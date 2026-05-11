Philadelphia Soccer 2026、FIFAファン・フェスティバル™（FIFA Fan Festival™）フィラデルフィアのメディア認定証および来場登録の受付開始





メディア関係者は事前申請、ファンは入場登録が必要

フィラデルフィア, 2026年5月9日 /PRNewswire/ -- フィラデルフィア市との提携し、FIFA World Cup™の計画および実施を担う現地ホスト委員会として活動する501(c)(3)非営利団体であるPhiladelphia Soccer 2026は、フェアマウント・パーク内のレモン・ヒルで開催されるFIFAファン・フェスティバル™（FIFA Fan Festival™）フィラデルフィアの現地取材に向けたメディア認定証の申請受付を開始しました。また、FIFAファン・フェスティバル™ フィラデルフィアに参加するファン向けの無料登録も開始されています。

FIFAファン・フェスティバル™は、FIFAワールドカップ2026™の公式ファン体験イベントです。サッカー、音楽、食事、エンターテインメント、文化プログラムが盛りだくさんのエネルギッシュな雰囲気の中で試合を生観戦できる、スタジアム外で最高の場所をサポーターに提供します。イースト・フェアマウント・パークのレモン・ヒルに位置するFIFAファン・フェスティバル™ フィラデルフィアは、大会期間中毎日、一般入場無料で開催される米国唯一の開催都市フェスティバルです。

このフェスティバルは、100万平方フィート以上の空間を「フィリー・フレーバーで世界を歓迎する」活気あるハブへと変貌させ、市民や観光客が世界最大のスポーツイベントを祝うために集う場所となります。サッカー、文化、そしてフィラデルフィア特有のスピリットを結集した39日間のプログラムが提供されます。

メディア認定証

メディア認定証の申請は、以下を含むすべてのメディア関係者が対象です：

・放送、デジタル、印刷、ラジオ、ポッドキャスト

・写真・映像のプロフェッショナルと技術スタッフ

・通信社およびチームメディア

・フリーランスの方（取材依頼先の確認が必要な場合があります）

メディア登録は、PhillyFWC26.com/Credentialsにて受け付けています。すべてのメディア関係者は、認定証を受け取るために事前に申請が必要です。Philadelphia Soccer 2026は、認定状況についてすべての申請者に連絡します。

この認定プロセスは、FIFAファン・フェスティバル™ フィラデルフィア（フェアマウント・パーク内レモン・ヒル）での現地メディア取材を対象としています。この認定プロセスには、フィラデルフィア・スタジアムで開催されるFIFAワールドカップ2026™の試合への入場は含まれません。スタジアムでの認定証を希望するメディア関係者は、FIFAに直接申請する必要があります。

ファン登録

Philadelphia Soccer 2026は、ファン向けのデジタル登録も開始しました。FIFAファン・フェスティバル™への一般入場は無料ですが、すべての入場者は、入場時に登録と有効なチケットを提示する必要があります。

ファンはこちらから登録できます。

注意事項：各日の入場は先着順で、会場の収容人数により制限されます。

Philadelphia Soccer 2026について

Philadelphia Soccer 2026は、フィラデルフィア市と連携してFIFAワールドカップ26™を計画・実施する現地ホスト委員会です。ペンシルベニア州に設立され、14名からなる理事会によって運営されています。理事会は、フィラデルフィア市およびペンシルベニア州全体からリーダーを招集しています。詳しくは、ソーシャルメディア「@FWC26Philly」をフォローしてください。

FIFAワールドカップ26™は、3つの開催国、16の開催都市、48チーム、104試合により、全大陸が一体となって記念すべき新しい大会形式を披露する史上最大のスポーツイベントとなります。より多くの国、都市、チーム、試合により、FIFAワールドカップ26™はこれまでで最も多くの国と地域を包含する大会となり、16のスタジアムで何百万人ものファン、そして世界中の数十億人を魅了します。本大会は、2026年6月と7月に開催されます。FIFAワールドカップ26™の最新情報については、FIFAワールドカップ26™の公式ウェブサイトをご覧ください。2026年に関する最新情報をご希望のメディア関係者の方は、FIFAメディアハブからご登録ください。

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/2920112/PHILADELPHIA_SOCCER_2026__Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com