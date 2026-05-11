『時の鐘トラウム三重奏団が贈る 0才から入れるクラシック・サマーコンサート』が2026年8月17日 (月)にウェスタ川越 ヤオコー小ホール（埼玉県 川越市 新宿町 1-17-17）にて開催されます。 チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

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入退場自由！親子で楽しむコンサート

小さい時からクラシック音楽に触れる機会をつくり、子供たちが何かを感じてもらえるきっかけを作りたいと思い、0才から入れるクラシックコンサートを企画しました。曲目もなじみのあるアニメソングから童謡、日本の歌、クラシック音楽まで幅広く演奏します。クラシック音楽を代表するピアノとヴァイオリンやチェロの編成により、聞きなれた曲もクラシック編成ならではの美しい調べによって魅力を引き出します。 第1部では0才から入れるように設定されており、もし泣いてしまったりぐずってしまってもご心配なくお聴きいただけます。 第2部では小学生以上を対象として少し本格的なクラシック音楽も入れる予定です。トーク付きの演奏会として分かりやすさを追求するのはもちろん、奏者は三人とも東京藝術大学を卒業しソロで活動している演奏家なので、楽しみながらも本格的な演奏をお楽しみいただけます。 また、お子さまだけでなく大人1名様からでもご入場いただけるようになっています。各部はお子さまに合わせてそれぞれ約1時間の公演を予定しています。

＜プログラム＞ 三木たかし（佐々木崇編）／アンパンマンマーチ ディズニー／ミッキーマウスマーチ 日本の歌メドレー／浜辺の歌、七つの子、ふるさと 童謡（佐々木崇編）／/いぬのおまわりさん、山の音楽家 ヨハン・シュトラウスⅡ（佐々木崇編）／トリッチ・トラッチ・ポルカ ドボルザーク／スラブ舞曲 ほか （曲目は1部と2部で曲目重複または変更となる場合がございます）

開催概要

『時の鐘トラウム三重奏団が贈る 0才から入れるクラシック・サマーコンサート』 開催日時：2026年8月17日 (月) 第1部（対象：0才～）13:00開演 第2部（対象：小学生～）15:00開演 ※開場は開演の各30分前。 ※上演時間：各約1時間 会場：ウェスタ川越 ヤオコー小ホール（埼玉県 川越市 新宿町 1-17-17） ■出演者 時の鐘トラウム三重奏団 ピアノ：佐々木崇 ヴァイオリン：長岡聡季 チェロ：森山涼介 ■チケット料金 【第1部・第2部共通】 こども（3才以上）：500円 大人（中学生以上）：1,500円 （全席自由・税込） ※第1部：3才未満のお子さま無料

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