にはどんな運勢が込める事が出来るかを知る

・その運勢の上がる書き方をマスターする





→書道を、作品制作だけでなく、自己理解や意識づけのきっかけとして楽しむ体験です。

■ どんな体験ができるのか





本ワークショップでは、以下の内容を体験できます。

・自分の名前や好きな言葉を書く

・筆跡から心と行動の傾向を知る

・健康運、華麗運、才能運、金運などを意識した筆跡の整え方を学ぶ

・書道初心者でも実践できる筆の使い方を習得

・色紙作品を制作して持ち帰る

・コースによっては、MADARAによる掛け軸作品を受け取る









■ ワークショップ概要





【イベント名：幸せを呼ぶ筆跡術書道ワークショップ】

内容：色紙作品制作、掛け軸作品、オリジナルグッズ制作などコースにより異なる





●梅コース│筆跡術書道 基本体験コース：5,800円（税別）

・筆跡術の基礎

・色紙作品制作

・完成作品を持ち帰り





●竹コース│基本体験＋MADARA掛け軸作品付きコース：8,800円（税別）

・梅コースの内容

・MADARAによる掛け軸作品を製作





●松コース│基本体験＋MADARA掛け軸作品＋オリジナルグッズ制作コース：11,800円（税別）

・竹コースの内容

・トートバッグ／手ぬぐい／Tシャツの制作

【キャンペーン（2026年5月末までの開催限定）】

・梅コース：通常価格5,800円→4,800円

・竹コース：通常価格8,800円→6,800円

・松コース：通常価格11,800円→8,800円





会場：MADARAスタジオ（神奈川県平塚市）

定員：1～5名（6名以上は応相談）

所要時間：約60分

開催日時：平日10:00～18:00／土日祝は7日前までの事前予約制

対象：初心者、親子、企業・団体など





体験内容（約60分位）

1.筆跡術の説明

2.書く文字の決定

3.筆の使い方の練習

4.健康、才能、仕事、豊かさなど、参加者が大切にしたいテーマに合わせた書き方のポイントを学ぶ

5.色紙作品制作

6.コースに合わせた作品制作

7.作品持ち帰り

※掛け軸作品・オリジナルグッズ制作は該当コースのみ





予約方法：KANJI TOKYOワークショップご予約ページ

https://kanji.tokyo/hisseki-jutsu-workshop/









■ 今後の展開

KANJI TOKYOでは、本ワークショップを基軸に、

・企業研修

・団体イベント

・出張型ワークショップ

への展開を進めていきます。

また、日本人自身が「名前」と向き合う機会として、国内での普及を目指します。

■ コメント｜書道家 MADARA









文字は単なる記号ではありません。

それは、その人の行動と意識の痕跡です。

名前の書き方を整えることは、

自分自身の在り方を整えることにもつながります。

この体験が、これからの自分を見つめ直すきっかけになれば嬉しいです。

■ よくある質問（FAQ）

Q. 書道初心者でも参加できますか？

A. はい、筆の使い方から丁寧に説明します。





Q. 何を書けばよいかわかりません

A. 当日相談しながら決めることができます。





Q. 子どもも参加できますか？

A. はい、親子での参加も可能です。





Q. 作品は持ち帰れますか？

A. はい。全コースで色紙作品をお持ち帰りいただけます。竹、松コースではプラスアルファの作品を持ち帰る事が出来ます。





Q. 団体での参加は可能ですか？

A. はい。6名以上の場合は別会場で対応可能です。





■ 会社概要

会社名：株式会社クラフォート（Crafort Co., Ltd.）

ブランド：KANJI TOKYO

代表：木幡吉成（書道家 MADARA）

事業内容：書道作品制作、ワークショップ、文化体験サービス

公式サイト：https://kanji.tokyo/