橋梁用伸縮装置メーカー・株式会社クリテック工業（代表：若林勇二／本社：東京都港区）は、土木・橋梁分野に関心を持ち、SNSを通じてその魅力や社会課題を発信してくださる『100年の橋プロジェクト』アンバサダーを若干名募集いたします。 本取り組みは、老朽化が進む社会インフラの現状や、維持管理の重要性について広く知っていただくことを目的としたものです。

社会インフラの重要性をもっと身近に。『100年の橋プロジェクト』

日本では、高度経済成長期に整備された高速道路や橋梁などの社会インフラの老朽化が進み、適切な維持管理や取替工事が重要な課題となっています。 一方で、インフラは日常生活を支える存在でありながら、その重要性は社会に広く伝わりにくい側面があります。

クリテック工業では、こうした課題に対し、より多くの方に土木や橋梁の役割や魅力を知っていただくため、SNSを活用した情報発信に取り組んでまいりました。 そして今回、『100年の橋プロジェクト』を始動します。土木や橋梁に関心や知見を持つ方をアンバサダーとしてお迎えし、コンテンツを共に企画・制作・発信していくことで、社会インフラ全体の理解促進と活性化につなげる試みです。

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=sJj-Q-4BMbw

▲「100年の橋プロジェクト」アンバサダー募集 YouTube動画

『100年の橋プロジェクト』アンバサダー募集概要

アンバサダーのみなさまの視点や発信スタイルを大切にしながら、当社と協働でコンテンツを企画・制作していただきます。土木・橋梁分野の魅力や社会インフラの重要性を伝えたい方、ぜひお気軽にご応募ください。

【学校・企業との連携について】

個人でのアンバサダー募集に加え、土木・建設分野を学ぶ教育機関や、同分野に携わる企業・団体との連携・共創も歓迎しております。授業・研究活動の一環としての取り組みや、企業間での情報発信コラボレーションなど、多様な形でのご参加についても、柔軟に検討させていただきます。

■応募対象者

以下のような方を歓迎いたします。 • 土木・橋梁に興味関心がある方 • 土木・橋梁分野について、一定の知見をお持ちの方 • 日頃から関連テーマについてSNSで発信している方、またはこれから発信していきたい方

■応募条件

• SNSの公開アカウントをお持ちの方（YouTube、Instagram、Facebook、Xなど） • 当社と共同で制作したコンテンツを、ご自身のアカウントで発信いただける方 ※フォロワー数は問いません。 ※年齢・職業は問いません（未成年の方は保護者の同意が必要です）。

■活動内容の一例

以下のようなコンテンツ制作・発信を想定しています。 • 初心者にもわかりやすい土木・橋梁の基礎解説 • 当社製品の役割・特長の紹介 • 現場や技術に関する理解を深める企画 • 社会インフラの現状や課題に関する当社代表との対談 …など ※内容はアンバサダーの興味関心・知見をもとに、企画会議にて決定します。 ※制作・発信の頻度は、双方に無理のない範囲で調整いたします。

■注意事項

本取り組みでは、アンバサダーのみなさまをコンテンツを共に企画・創出するパートナーとしてお迎えするため、報酬は発生いたしません。あらかじめご了承ください。一方で、アンバサダーのみなさまにとっても、以下のような価値を提供いたします。 • 企業と共同でのコンテンツ企画・制作経験 • 土木・橋梁分野に関する知見の共有 • 普段は触れる機会の少ない情報や視点へのアクセス • 自身の発信活動の幅を広げる機会

■選考・活動の流れ

1. 応募フォームよりエントリー 2. 書類選考 3. 面談（東京・新橋の当社オフィスまたはオンライン） 4. 選考結果のご連絡 5. 契約締結（1年間） 6. 企画会議に参加し、コンテンツ制作を開始

■募集・契約期間

応募期間：2026年5月11日（月）～2026年6月30日（火） 契約期間：2026年7月1日（水）～2027年6月30日（水）

■応募方法

応募フォームに必要事項をご入力のうえ、ご応募ください。 【応募フォーム】 https://cretec.jp/100YearOldBridge ※学校・企業・団体での連携をご希望の場合は、応募フォームではなく、下記のお問い合わせ先まで直接ご連絡ください。

社会インフラの価値を、共に伝える仲間を募集

「橋や道路は普段あまり意識されることのない存在ですが、私たちの暮らしを支える大切な基盤です。今回の取り組みを通じて、土木の魅力や社会インフラの重要性を、より多くの方に身近に感じていただければと考えています。同じ想いを持つみなさまと、一緒に土木業界を盛り上げていけることを楽しみにしております。どうぞお気軽にご応募ください」（当社代表・若林）

【お問い合わせ先】

本リリースに関するお問い合わせや取材のご依頼は、下記までお願いいたします。 株式会社クリテック工業 広報担当：水野 TEL：03-5403-7373 E-mail：info@cretec.jp

会社概要

株式会社クリテック工業

株式会社クリテック工業は、誠実な社員・協力会社・顧客との信頼関係を築き、社会に貢献し続ける企業を目指す橋梁用伸縮装置メーカーです。国土交通省、NEXCO、都市高速、地方自治体等の公共団体を中心に全国で採用実績があります。調査・設計・製造・販売・施工を一貫して請負い、超長期耐久性100年の「ハイブリッドジョイント 3LⅡタイプ」をはじめ、高い耐久性と止水性で橋の長寿命化に貢献します。

- 会社名：株式会社クリテック工業 - 所在地：東京都港区新橋5-27-1 パークプレイス6F - 代表者：代表取締役社長 若林勇二 - 設立： 1996年12月 - 事業内容： 土木・建設業 橋梁用伸縮装置のメーカー（製造業）、 橋梁用伸縮装置の調査、設計、製造、販売、施工 - HP：https://cretec.jp/

https://x.com/CRETECN https://www.instagram.com/creteckougyou/ https://www.youtube.com/@creteckougyou