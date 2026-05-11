日本全国の皮革関連企業で構成されている協同組合資材連が、第16回となる「革のデザインコンテスト2026」を開催いたします。

ファッション、インテリア、生活雑貨など、新しい価値を生み出す革製品のアイディアを募集。本コンテストは、革の可能性を追求し、その魅力を引き出すプラットフォームを提供することを目的としています。





第16回「革のデザインコンテスト2026」ポスター





審査はTLF審査委員会、イタリアリネアペッレ審査委員会、そしてゲスト審査員として新時代のデザイナー、著名人をむかえて厳選され、独創性、先進性、新たな時代を予感されるアイディアを評価します。





応募部門はプロダクト部門(製作部門)とクリエイティブ部門(デザイン画部門)の2部門。

クリエイティブ部門では高校生以下を対象としたユース・クリエーターズ賞もあります。

優秀なデザインを提出された方々には、豪華な賞品や賞状が授与される予定です。

プロダクト部門の最優秀・優秀作品は、世界最大の＊「リネアペッレ」イタリアで展示されます。また、クリエイティブ部門の最優秀・優秀作品には、モデリストによる実物制作を実施いたします。









■応募期間

プロダクト部門 ：2026年6月1日～6月30日(当日消印有効)

クリエイティブ部門：2026年6月1日～9月10日(必着)

応募希望者は、( https://kawalove.com/2026/entry.pdf )から指定の応募用紙ダウンロードし、必要事項を記入の上、メールか郵送にて送付してください。





プロダクト部門は、7月中旬の一次審査ののち、7～8月にインターネット投票を行います。

審査結果の表彰式及び作品展示は、2026年12月開催予定のTLF会場にて行います。





「革のデザインコンテスト」を通じて、才能あるデザイナーたちの創造力と革の魅力を世界に広めることを目標とし、革製品のデザインに情熱を持つ方々の積極的な参加が期待されます。





＊「リネアペッレ」イタリア

最新トレンドを発表し、世界をリードしている国際見本市です。毎回、世界各国から2万人前後の来場者があります。東京レザーフェアとは長年にわたって友好関係にあり、毎回、東京レザーフェア会場にグループ出展するほか、最新素材のトレンドコーナーを設置し、積極的な情報発信を行なっています。





詳細は革のデザインコンテスト2026 in 東京レザーフェア公式サイトをご参照ください。

https://kawalove.com/









◆応募部門

【プロダクト部門(製作部門)】

最優秀賞・優秀作品は、世界最大の皮革見本市 イタリア「リネアペッレ」で展示されます！

最優秀賞：1作品／賞金20万円＋イタリア・リネアペッレにて作品展示

優秀賞 ：1作品／賞金10万円＋イタリア・リネアペッレにて作品展示

入賞 ：8作品／TLFオリジナル革製品





【クリエイティブ部門(デザイン画部門)】

最優秀賞・優秀作品には、賞金やあなたのアイディア作品をプロによるサンプル化の特典も！

最優秀賞：1作品／賞金20万円＋モデリストによる実物サンプル制作

優秀賞 ：1作品／賞金10万円＋モデリストによる実物サンプル制作

入賞 ：8作品／TLFオリジナル革製品





【クリエイティブ部門(ユース・クリエーターズ賞)】

1作品 TLFオリジナル革製品





◆応募資格

年齢・性別不問。職業、国籍は問いません(日本居住者の個人に限ります)。

(クリエイティブ部門のユース・クリエイターズ賞は高校生以下)





◆応募期間(今回はプロダクト部門とクリエイティブ部門の締め切り日が異なります)

【プロダクト部門】

2026年6月1日(月)～6月30日(火)(当日消印有効)





【クリエイティブ部門】

2026年6月1日(月)～9月10日(木)(必着)





◆応募宛先

郵送かメールにてご応募ください。

郵送 ： 株式会社 オアシススタイリング

〒111-0042 東京都台東区寿2-6-7 藤井ビル2F

メール： info@oasisstyling.com





◆審査員

TLF審査委員会

イタリア リネアペッレ審査委員会

・ゲスト審査員

青木明子(ファッションデザイナー)

伊藤卓哉(デザイナー・ブランドディレクター)

萩原輝美(ファッションディレクター)





◆評価基準

【プロダクト部門／クリエイティブ部門】

・デザインの独創性、先進性

・新たな時代を予感させる先見性

・制作した実物の完成度(プロダクト部門のみ)

・デザインの中に機能性などの工夫がみられる作品(プロダクト部門のみ)





【ユース・クリエーターズ賞】

・高校生らしい瑞々しい感性はあるか

・想像力あふれる感性豊かなデザインか

・独創性やファッション性に加え新たな機能性の提案力

・柄や模様の審査ではなく全体の造形やディティールのデザイン性





◆応募概要

・応募数の上限はありません。

・革素材を全体の70％以上で表現してください。

・未発表のオリジナル作品に限ります。

・模倣とみなされたものは入選後でも資格を取り消します。

・応募作品(デザイン画)は返却をいたしません。

・応募作品の著作権は、東京レザーフェア審査委員会に帰属するものとします。

・プロダクト部門の佳作以上の作品は一定期間展示後、制作者に返却いたします。

・応募用紙は、規定の事項に必ず記入してください。

・応募用紙生成AIツール使用有無に必ずチェックを入れてください。

※メールアドレスは間違いのないようはっきりと記入してください。





◆応募方法

【デザイン画について】

中面のデザイン用紙、もしくはA4サイズの用紙にカラー着色(CG可)したデザイン画を描いてください。

※色や素材などの情報は出来るだけ明記してください。





【メールの添付データで、デザイン画をお送りいただく方へ】

・画像ファイル(JPG、PNG)の場合は、解像度が長辺4000ピクセル以上。

・PDFファイルの場合は、5MB以下のサイズでお願いします。





【リネアペッレでの革コンの展示風景】

革コン2025プロダクト部門の最優秀賞と優秀賞作品が、2026年2月25日～27日に開催されたイタリア・ミラノ『リネアペッレ』にて展示されました。





リネアペッレ展示風景





【革コン2025受賞作品】

●クリエイティブ部門 最優秀賞

「レザーフルーツバッグ」

平原大貴

クリエイティブ部門 最優秀賞





●クリエイティブ部門 優秀賞

「bonsai」

尾林嬉愛莉

クリエイティブ部門 優秀賞





●プロダクト部門 最優秀賞

「革BONSAI」

恒田祐介

プロダクト部門 最優秀賞





●プロダクト部門 優秀賞

「布団たたきショルダーバッグ」

三浦颯真

プロダクト部門 優秀賞





主催：協同組合資材連

共催：東京都

後援：経済産業省・台東区・一般社団法人日本皮革産業連合会

協賛：リネアペッレ(イタリア)