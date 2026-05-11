株式会社トップス(本社：東京都港区赤坂／代表取締役：箱崎英次)は、3月に発売したサンドイッチ風ワンハンドスイーツ「ケーキサンド」を、2026年5月11日(月)より公式オンラインショップでも販売開始します。通販が難しかったトップスのチョコレートケーキが、形状を工夫することで、お取り寄せ可能となります。

※商品ページ： https://www.topsonline.jp/category/80006









■チョコレートケーキをサンドイッチ風にした「ケーキサンド」が『画期的』と話題に

60年以上愛されてきたロングセラーかつベストセラー商品である「チョコレートケーキ」。『手軽に食べたい』という方や、まだ食べたことがない方に向けて『もっとトップスのチョコレートケーキの味を知っていただきたい！』という想いから開発された「ケーキサンド」は、店頭限定で発売されてから約1ヶ月半が経ちました。発売後間もなくからSNS等でじわじわと話題に上り、『これは画期的』『天才的ウマさ』『片手で手軽に食べられるのが良い』といったコメントが多数寄せられています。実際に、店頭の入荷数を増やしても完売…ということも続き、社内でも『こんなことは初めて』と嬉しい悲鳴が上がっている状況です。「ケーキサンド」は看板商品チョコレートケーキをヒントに開発した商品で、より手軽にチョコレートケーキの味を楽しんでもらうための工夫がなされています。デコレーション※のクリームをあえて塗らず、片手で収まるサイズにカットすることで、手にクリームが付かず、片手で手軽に食べられるサンドイッチ風の形状を実現しました。





オンラインショップ販売開始





チョコレートケーキをヒントに開発





■チョコレートケーキのあの味がオンラインショップでも購入できるように

これまで多くのお客様から『チョコレートケーキを通販で購入できるようにして！』という要望を頂いていたものの、『そのままでは輸送中にケーキが崩れてしまう。しかし冷凍すると、解凍時にデコレーション※に使用したチョコレートクリームがひび割れを起こしてしまうため、冷凍輸送も難しい』という大きな課題があり、対応ができませんでした。一方、このケーキサンドはデコレーション※をしてないがゆえに、その課題をクリアすることができ、冷凍状態での輸送が可能になりました。トップスの公式オンラインショップよりお取り寄せができるので、遠方のお客様でもチョコレートケーキのあの味を楽しむことができるのです。

※本リリースにおけるデコレーションとは、ケーキの表面にクリームを塗り拡げるナッペという工程と、天面に飾りをクリームで絞る工程にあたります。









■オンラインショップで購入した際の楽しみ方～冷凍アイスケーキ風～

オンラインショップで購入すると冷凍状態で届きます。解凍して食べていただくのはもちろんのこと、実はそのまま食べるのもおすすめで、また違う美味しさを味わうことができます。冷凍状態でもスポンジは硬くならず、中のチョコレートクリームが程よく冷やし固められ、まるでアイスケーキのような感覚で楽しむことができるのです。

※上記は再冷凍を推奨するものではございません。一度解凍したものを再冷凍すると品質を損ねる可能性があります。









■販売情報

・商品名 ： ケーキサンド

・価格 ： [3個入り]税込540円、[6個入り]税込1,080円

※オンラインショップ購入では別途送料あり

・販売場所： 全国のトップス直営店舗(一部を除く)、トップス公式オンラインショップ

・オンラインショップ販売開始日： 2026年5月11日(月)





ケーキサンド





ケーキサンド3個入り





ケーキサンド6個入り





■会社概要

会社名 ： 株式会社トップス

代表取締役： 箱崎英次

創業 ： 1964年(昭和39年)11月

設立 ： 1972年(昭和47年)7月

資本金 ： 3,643万円

本社所在地： 東京都港区赤坂3-16-11東海赤坂ビル7階

事業内容 ： 洋菓子製造販売、軽飲食店運営、その他

URL ： https://www.akasaka-tops.co.jp









▼下画像は看板商品チョコレートケーキ(Rサイズ)。お客様の幸せを願い、「五穀豊穣」の意味を持つブドウ柄のデコレーションを施している。





看板商品チョコレートケーキ









■トップスについて

1964年(昭和39年)、赤坂の旧TBS会館にアメリカンレストランとして創業。看板商品であるチョコレートケーキは当時デザートとして提供。その人気から持ち帰りの要望が多く、販売を開始。のちにケーキ専門店へと発展。創業60周年となる2024年(令和6年)9月に東京証券取引所(TOKYO PRO Market)に上場。2026年(令和8年)5月現在、全国に59店舗展開(うち直営店は関東を中心に35店舗)。









▼下画像は創業まもないトップスTBS会館店。アメリカンスタイルを取り入れたカウンター席や赤いギンガムチェックのテーブルクロスが特徴。





創業1964年トップス1号店の様子