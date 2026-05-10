特定⾮営利活動法人スプラタルカ

2026年3月23日より4月11日まで、オンライン交流のネットワークを広げるためインドの学校を訪問してきました。

インドの学校とのつながりが薄かったので、今回直接学校を訪問することができ、足がかりが出来たと思っています。

簡単に報告します。

＜デリー Delhi＞

今回は、ニューデリーの教育局を訪問しました。

インドにはCBSE（Central Board of Secondary Education 中央中等教育委員会）という組織があり、私立学校も含む多くの学校がその管理下にあるようです。ある学校を訪ねたところ、まずこちらの許可が必要であるということだったので、訪ねました。

運よく、担当部署のDirectorにお会いでき、我々の活動について簡単に説明し、協力を依頼しました。内容に興味を持っていただいたようで、正式な提案書が届いたうえで検討するということになりました。

＜ウダイプール Udaipur＞

ウダイプールは、ラジャスタン州に属しますが、日本ではあまり知られていないと思います。しかし、ここは素晴らしい観光地です。特に、王宮周りの景色は本当に美しいところです。

ウダイプールでは、「Royal Institute of Competition」を訪問しました。EF Polymer株式会社の共同設立者で、インド支社の代表の一人であるAnkitさんの紹介です。

理事長に学校を案内して頂き、集まってくれた生徒に簡単に我々のプログラムを紹介しました。

今後、「地球ミーティング」に参加して頂く予定です。

＜バラナシ Varanasi＞

バラナシは、ガンジス河に面する、ヒンドゥー教徒にとっての神聖なる都市です。

バラナシでは、いくつかの学校を回りました。

その中で、「Little Flower House」の校長先生と話す機会があり、交流ネットワークへの参加を呼び掛けたところです。今後、正式な提案を行う予定です。

＜ジャイプール Jaipur＞

ジャイプールは、ラジャスタン州に属し、「ピンクシティー」として日本でも有名です。ただし、今回は車で1時間以上南に下った「Shree Kalyan Gurukul Academy」を訪問しました。

この学校は、前回の「小学生地球ミーティング」そして「中学生地球ミーティング」に参加して頂いた、インドでも貴重な学校となります。今回、あいさつも兼ねて訪問しました。

訪問では、大歓迎を受けました。

生徒による素晴らしい民族舞踊を披露して頂き、また、我々スプラタルカの活動を簡単に紹介しました。

学校の理事長とも、今後の協力について確認したところです。

今回のインド訪問で、インドの学校とのつながりも出来てきたので、交流ネットワークがより拡大していくものと思われます。

インド訪問の詳細を、公式サイトに記載しています。

「インドの学校訪問」 :https://www.supratarka.org/blogs/blog_entries/view/35/29fafc65f1b17e2d5a4fb4bbbd56dfc4?frame_id=35es/view/35/d1a8562fa7afb99245d2edf5ff85cd8d?frame_id=35

NPO法人 スプラタルカのビジョン

小学生・中学生・高校生・大学生と世代ごとの世界のこども達が、自由なコミュニケーションを行なえるためのネットワークを提供し、そこで様々なコミュニケーションプログラムを実施していきます。

【団体概要】

団体名：特定非営利活動法人 スプラタルカ

所在地：沖縄県読谷村

代表：本田 勝也

設立：2019年6月

事業内容：国を越えた世代ごとのオンライン コミュニケーションの提供

公式サイト：https://www.supratarka.org/

フェイスブック：https://www.facebook.com/supratarka/

インスタグラム：https://www.instagram.com/supratarka_official/

【問い合わせ先】

特定非営利活動法人 スプラタルカ 代表 本田勝也

Mail：info@supratarka.org