学校法人大阪信愛学院（大阪市城東区）は、本学院の教育の価値を広く社会に伝える新たなキービジュアル「点数よりも、大切なこと。」を公開しました。併せて、本学院の今後の方向性を示す中長期計画のページを公開しました。

「点数よりも、大切なこと。」

本学院では、創立以来「一人ひとりを大切にする教育」を理念に掲げ、知識や技能の習得にとどまらず、人間性の育成を重視し続けています。 子どもたちが将来を生きていく上で本当に必要な力は、必ずしも数値で測れることだけではありません。例えば、主体的に学び続ける姿勢、困難に直面した際に粘り強く取り組む力、他者と協働しながら課題を解決する力、相手を思いやる心といった力は、テストの点数では表れにくいものの、これからの社会において極めて重要です。 本学院の教育の根底には、教職員が子どもたち一人ひとりに向けるまなざしがあります。子どもたちの存在そのものを受けとめ、安心して自分らしく成長できる土台を築くことが、すべての学びの出発点であると考えています。 こうした日々の関わりの中で育まれる自己肯定感や他者への信頼、挑戦しようとする意欲こそが、これからの社会を生きる上で欠かせない力につながっていきます。 本キービジュアルに込めた「点数よりも、大切なこと。」というメッセージには、そういった数値では捉えきれない価値により光を当てるとともに、本学院が大切にしてきた教育の本質をあらためて社会に問いかけていくという意思を込めています。

駅広告への展開について

本キービジュアルは、2026年4月より大阪市内の駅構内などで順次掲出を開始しています。 掲出駅：京阪京橋駅、京阪関目駅、大阪メトロ今里筋線新森古市駅、大阪メトロ長堀鶴見緑地線今福鶴見駅

特設ページ

大阪信愛学院 概要

https://www.osaka-shinai.ac.jp/vision_150/

法人名：学校法人大阪信愛学院（理事長：岩熊美奈子） 所在地：大阪府大阪市城東区古市2丁目7番30号 設立：1884年（大阪市西区川口町に信愛女学校を開設） 設置校：大阪信愛学院大学（教育学部／看護学部） 大阪信愛学院高等学校 大阪信愛学院中学校 大阪信愛学院小学校 幼保連携型認定こども園 大阪信愛学院幼稚園 在籍者数：1,923名（2026年5月1日現在）

■本件に関する問い合わせ先

https://www.osaka-shinai.ac.jp/

取材をご希望の方は、お手数ですが下記問い合わせ先までご連絡をお願いいたします。 学校法人大阪信愛学院 法人事務局広報部 担当：大隈（おおくま） TEL：06-6939-4391 FAX：06-6939-7161 E-mail：houjin-kouho@osaka-shinai.ac.jp