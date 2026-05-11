こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
〜業態初のスクイーズや人気商品が凝縮！大人も子供もハマる“トレンド”の専門店〜 『キラキラドンキミーツ国分寺店』 2026年5月29日(金)オープン！
株式会社ドン・キホーテ（本社：東京都、代表取締役社長：鈴木康介）は、2026年5月29日（金）に、東京都国分寺市の商業施設「ミーツ国分寺」3階に、「キラキラドンキミーツ国分寺店」をオープンします。主にZ〜α世代向けの商品を扱う専門店型の業態「キラキラドンキ」が、学生や子育て世代で賑わう国分寺エリアに初出店します。
■宇宙がテーマのキラキラ空間！幅広い層が楽しめる新スポット
国分寺駅はJRと西武線が乗り入れるため利便性もあり、近隣には学校も多いことから、日々多くの学生や通勤者で賑わいます。近年は駅周辺の再開発により子育て世代も多く集まる活気あるエリアです。日常の利便性を支える近隣の「ピカソ国分寺店」とともに、当店は最新トレンドを発信する拠点として、両店併せて地域のあらゆるニーズに応えてまいります。今回オープンする当店は、駅直結の「ミーツ国分寺」内という立地を活かし、日常の延長で気軽に立ち寄れるトレンド感あふれるポップな空間演出に加え、家族連れでも楽しめる充実した商品ラインアップを展開。世代問わず新しい発見と出会える店舗を目指します。また、国分寺市は「日本の宇宙開発発祥の地」であることから、店内は「ギャラクシー×ファンシー」な世界観を表現。店舗側面には、POPライターによる「宇宙」を表現した手書きのデザインを施すなど、地域密着型店舗としてのオリジナリティも追求します。
■「キラキラドンキ初」＆「最大級」が目白押しの商品ラインアップ
キラキラドンキ初となる、SNSでも話題の「ふわふわ」「もちっ」とした感触が魅力の「スクイーズ」や、自分の傘やリップまでも可愛くデコレーションできる「アンブレラマーカー」を導入します。また、何がでるかわからないワクワク感が楽しめる「ブラインドボックス」は、玩具から食品までキラキラドンキ最大級となる約150種類をラインアップ。さらに、キラキラドンキオリジナルデザインを施した「カプセルトイコーナー」はキラキラドンキ最大級規模となる約30台を設置します。幅広い世代が集まる立地特性を活かしながら、常に最新のトレンドを意識した商品を豊富に取り揃えます。
■店舗概要
名称：キラキラドンキミーツ国分寺店
営業時間：10:00〜21:00
所在地：東京都国分寺市本町3丁目1番1号 ミーツ国分寺3階
交通：公共交通機関/JR中央線、西武国分寺線・多摩湖線「国分寺駅」北口直結
開店日：2026年5月29日（金）10:00
売場面積：233.93
建物構造：鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根地下3階付地上36階建て うち営業施設は3階
商品構成：化粧品、カラコン、食品、玩具・バラエティ、衣料、日用消耗品、他
駐車台数：193台(施設提携駐車場)
駐輪台数：565台(施設提携駐車場)
本件に関するお問合わせ先
一般の方のお問合せ先 株式会社ドン・キホーテ
HP〈https://www.donki.com〉の「ご意見・お問い合わせ」フォームをご利用ください。
関連リンク
ドン・キホーテ公式サイト
https://www.donki.com/
■宇宙がテーマのキラキラ空間！幅広い層が楽しめる新スポット
■「キラキラドンキ初」＆「最大級」が目白押しの商品ラインアップ
キラキラドンキ初となる、SNSでも話題の「ふわふわ」「もちっ」とした感触が魅力の「スクイーズ」や、自分の傘やリップまでも可愛くデコレーションできる「アンブレラマーカー」を導入します。また、何がでるかわからないワクワク感が楽しめる「ブラインドボックス」は、玩具から食品までキラキラドンキ最大級となる約150種類をラインアップ。さらに、キラキラドンキオリジナルデザインを施した「カプセルトイコーナー」はキラキラドンキ最大級規模となる約30台を設置します。幅広い世代が集まる立地特性を活かしながら、常に最新のトレンドを意識した商品を豊富に取り揃えます。
■店舗概要
名称：キラキラドンキミーツ国分寺店
営業時間：10:00〜21:00
所在地：東京都国分寺市本町3丁目1番1号 ミーツ国分寺3階
交通：公共交通機関/JR中央線、西武国分寺線・多摩湖線「国分寺駅」北口直結
開店日：2026年5月29日（金）10:00
売場面積：233.93
建物構造：鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根地下3階付地上36階建て うち営業施設は3階
商品構成：化粧品、カラコン、食品、玩具・バラエティ、衣料、日用消耗品、他
駐車台数：193台(施設提携駐車場)
駐輪台数：565台(施設提携駐車場)
本件に関するお問合わせ先
一般の方のお問合せ先 株式会社ドン・キホーテ
HP〈https://www.donki.com〉の「ご意見・お問い合わせ」フォームをご利用ください。
関連リンク
ドン・キホーテ公式サイト
https://www.donki.com/