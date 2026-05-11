Cyble、2026年Gartner（R）Magic Quadrant（TM）のサイバー脅威インテリジェンス・テクノロジー部門でチャレンジャーに選出





クパチーノ、カリフォルニア州, 2026年5月8日 /PRNewswire/ -- Cybleは本日、2026 Gartner® Magic Quadrant™ for Cyberthreat Intelligence Technologiesにおいてチャレンジャーに選出されたことを発表しました。サイバー攻撃者が巧妙化し、企業が包括的かつ即座に実行可能なインテリジェンスを求める中、Cybleは脅威インテリジェンス、デジタルリスク保護、セキュリティ運用を意思決定中心の単一レイヤーに統合するAIネイティブプラットフォームを提供しています。



サイバー脅威インテリジェンス・テクノロジー部門のGartner Magic Quadrant



Cybleの共同創設者兼CEOであるBeenu Arora氏は、次のように述べています。「セキュリティチームは、より迅速かつ正確に対応しなければならないという絶え間ないプレッシャーにさらされています。今回の選出は、実質的な成果をもたらすインテリジェンスの提供に注力している当社の姿勢を際立たせるものと考えています。ノイズを排除し、対応を加速させ、大規模な環境で自信を持った意思決定を可能にします。」

断片的な脅威データから、統合された実用的なインテリジェンスへ

Cybleは、AIを活用したソリューションの統合ポートフォリオを通じて、組織が脅威インテリジェンスを運用する方法を再定義しています。その中核となるのが、同社の主力製品であるAIネイティブの脅威インテリジェンスおよびデジタルリスク保護プラットフォームであるCyble Visionです。これはサーフェスウェブ、ディープウェブ、ダークウェブを継続的に監視し、流出した認証情報、ランサムウェアの活動、脅威行為者のキャンペーン、悪用された脆弱性などの脅威を検出し、現実世界のリスクに基づいて優先順位を付けます。

このインテリジェンス・レイヤーの上に構築されたCyble Blaze AIは、自動化とコンテキスト分析を強化し、攻撃者の行動と攻撃対象領域全体のリスクに対するリアルタイムの推論を可能にします。Cyble TIP（Threat Intelligence Platform）は、組織がインテリジェンスのワークフローを一元化、強化、運用化することを可能にし、セキュリティチームの業務拡大と検知・対応の加速を支援します。

エンドポイントまで保護を拡張するCyble Titanは、リアルタイムの可視化とプロアクティブな検知により、次世代のエンドポイントセキュリティを提供します。Cyble Saratogaは、サイバーリスクをビジネスへの影響に変換し、リーダーが投資の優先順位を決定してレジリエンスを強化できるよう支援します。

Cybleは、ランサムウェアや脆弱性から、ブランド、経営陣、サードパーティのリスクまで、アタックサーフェス全体を網羅します。そのインテリジェンスは、SIEMおよびSOARと連携し、より迅速なトリアージを実現します。50カ国以上で信頼されているCybleは、脅威のスピードに合わせてインテリジェンスを提供します。

Gartnerのレポートは、https://cyble.com/cyble-named-a-challenger-in-the-2026-gartner-magic-quadrant-for-cyberthreat-intelligence-technologies/からダウンロードしてください

GartnerおよびMagic Quadrantは、Gartner, Inc.および/またはその関連会社の商標です。Gartnerは、そのリサーチ出版物に記載されているベンダー、製品、サービスを推奨するものではなく、また、テクノロジー・ユーザーに対して、最高格付けまたは指定を受けたベンダーのみを選択するよう助言するものでもありません。Gartnerの調査文書は、Gartnerの調査組織の意見を元に構成されており、事実の記述として解釈されるべきではありません。Gartnerは、本リサーチに関して、明示または黙示を問わず、商品性や特定目的への適合性の保証を含め、一切の保証を否認します。

Gartner、2026 Gartner® Magic Quadrant™ for Cyber Threat Intelligence Technologies、Jonathan Nunez、Jaime Anderson、Carlos De Sola Caraballo、2026年5月4日。

Cybleについて

Cybleは、世界中の企業や政府機関に統合されたリスクインテリジェンスと意思決定支援を提供する、AIネイティブのサイバーセキュリティ企業です。同社のプラットフォームは、脅威インテリジェンス、デジタルリスク保護、セキュリティ運用を統合し、リアルタイムの可視性と実用的な洞察を提供します。高度な分析、コンテキスト・インテリジェンス、自動化を活用することで、Cybleは組織がプロアクティブにリスクを管理し、セキュリティ体制を大規模に強化することを可能にします。

メディアのお問い合わせ先：enquiries@cyble.com | +1 678 379 3241

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（日本語リリース：クライアント提供）

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