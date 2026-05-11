沖縄県を拠点としはちみつ関連の商品を展開している蜂蜜堂は、代表の知花 尚海が、2026年3月YouTube番組『令和の虎』にて900万円の出資を獲得したことを発表いたします。





放送回URL： https://youtu.be/Osh1BVmbTcU

(「令和の虎CHANNEL」：沖縄から全国へ養蜂ネットワークで6次産業化したい)









■日本の農業を支えるミツバチの危機と、知花 尚海の挑戦

本プロジェクトは、沖縄の温暖な気候を活かしてミツバチを育成し、沖縄を起点とした養蜂の基盤を作り全国の深刻なミツバチ不足を解消すると同時に、蜂蜜の6次産業化によって地域経済に貢献することを目指しています。





知花 尚海





■今後の事業展開：沖縄から全国へ広がる「独自のネットワーク」

今回獲得した資金を投入し、以下の3本柱を軸に事業を急加速させます。





≪1. 飼育規模の5倍拡大と、九州・全国への拠点展開≫

現在保有する50群のミツバチを、2026年シーズン中に250群まで拡大し、まずは沖縄における強固な事業基盤を確立します。





続く2027年には、九州への拠点開設を予定。現在、すでに鹿児島・広島・北海道の協力者へミツバチを送り、各地の気候に適応した養蜂のテスト運用を開始しています。将来的には全国各地に拠点を構えることで、地域に根ざした養蜂ネットワークを広げ、地方創生と農業支援に直結する地域貢献活動を推進してまいります。





≪2. 独自の供給ネットワークの構築と資源循環への挑戦≫

沖縄を「ミツバチの供給拠点」と位置付け、全国各地に志を同じくするパートナーを募り、独自のネットワークを構築します。このネットワークの最大の特徴は、単なる蜂蜜の流通にとどまらない「循環型の連携」です。





各地域の農家様と提携し、本来であれば廃棄されてしまう規格外の果実や農産物と、私たちが採取した蜂蜜を掛け合わせた「その地域でしか作れない商品開発」に注力します。地域資源のロスを減らし、高付加価値な製品として市場へ届けることで、生産者様と共に利益を分かち合い、日本全体の農業の持続可能性を高めていくことを目指します。





≪3. 「蜂蜜×6次産業化」による高付加価値ビジネスの確立≫

養蜂業を「生産・加工・販売」まで一気通貫で行う「6次産業化」を加速させ、高付加価値なブランド展開を推進します。





▼先行商品の成功と今後のラインナップ

すでに商品化され好評を得ている「沖縄はちみつ飴」に続き、現在は、はちみつ石鹸のOEM開発が進行中です。今後は蜂蜜だけでなく、ローヤルゼリーやプロポリスといった希少な天然成分を贅沢に掛け合わせた、ハーブティー、お菓子、さらには高機能コスメに至るまで、幅広いカテゴリーでの商品開発を展開してまいります。





▼「ミード(蜂蜜酒)造所」設立への確かな歩み

将来的な構想であるミード造所の設立に向け、代表の知花は沖縄工業技術センターにて研修生として専門技術を学び、全課程を修了いたしました。確かな技術的裏付けのもと、沖縄から世界を狙える酒造りに挑戦します。





▼地域特産物とのコラボレーション

独自の全国ネットワークを活かし、各地の農家様が手掛ける地域特産物と、自社のはちみつを組み合わせた「地域限定のプレミアム商品」を開発。全国の協力者と共に、その土地ならではの魅力を形にしていきます。





≪4. 共創パートナーの募集と、国・県との連携による信頼性≫

「蜂蜜堂」では、ミツバチと共に持続可能な農業の未来を創るパートナーを広く募集しています。





▼全国の協力者・協力企業の募集

独自の養蜂ネットワークをさらに強固にするため、共にミツバチを育て、地域を盛り上げる「協力者(個人・農家)」および、資源循環型の商品開発に共に取り組む「協力企業」を募集しています。ミツバチの力を通じて、地方創生や新たな産業価値を創造したい皆様との連携を加速させます。





▼行政との強固な連携と「国」への挑戦

本プロジェクトは、令和7年度の「沖縄県経営革新計画」の承認を受けており、自治体からもその独自性と将来性が高く評価されています。現在は次のフェーズとして、農林水産省による「総合化事業計画(6次産業化法)」の承認取得に向けた動きを本格化させています。県から国へと認められる「お墨付き」の範囲を広げることで、より信頼性の高い事業基盤を構築し、日本全体の農業課題の解決に挑みます。





沖縄百花蜜

沖縄はちみつ飴





【蜂蜜堂について】

代表 ： 知花 尚海(ちばな なおうみ)

所在地 ： 沖縄県

事業内容： 養蜂業、蜂蜜および蜂蜜加工品の企画・販売、養蜂を通じた農業支援