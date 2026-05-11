東亞合成株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長COO：小淵 秀範、証券コード4045)は、ツインメッセ静岡(静岡市駿河区)で2026年5月13日(水)から開催される、「第64回静岡ホビーショー」(主催：静岡模型教材協同組合)に出展します。





5月13日～14日の業者招待日、16日～17日の一般公開日では、2023年に発売以降ご好評いただいております、「アロンアルフア 光」をお試しいただけます。「アロンアルフア 光」は、従来のアロンアルフアの瞬間・強力接着できる基本性能はそのままに、付属の専用ライトを照射することで想像を超える瞬間接着を実現する新感覚の瞬間接着剤です。従来の瞬間接着剤では難しかった点と点のような細かい接着や、接着部分が白くなる白化現象も防ぐことができます。(※1)そのため、戦艦艦艇や飛行機(大戦機)のアンテナ線や、エッチングパーツの取り付けなど、細かい部品の接着に最適です。さらに、ライト照射で白化を防止できることから飛行機のキャノピーのような透明パーツもきれいなまま接着することができます。また、レジンのような使い方も可能です。例えば、円形シールの上にアロンアルフア 光を盛り上げて固めることで、オリジナルクリアパーツを作ることもできます。また、専用ライトをお持ちのお客様向けに接着剤単品の「アロンアルフア 光 ライトなし」も発売しております。





アロンアルフアブース(南館 C-33)では、この商品をお試しいただくことができます。ご希望の方には、その場でご購入いただけるよう準備をしております(アロンアルフア光 210本、ライトなし90本)。(※2)当日は模型づくりにおすすめのアロンアルフアをご紹介したリーフレットや各種アロンアルフアの使い方をまとめたアドバイスブックなどもお渡しします。ぜひ、アロンアルフアブースにお立ち寄りください。

※1)光透過率のない素材など、接着剤にライトの光が到達しない場合、硬化時間の短縮、白化防止の効果はありません。

※2)1本あたりの税込価格は以下の通りです。





・アロンアルフア 光2,000円

・アロンアルフア 光ライトなし1,500円





5月15日の小中高生招待日では、お子様にも安心してご使用いただける「アロンアルフア EXTRAゼリー状」、指などについてしまったアロンアルフアを剥がすときに便利な「アロンアルフア はがし隊」などを用いた工作体験を実施します。金属部品を使ってメタル製プロペラ飛行機を作っていただき、自由にデコレーションすることが可能です。作ったプロペラ飛行機はお持ち帰りいただけます。









■イベント内容詳細

～業者招待日(5月13日、14日)、一般公開日(5月16日、17日)～

「アロンアルフア 光」を使用した接着体験(例)

・クリアパーツづくり

(1)レジンのような使い方も可能です。円形シールの上にアロンアルフア 光を滴下し、盛り上げて硬化させます。

(2)付属の専用ライトを照射するとオリジナルのクリアパーツが完成！剥離紙から離して使うことができます。





アロンアルフア 光を滴下





付属の専用ライトを照射して硬化





オリジナルクリアパーツ完成！





・透明パーツの接着

(1)アロンアルフア 光をトレーに出し、ヘラを使って接着部分に塗布します。

(2)クリアパーツをはめて付属の専用ライトを照射します。





アロンアルフア 光を塗布





部材をはめる





付属の専用ライトを照射して硬化





～小中高生招待日(5月15日)～

「アロンアルフア EXTRAゼリー状」を使用したメタル製プロペラ飛行機の工作体験





アロンアルフアEXTRAゼリー状を滴下





部材を接着





メタル製プロペラ飛行機の完成！





■最新商品「アロンアルフア 光」について

「アロンアルフア 光」は、強力・瞬間接着する従来のアロンアルフアと同等の機能を持ちながら、付属の専用ライトを照射することで、硬化時間をさらに短縮できるようになりました。





アロンアルフア 光





アロンアルフア 光 ライトなし





■ライト照射で瞬間を超える速さ！「アロンアルフア 光」

＜特徴＞

「アロンアルフア×専用ライト」で想像を超える接着スピードを実現する新商品が登場！

アロンアルフアの瞬間・強力接着できる基本性能はそのままに、付属の専用ライトを照射することで硬化スピードをさらに速めることができる新感覚の商品です。

ライト照射で白化を防ぐことができ、プラモデルやアクセサリーなどの透明で小さなパーツもキレイに仕上がります。*1

https://www.aronalpha.com/product_search/hikari/





＜アロンアルフア 光のPOINT＞

(1)アロンアルフアだから強力・瞬間接着

(2)目に優しいライト照射で硬化時間を短縮*2

(3)ライト照射で白化を防止

(4)盛り上げ接着や充填接着も簡単にできます。レジンのように使うことも可能です。

*1 光透過率のない素材など、接着剤にライトの光が到達しない場合、硬化時間の短縮、白化防止の効果はありません。

*2 紫外線(UV)ライトと比較して目に優しい可視光青色ライトを採用していますが、ライトの光を直接目に当てないでください。









■会社概要

商号 ： 東亞合成株式会社

代表者 ： 代表取締役社長COO小淵秀範

所在地 ： 〒105-8419 東京都港区西新橋1-14-1

創立 ： 1944年7月

事業内容： 基幹化学品、ポリマー・オリゴマー、接着材料、高機能材料

、樹脂加工製品の製造および販売

資本金 ： 20,886百万円

URL ： https://www.toagosei.co.jp/









■イベント概要

イベント名： 第64回静岡ホビーショー

主催 ： 静岡模型教材協同組合

開催日時 ： 2026年5月13日(水)～5月17日(日)

＜業者招待日＞ 5月13日(水)／5月14日(木)9:30～16:30

＜小・中・高校生招待日＞ 5月15日(金)9:00～17:00

＜一般公開日＞ 5月16日(土)9:00～17:00／5月17日(日)9:00～16:00

会場 ： ツインメッセ静岡 静岡県静岡市駿河区曲金3丁目1-10

TEL ： 054-285-3111

公式HP： https://www.hobby-shizuoka.com/





アロンアルフアブースは「ツインメッセ静岡 南館C-33」です。会場にお越しの際はぜひお立ち寄りください。

第64回静岡ホビーショーのご入場には事前登録が必要となりますが、5月16日(土)・17日(日)の一般公開日は定員に達したため受付を終了しました。