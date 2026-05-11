マイスター株式会社は、働く女性の健康課題と職場環境に関するアンケート調査を実施しました。制度の有無だけでなく、実際に無理なく活用できる運用環境が働きやすさを大きく左右することが明らかになりました。

女性の健康課題は、日々の仕事に影響する現実的な課題

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厚生労働省が、不妊治療や月経、更年期など女性の健康課題と仕事の両立支援に関する制度整備を進める中、企業にもより現実的な対応が求められています。 しかし実際には、働く女性の多くが、体調不良と業務の両立に悩みを抱えています。今回のアンケートでも、約8割が「体調不良で仕事がつらいと感じたことがある」と回答しました。 つらさの背景には、痛みやだるさといった身体的な症状だけでなく、次のような負担も重なっています。 ・集中力や業務パフォーマンスの低下 ・周囲に迷惑をかけたくないという心理的な負担 ・いつも通りに働けないことへの焦りや不安 ・無理をして普段通りに見せようとするストレス 人材不足が深刻化する採用市場において、「入社後に無理なく働き続けられる環境があるか」は、企業の競争力にも関わる重要な要素になっています。

「言いづらさ」が働きづらさを増幅させる構造

調査で最も注目すべき結果が、約7割の女性が「職場で言いづらいと感じたことがある」と回答したことです。重要なのは、職場全体が完全に閉鎖的なのではなく、「たまに言いづらい」という声が目立ったという点です。これは相手や状況に応じて、言いやすさが変動していることを示しています。 言いづらさが生じる具体的な要因として、以下のような声が挙げられました。 ・忙しいタイミングでは申し出にくい ・相手によって反応が異なる気がする ・休むことで他のメンバーに負担が偏るのではないかという懸念 ・理解されにくいと感じる ・申告しても状況が改善されないという過去経験 ここから分かるのは、問題の中心が制度の有無ではなく、実際に使える職場環境にあるということです。制度があっても「使っていいのか悩む」「空気を悪くしたくない」と感じれば、結局は体調不良を我慢してしまいます。 この見えにくい「言いづらさ」は、日々のストレスになります。体調不良を申告する心理的負担の軽さこそが、実際の働きやすさを左右します。

必要とされているのは「柔軟に休める仕組み」の実装と運用

アンケート結果から、働きやすい職場には「柔軟に休める制度」が重要であることが見えてきました。 制度が機能するには、次のような運用も欠かせません。 ・申請しやすい ・業務負担が偏らない ・後ろめたさなく使える ・評価への不安がない マイスター株式会社では、出勤したい日時を会社カレンダーに入力するだけで勤務予定になる自由シフト制を採用しています。 また、締め切りのある業務は勤務時間に応じたタスク当番制としており、残業が発生しにくい仕組みを整えています。 花粉症の時期にはマスクを配布するなど、日常的な体調への配慮も行っています。

働きやすさが企業の選択理由になる時代へ

今回の調査から、働きやすさは単なる福利厚生ではなく、採用や定着、企業ブランドにも直結する価値であることが見えてきました。 これまで職場選びでは給与・待遇・勤務地が重視されてきましたが、今後は次のような要素も重要になります。 ・安心して仕事を続けられるか ・個人の事情を相談しやすいか ・体調不良時に無理なく対応できるか ・自分のペースで働ける環境があるか 特に営業職やテレアポ職のように成果が数字で見える職種では、無理を前提にしない働き方が、人材確保や定着を左右します。 SNSで企業情報が広がる今、職場の制度や雰囲気は、求人票だけでは伝わらない「選ばれる理由」になりつつあります。 女性の健康課題は個人だけで抱えるべき問題ではなく、企業として向き合うべきテーマです。今回の調査で明らかになったのは、「制度があること」ではなく、「必要なときに無理なく休めること」の重要性です。 マイスター株式会社は、働く人のリアルな声をもとに、今後も制度と運用の両面から働きやすい環境づくりを推進いたします。安心して働き続けられる職場づくりを通じて、「ここなら安心して長く働けそう」と感じてもらえる企業を目指していきます。

「MAPJOBキャリア」について

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「MAPJOBキャリア」は、地図から仕事を探せる求人サイトです。 直感的な操作で「家から近い職場」を見つけられる設計が支持されています。

【調査概要】 ・実施主体：マイスター株式会社 ・対象：働く女性（既婚・未婚・育児中など多様なライフステージ） ・項目：体調不良と仕事の両立、職場での言いやすさ、必要な働き方の工夫など ・方法：社内アンケート（複数選択肢および自由記述）

【本件に関するお問い合わせ】 [会社名]マイスター株式会社 [担当部署名]Web事業部 [電話番号]06-6110-5126 [メールアドレス]recruit@e-mystar.com