国内最大級のAIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽 晃司）は、企業の各部門における業務効率化と生産性向上を支援する決定版「職種・部署別AIサービスカオスマップ」を2026年5月11日（月）に公開しました。掲載総数は164製品です。

■職種・部署別AIサービスカオスマップとは？

https://aismiley.co.jp/syokusyu-busyobetu-ai-chaosmap-inquire/

本カオスマップは、企業内の各部署で導入されているAIサービスを独自に調査し、業務内容や用途別に体系的に整理した資料です。 営業・カスタマーサポート、マーケティング・企画、人事・総務・法務、情報システム・開発の部門ごとに、業務効率化に活用いただけるAIサービスを分類。業務の自動化や属人化の解消など、各部門が抱える課題に対して最適なソリューションを一目で把握できる構成となっており、業務上の課題に応じたAIサービスの比較・検討資料としてお役立ていただけます。 カオスマップを資料請求いただいた方には、製品URLなどの詳細情報を記載した「職種・部署別AIサービス提供企業リスト（Excel）」も併せて無償でご提供いたします。

■職種・部署別AIサービスカオスマップ作成の背景

近年、生成AIをはじめとしたAI技術の進展により、企業における業務の在り方は大きく変化しています。営業活動の高度化やマーケティングの最適化、バックオフィス業務の効率化、システム開発の自動化など、AIの活用用途は日々拡大しています。 また、AI導入は単一部門にとどまらず、全社的なDX推進の一環として検討されるケースが増えており、部署ごとの最適解を俯瞰的に把握することの重要性が高まっています。そこでAIsmileyでは、企業の主要部門を大きく4つのカテゴリに分類し、導入検討をスムーズに進めるためのカオスマップとして整理いたしました。 ・営業・CS 商談解析や営業資料作成、営業ロールプレイング支援など営業活動の最適化に寄与するサービスや、チャットボットによる問い合わせ対応の自動化など、CS部門の効率化を支援するサービス。 ・マーケティング・企画 需要予測や広告配信の最適化などのデータ分析に加え、SEOコンテンツの作成支援など、マーケティング施策の精度向上と効率化に役立つサービス。 ・人事・総務・法務 コンプライアンス監査や契約書管理の効率化に加え、採用業務や人材マネジメントの最適化を実現するサービス。また、面談内容の要約や議事録作成、AI-OCRによるドキュメント処理など、バックオフィス業務の自動化と精度向上を支援するサービス。 ・情報システム・開発 情報漏洩対策や不正検知といったセキュリティサービス。またコーディング・システムテストの自動化など、開発プロセス全体の効率化と品質向上を実現するサービス。 本カオスマップが、最適なAIサービスの発見から導入検討、活用推進までを支える一助となれば幸いです。

■職種・部署別AIサービスカオスマップの入手方法

「大サイズのカオスマップ」と「職種・部署別AIサービス提供企業リスト（Excel）」をお求めの企業ご担当者様は、下記の手順に沿って資料請求ください。 1.下記『カオスマップと企業リストを資料請求する』をクリックします。 2.お問い合わせフォームへ移動後、必要項目を入力の上、送信ください。 3.入力されたメールアドレス宛にお問い合わせ受付確認メールが自動送信されます。 4.弊社担当者よりメールにてカオスマップをご案内させていただきます。

https://aismiley.co.jp/syokusyu-busyobetu-ai-chaosmap-inquire/

※本資料はサービスの導入を検討している企業に対して配布しております。同業他社・競合他社への提供はしておりませんので、あしからずご了承ください。 ※本資料はプレスリリースや製品サイト、導入実績などの公開情報を基にAIsmiley編集部が独自の視点で取りまとめたもので、網羅性や正確性を完全に担保するものではありません。

■AIポータルメディア「AIsmiley」の概要

AIsmileyは、月間300万PV・掲載製品数500以上を誇る国内最大級のAIポータルメディアです。 Webサイト上で気になる技術や業種・業態の事例からAIソリューションを選び、まとめて無料で資料請求できます。 企業のAI導入を加速させるプラットフォームとして、国内のDX推進を支援します。 URL：https://aismiley.co.jp/ ・生成AI 業務変革カオスマップ https://aismiley.co.jp/ai_news/generativeai-business-transformation-chaosmap/ ・新規導入・再設計を考える企業のための判断ガイド https://aismiley.co.jp/ai_news/implementation-redesign-decision-guide/ ・生成AIの部署別ユースケース15選 https://aismiley.co.jp/ai_news/generative-ai-department-use-cases-15/

■アイスマイリーの会社概要

会社名：株式会社アイスマイリー 所在地：〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西１-20－2 西武信用金庫恵比寿ビル 9F 設立年月日：2018年3月9日 代表者：代表取締役 板羽 晃司 資本金：14,990千円 URL：https://aismiley.co.jp/company/

■本リリースに関するお問い合わせ

株式会社アイスマイリー 担当：AIsmiley編集部 TEL：03-6452-4750 Email：media@aismiley.co.jp