Myrtle Arts（マートルアーツ） 無言劇『海のこどもたち2026 ボクハ、ワスレナイ』が2026年7月10日(金)～12日(日)に東京芸術劇場シアターウエスト（東京都豊島区西池袋1丁目8-1 B1F）にて上演されます。 チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

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Myrtle Artsは、社会からなかったことにされそうな、忘れてはいけない出来事や社会問題に耳を傾け、声なき声を演劇として描き出すことを理念として、多くの問題提起型作品を創作してきた。 本作品『海の子どもたち』は、Myrtle Arts設立当初より理事を務める劇作家・鄭義信と、構成委員でマイマーの橋本フサヨらと共に、より発展させ広げていきたいと考えていた企画であり、団体としての新しい挑戦である。 本作は2017年、沖縄戦を背景に沖縄で初演され、その後東京、台湾で上演を重ねてきた。2020年から当団体が製作し、韓国・中国公演の準備も進めていたが、コロナ禍により中止となった。その後も、子どもたちが平和に暮らせる世界という普遍的なテーマを持つ本作を、新バージョンで上演する構想を温め続けてきた。本年、主要キャスト・スタッフのスケジュールが整い、ついに実現に至った。 『海の子どもたち2026』では、沖縄を舞台にではなく普遍性を高め、現在も世界で続く戦争の影響で犠牲になる子どもたちを描きつつ、その犠牲となった子どもたちへの鎮魂、そして今を生きる子どもやかつて子どもだった大人たちへの想いを表現する。身近な社会問題であるいじめも題材に取り上げ、他者を受け入れ、誰も取り残さない共生の価値を観客と共有することを目指す。 舞台表現は、台詞に頼らない無言劇形式を基盤とし、生演奏、音響、照明などを駆使して、沈黙のメッセージを感覚的に伝える。初演当初からの少年役で登場する橋本フサヨは、コミカルさと哀切を秘めた無類の表現を得意とし、鈴木秀城のマイマーとしての柔らかくコミカルな表現も定評がある。今回、新しい試みに挑む舞踊家・堀之内真平は、これまで培ってきたコンテンポラリーダンスや雅楽などの特色も生かし全身で表現する。 音楽家・寺田英一がギターなどで生演奏に参加する。 舞台監督・吉木均、美術・池田ひろゆき、照明・増田隆芳、音響・藤田赤目、振付・広崎うらん、衣装・太田雅公など、演劇界の第一線で活躍するスタッフも本作に賛同し参加する。 初演以来変化し続ける世界の現況を反映させつつ、今回の新演出により、『海の子どもたち2026 ボクハ、ワスレナイ』として新たな価値と体験を観客に届ける作品に創造される。

鄭義信 メッセージ

ぼくたち、またあの海に帰ってきました。 お元気ですか。久しぶりにお手紙を差し上げます。二〇十八年の台湾公演以来ですから、八年も過ぎてしまったのですね。だけど、ぼくたち、またあの海に、ぼくたちの海に帰ってくることができました。 苦い記憶と甘い思い出、痛みと喜び、怒りとかなしみ、愛と友情、夢と希望……あれやこれや、それやこれや、あの海の浜辺にはいっぱいいっぱい埋まっています。でも言葉はありません。でも、言葉はいっぱいです。 あなたとまたいっしょに、あの海を見ることができるなんて、なんてぼくたちは幸せなんでしょう。もし、あなたにこどもがいたら、いっしょに見に来てくださいね。そしてね、そのこどもに伝えてください。 「アノウミヲワスレナイデネ」って……。

公演概要

Myrtle Arts（マートルアーツ）公演 無言劇『海のこどもたち2026 ボクハ、ワスレナイ』 作・演出：鄭義信（チョン ウィシン） 日時：2026年7月10日～12日 10日（金）19:00 11日（土）14:00 19:00 12日（日）14:00 場所：東京芸術劇場シアターウエスト 〔キャスト〕 橋本フサヨ／鈴木秀城／堀之内真平 音楽・生演奏：寺田英一 〔スタッフ〕 作・演出：鄭 義信、音楽：寺田英一、舞台美術：池田ともゆき 照明プラン：増田隆芳、照明操作：ブライトン、音響プラン：藤田赤目 衣装：太田雅公、振付：広崎うらん、擬闘：加藤学、演出助手：柴田次郎 舞台監督：吉木均、舞台監督助手：趙徳安、制作：秋元けい子・三浦伸子（一般社団法人Myrtle Arts） 主催：一般社団法人Myrtle Arts [あらすじ] 舞台は世界のどこかの海。 波間から3人のこどもたちが這い出てくる。たわいない親子ごっこ遊びが始まり、果ては宇宙旅行まで想像力は広がる。マイムとダンスが入り混じり、笑いあり、ダンスあり、音楽あり、やがてふとしたことからイジメや諍いが起こる。そうしてさまざまな感情が渦巻きながら、物語は変幻してゆく。 いつのまにか舞台は戦場に変わり、子どもたちは巻き込まれ銃撃戦に駆り出される。子どもたちは追いつめられて、崖から海へと沈んでしまう。 時を経て、3人のこどもたちは大人になり再会し、生きる喜びが音楽とともに舞台いっぱいに広がっていく。 ＜チケット情報＞ チケット予約・発売開始：5月18日（月）10:00~ 全席指定 税込 ＜チケット料金＞ 前売（税込） 一般 5,000円 ペア割（２名） 9,000円 シニア割（70歳以上）4.000円 U25割（25歳以下）3,500円 障がい者割 3,500円 U12割（12歳以下） ２,000円 親子割 （小学生以下＜U12＞＋大人１名） 5,500円 ＊障がい者割引き、U12、親子割のチケットはマートルアーツのみでの扱いになります。 ＊定員制・親子席（RA,LA列席になります。）のご案内になります。 ※小さなお子さんをお連れのお客様へ 東京芸術劇場にて託児サービスがございます。 劇場HPをご確認ください。 https://www.geigeki.jp/accessibility/childcare_service/

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