5月30日(土)、5月31日(日)の2日間、幕張イベントホールで開催されるアイスショー『太陽生命 Presents Fantasy on Ice 2026 in MAKUHARI』にて、チャ・ジュンファンが、韓国の国民的人気歌手ソン・シギョンの名曲「Every Moment of You」でコラボパフォーマンスを披露することが決定した。





Fantasy on Ice2026 SPコラボ！





「Every Moment of You」は、アジア全域で社会現象を巻き起こした大ヒット韓国ドラマ『星から来たあなた』の挿入歌として広く知られるソン・シギョンの代表曲。甘くやわらかな歌声と、チャ・ジュンファンの美しく叙情的なスケーティングが融合し、『Fantasy on Ice 2026』ならではの特別なパフォーマンスを届ける。また、ステファン・ランビエルと宮原知子が、ソン・シギョンが歌う中島みゆきの名曲「糸」でコラボレーションを披露することも決定した。世代や国境を越えて愛され続ける名曲と、世界屈指の表現力を誇る二人が織りなす幻想的なステージにも注目が集まる。





今回の『Fantasy on Ice 2026』は第1部、第2部でそれぞれの世界観を演出する構成となることが発表されており、ソン・シギョンは第1部に出演。繊細かつ圧倒的な歌唱力で多くのファンを魅了し、日本でも高い人気を誇るソン・シギョンが初めてアイスショーで歌声を響かせる。今回発表された2曲以外にも、多様なコラボナンバーが用意されている。





ソン・シギョンは「このような貴重な機会に巡り会えたことを、大変光栄に思っております。音楽とフィギュアスケートが交わるこの特別な舞台で、『一期一会』の瞬間を皆さまと共有できるよう、心を込めて歌います。美しい氷上の世界に音楽で参加することは、私にとっても新たな挑戦であり、期待に胸が膨らんでいます。

スケートが紡ぎ出す物語を、音楽の力でもっと豊かに感じていただけるように、最善を尽くしてまいります」とコメントしている。





『太陽生命 Presents Fantasy on Ice 2026 in MAKUHARI』は5月30日(土)12:00/17:00、5月31日(日)13:00の全3公演。5月9日(土)10:00～チケット一般発売開始。









■ソン・シギョン コメント

このような貴重な機会に巡り会えたことを、大変光栄に思っております。





音楽とフィギュアスケートが交わるこの特別な舞台で、『一期一会』の瞬間を皆さまと共有できるよう、心を込めて歌います。美しい氷上の世界に音楽で参加することは、私にとっても新たな挑戦であり、期待に胸が膨らんでいます。





スケートが紡ぎ出す物語を、音楽の力でもっと豊かに感じていただけるように、最善を尽くしてまいります。





ソン・シギョン





■コメント動画

https://x.com/ssk_jp_staff/status/2051843099719258517?s=20









【公演概要】

■名称 ： 太陽生命 Presents Fantasy on Ice 2026 in MAKUHARI

■公演日時(全3回)： 2026年5月30日(土)開場 11：00 開演 12：00

2026年5月30日(土)開場 16：00 開演 17：00

5月31日(日)開場 12：00 開演 13：00

※上演時間 約3時間予定(休憩含む)。上演時間は前後する可能性がございます。

※休憩を挟み、第1部・第2部の二部構成となります。

※スケーター・アーティストは全公演に出演いたします。

※グランドフィナーレには、全スケーター・全アーティストが登場いたします。





■出演スケーター：

Men ： ステファン・ランビエル、織田信成、田中刑事、佐藤駿、

友野一希、チャ・ジュンファン、中田璃士

Women ： 宮原知子、坂本花織、中井亜美、青木祐奈

Ice Dance： ロランス・フルニエ・ボードリー／ギヨーム・シゼロン、

櫛田育良／島田高志郎





チャ・ジュンファン





ステファン・ランビエル





宮原知子





■アーティスト：安田章大(第2部出演)、ソン・シギョン(第1部出演)、

家入レオ(第2部出演)

■Fantasy on Ice Special Band ： 鳥山雄司(Gt.)、NAOTO(Vn.)、安部潤(Key.)

■Satoko MIYAHARA Flamenco Collaboration

SIROCO(バイレ)、El Nino Cagao(カンテ)、高橋綾(カンテ)、

徳永健太郎(ギター)、森川拓哉(バイオリン＆ピアノ)、

平山織絵(チェロ)、高木亮太(パーカッション)

■演出：金谷かほり

■振付：宮本賢二、鈴木明子





■チケット料金(税込)

プレミア席(ステージフロント)：27,000円

プレミア席(ロング) ：27,000円

アリーナ席(ステージフロント)：25,000円

アリーナ席(ロング) ：25,000円

SS席(ステージフロント) ：22,000円

SS席(ロング) ：22,000円

S席 ：16,000円

A席 ：10,000円

車いす席(SS席ロング) ：22,000円





※3歳未満の方は入場できません。3歳以上の方はチケットが必要です。

※車いすをご利用の方は「車いす席(SS席ロング)」をお買い求めください。

付添の方もチケットが必要です。車いす席は一般発売から販売開始となります。





■チケット販売

一般発売 5月9日(土)10:00～(先着販売)

・キョードープロデューサーズ： https://www.cnplayguide.com/kyodoproducers/

・ローソンチケット ： https://l-tike.com/sports/faoi2026/

・チケットぴあ ： https://w.pia.jp/t/fantasyonice/

・イープラス ： https://eplus.jp/fantasy-on-ice/

・チケプラ(海外向け販売) ： https://tixplus.jp/feature/foi/2026/makuhari_pge/





■ご注意

・お申し込み前にHPに掲載されている注意事項を必ずお読みいただき、ご確認・同意の上、チケットのご購入・ご来場をお願いいたします。





Fantasy on Ice 2026





■主催 ： 太陽生命 Presents Fantasy on Ice 2026 in MAKUHARI 実行委員会

■後援 ： 公益財団法人 日本スケート連盟

■特別協賛： 太陽生命保険株式会社

■協力 ： アイスクリスタル

■企画制作： 株式会社CIC

■会場 ： 幕張イベントホール 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1

■公式HP ： https://www.fantasy-on-ice.com/

■公演に関するお問い合わせ：株式会社CIC 03-6435-6434(平日11:00～17:00)

■チケットに関するお問い合わせ：キョードープロデューサーズ チケットセンター

https://www.cnplayguide.com/kp/toiawase/