株式会社シップス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：原裕章、以下シップス）は、静岡県伊豆半島の下田のビーチにて、今年で31回目となる「SHIPS SAFE & CLEAN CAMPAIGN」を実施いたします。シップスは、海でおこる事故の防止やビーチの環境保全を目的に活動を続ける特定非営利活動法人 下田ライフセービングクラブの活動理念に賛同し、その発展と振興を1995年からサポートし、今年で32年となります。これからの夏季シーズンに向け水難事故の犠牲者を一人でも減らすため、様々な活動をサポートしてまいります。

SHIPS SAFE & CLEAN CAMPAIGN 31

■キャンペーン期間

2026年7月18日（土）～8月23日（日） ※予告なく変更になる可能性がございます。

■各キャンペーン内容

「SHIPSジュニアライフセービング体験イベント」

海でのプログラムの実施により自然との関わり方、安全に楽しむための知識を啓蒙し、海辺での事故を未然に防ぐために小学生を対象にしたプログラムを実施します。 【開催日時・場所 静岡県下田市】 第1回 7月25日（土） 外浦海水浴場 第2回 8月1日（土） 入田浜海水浴場 第3回 8月15日（土） 白浜大浜海水浴場

「セーフティキャンペーン」

海での安全を守るための活動として1日2回ライフセーバーが「たすけてサイン」の実演をします。 開催期間／開催場所： 7月18日（土）～8月23日（日） 白浜大浜海水浴場・白浜中央海水浴場・外浦海水浴場・鍋田浜海水浴場・多々戸浜海水浴場・入田浜海水浴場・吉佐美大浜海水浴場・舞磯浜海水浴場

「クイズキャンペーン」

海での安全に関する知識の啓蒙を、クイズ形式で行います。ビーチアナウンスで、海水浴場に来ている方々に呼びかけ、海についてのさまざまな知識などの問題を出します。 開催日時／場所： 8月2日（日） 白浜大浜海水浴場・白浜中央海水浴場・外浦海水浴場 8月9日（日） 白浜大浜海水浴場・白浜中央海水浴場・外浦海水浴場・多々戸浜海水浴場・入田浜海水浴場・吉佐美大浜海水浴場・舞磯浜海水浴場・鍋田浜海水浴場 8月16日（日） 多々戸浜海水浴場・入田浜海水浴場・吉佐美大浜海水浴場・舞磯浜海水浴場・鍋田浜海水浴場

「クリーンキャンペーン」

毎夏2万人が参加する、ビーチクリーンキャンペーン。海をいつまでも美しく保つために、ライフセーバーのパトロール期間中毎日午後、海水浴場に来ている人々にビーチアナウンスで「ビーチクリーン」を呼びかけ、ライフセーバー達と共にビーチのゴミ拾いを行います。このビーチクリーンキャンペーンに参加した方には、SHIPSオリジナルビーチバッグをプレゼントいたします。 尚、この「クリーンキャンペーン」で回収されたペットボトルは下田市・下田ライフセービングクラブ・豊島株式会社・株式会社シップスの4者協働の「海浜回収ペットボトルリサイクルプロジェクト」の一環として「UpDRIFT® 」の仕組みを用いて、資源としてリサイクルされます。 ※オリジナルビーチバッグは、各浜なくなり次第終了となります。 実施期間： 7月18日（土）～8月23日（日） ※期間中は毎日、午後に1回実施 開催場所： 白浜大浜海水浴場・白浜中央海水浴場・外浦海水浴場・鍋田浜海水浴場・多々戸浜海水浴場・入田浜海水浴場・吉佐美大浜海水浴場・舞磯浜海水浴場

「スポーツキャンペーン」

毎年、多数の参加者で盛り上がるおなじみのビーチフラッグスを行います。瞬発力や一瞬の判断力を養える、砂浜を舞台にしたスポーツです。小学生、低学年・中学年・高学年にクラス分けして行います。表彰で賞品をプレゼント。参加者全員にSHIPSオリジナルビーチバッグをプレゼントいたします。 開催日時／場所 7月26日（日） 外浦海水浴場 8月2日（日） 入田浜海水浴場 8月16日（日） 白浜大浜海水浴場 ※各回実施時間 11：00～11：30 ※アナウンスによる募集は10:30頃を予定しております。定員になり次第、締め切る場合がございます。

キャンペーンの詳細情報

SHIPS SAFE & CLEAN CAMPAIGN 31の特設ページにてご確認いただけます。

https://ships-lifesaving.jp/

株式会社シップスについて

シップスは1975年に設立した、日本で歴史のある老舗のセレクトショップです。 その歴史は、1952年創業の東京・上野のアメ横で開店した「三浦商店」にはじまり、1970年に屋号を「ミウラ」と改め、輸入カジュアル衣料品の販売を開始しました。その後、1975年に「有限会社ミウラ」を設立し、SHIPSの前身である「MIURA & SONS 渋谷店」をオープン。1977年には第一号店となる「SHIPS 銀座店」を開店し、1987年に「株式会社シップス」へと組織および商号を変更、2025年に設立50周年を迎えました。 「Stylish Standard」をコンセプトに、国内外ブランドのセレクトとシップスオリジナル商品を揃え、トレンドとベーシックをミックスしたスタイルを提案しています。 SHIPS、SHIPS anyの2つのレーベルを軸に、メンズ、ウィメンズ、キッズのアパレルと服飾雑貨を中心に販売しており、全国に店舗を構え、SHIPS 公式オンラインショップなどの通販サイトを展開している企業です。

https://www.shipsltd.co.jp/