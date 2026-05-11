〜業態初のスクイーズや人気商品が凝縮！大人も子供もハマる“トレンド”の専門店〜 『キラキラドンキミーツ国分寺店』 2026年5月29日(金)オープン！

■宇宙がテーマのキラキラ空間！幅広い層が楽しめる新スポット国分寺駅はJRと西武線が乗り入れるため利便性もあり、近隣には学校も多いことから、日々多くの学生や通勤者で賑わいます。近年は駅周辺の再開発により子育て世代も多く集まる活気あるエリアです。日常の利便性を支える近隣の「ピカソ国分寺店」とともに、当店は最新トレンドを発信する拠点として、両店併せて地域のあらゆるニーズに応えてまいります。今回オープンする当店は、駅直結の「ミーツ国分寺」内という立地を活かし、日常の延長で気軽に立ち寄れるトレンド感あふれるポップな空間演出に加え、家族連れでも楽しめる充実した商品ラインアップを展開。世代問わず新しい発見と出会える店舗を目指します。また、国分寺市は「日本の宇宙開発発祥の地」であることから、店内は「ギャラクシー×ファンシー」な世界観を表現。店舗側面には、POPライターによる「宇宙」を表現した手書きのデザインを施すなど、地域密着型店舗としてのオリジナリティも追求します。■「キラキラドンキ初」＆「最大級」が目白押しの商品ラインアップキラキラドンキ初となる、SNSでも話題の「ふわふわ」「もちっ」とした感触が魅力の「スクイーズ」や、自分の傘やリップまでも可愛くデコレーションできる「アンブレラマーカー」を導入します。また、何がでるかわからないワクワク感が楽しめる「ブラインドボックス」は、玩具から食品までキラキラドンキ最大級となる約150種類をラインアップ。さらに、キラキラドンキオリジナルデザインを施した「カプセルトイコーナー」はキラキラドンキ最大級規模となる約30台を設置します。幅広い世代が集まる立地特性を活かしながら、常に最新のトレンドを意識した商品を豊富に取り揃えます。