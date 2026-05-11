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日赤公式キャラクター「ハートラちゃん」が全国４７都道府県のご当地姿に大変身！
〜全国ご当地ハートラちゃんが、５月11日「ご当地キャラの日」に一斉発表〜
日本赤十字社（本社：東京都港区、社長：清家篤、以下「日赤」）は、５月11日の「ご当地キャラの日」に、47都道府県の地域ごとの特色や魅力を取り入れた「全国ご当地ハートラちゃん」を発表しました。「全国ご当地ハートラちゃん」は、各地域の文化や名産、風土などをモチーフに、各地域で働く日赤職員が発案したもので、親しみやすいキャラクターを通じて、赤十字の活動をより身近に感じていただくことを目的としています。
５月12日に開催を予定している令和８年全国赤十字大会では、日頃から赤十字活動をご支援いただいている方々の前でお披露目を行う予定で、今後も全国各地での展開を通じて、日赤の取り組みや役割への理解促進を図ります。
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平成26年、これまで各支部・施設ごとに存在していた種々のキャラクターを統一し、日赤全体の一体的な事業広報を展開する一助とするため、公式キャラクターを制作することに決定。全職員参加の総選挙で圧倒的な支持を得てハートラちゃんが選ばれました。
ハートラちゃんは、苦しんでいる人を救う赤十字ボランティアの姿に感動し、さらにおでこの赤い十字に運命を感じて、自分もひとりでも多くの「苦しんでいる人」を救いたいと、日本赤十字社のボランティアになって一生懸命に活動しているハートランドの「森の精」。苦しんでいる人を放っておけない性格で、時にすばらしい行動力を発揮します。世界赤十字デーの５月８日が誕生日。地域のイベントなどに登場すると子どもたちに囲まれ、その愛らしいフォルムが人気を集めています。
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日赤は、2027年に創立150周年を迎えます。「全国ご当地ハートラちゃん」は、日赤公式キャラクター「ハートラちゃん」が47都道府県それぞれの衣装を着たり、特産品を持ったりして地域の特性を表現した特別バージョンです。各地域で働く職員の発案をもとにデザインされたキャラクターを展開することにより、地元の方々に日赤をより身近に感じ、親しみや愛着を持っていただきたいと誕生しました。
今後は、地域に根ざした広報活動での活用を予定しているとともに、全国のキャラクターが集まることで、日本各地の多様な魅力や日赤の取り組みを広く発信していきます。
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■「全国ご当地ハートラちゃん47“推し”企画」を実施予定
「全国ご当地ハートラちゃん」誕生を記念して、全国47都道府県のハートラちゃんの中から、“推したい”ご当地ハートラちゃんに「応援の声」を送っていただくようなオンラインイベントを実施予定です。
この企画は、全国ご当地ハートラちゃんをきっかけに、日赤の活動を身近に感じていただくと共に、地域の魅力を再発見いただくことを目的に実施するものです。先行して本日、各ご当地ハートラちゃんをご紹介するWebページを公開しました。
【日本赤十字社公式キャラクター 全国ご当地ハートラちゃん特設サイト】
https://www.jrc.or.jp/lp/ha-torachan/
■「全国ご当地ハートラちゃんグッズ」を販売
全47バージョンの全国ご当地ハートラちゃんそろい踏みデザインのクリアファイルや、都道府県ごとのハートラちゃんピンバッジなどの「全国ご当地ハートラちゃんグッズ」を、赤十字関連商品の販売を行う株式会社日赤サービスより販売いたします。ピンバッジについては、全種類を網羅できる47種類セットをはじめ、お気に入りのご当地デザインを選んで購入できる単品もご用意しています。また、施設にお立ち寄りの際に気軽に楽しんでいただけるカプセルトイ（設置場所：日本赤十字社本社）での販売も展開します。
【販売商品】※写真はイメージです。
■全国ご当地ハートラちゃん クリアファイル
発売日：５月12日（火）
販売価格：130円（税込）
■全国ご当地ハートラちゃん ピンバッジ
・47種類セット
販売価格：11,750円（税込）
※オンラインショップ・日本赤十字社本社売店のみの
取り扱いとなります。
・単体販売
販売価格：350円（税込）
※オンラインショップのみの取り扱いとなります。
・カプセル入り（ガチャガチャ）
販売価格：300円（税込）
※デザインは選べません。
※日本赤十字社本社売店のみの取り扱いとなります。
【販売元】
株式会社日赤サービス
〒105-0012 東京都港区芝大門1丁目1番3号 日本赤十字社ビル1階
TEL：03-3437-7515
https://www.jrcsc.co.jp/
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■「創立１５０周年記念ハートラちゃん」
日本赤十字社は、2027年５月に創立150周年を迎えます。これを記念して金色に輝く150周年ハートラちゃんも誕生しました。金色の輝きは、これまで歩んできた歴史への感謝と、赤十字の活動が時代をこえて受け継がれていくことへの希望の光。金色になったハートラちゃんとともに、「誰かを思い、行動することが、明るい未来をつくっていく」という大切なメッセージを伝えてまいります。
創立150周年に向けて、各種イベントの実施を予定しています。都度、プレスリリースや特設サイト（今後オープン予定）、SNS等でご案内いたします。
■「赤十字講習１００周年記念ハートラちゃん」
赤十字講習は1926年12月からスタートし、2026年で100周年を迎えます。（赤十字が行う講習は、救急法、水上安全法、雪上安全法、健康生活支援講習、幼児安全法の５講習あります。）
この100周年を記念して、赤十字講習の指導員ユニフォームを着たハートラちゃんが誕生しました。記念ロゴには、日赤が展開する５つの講習をモチーフにしたアイコンを配置して講習事業を通じてこれまでつないできた思いを表現しています。
「いのちをまもる勇気 つないだ100年 これからも」をスローガンに、この100年間、講習事業を継続してきた関係者（講師、指導員、担当職員、研究委員会委員）、そして多くの受講者の皆様に感謝し、次の100年に向けた思いを新たにし、表明する機会としています。
記念ロゴ 赤十字講習１００周年記念
ハートラちゃん
【日本赤十字社 講習100周年特設サイト】
https://www.jrc.or.jp/lp/150th_anniversary/study100th/
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本日の発表以降、各都道府県の支部・施設において「ご当地ハートラちゃん」を活用した広報活動を積極的に展開して参ります。ノベルティグッズへの活用はもちろん、各地での記念イベントへの参加や全国的なご当地キャライベントへの参加も検討しています。既存のご当地チッチ（献血の啓発・推進のためのキャラクター「けんけつちゃん」）や他のご当地キャラと共に、全国の“苦しんでいる人を救う”赤十字活動を推進していきます。
本件に関するお問合わせ先
日本赤十字社広報室（メディアの方へ）：https://www.jrc.or.jp/media/
日本赤十字社（本社：東京都港区、社長：清家篤、以下「日赤」）は、５月11日の「ご当地キャラの日」に、47都道府県の地域ごとの特色や魅力を取り入れた「全国ご当地ハートラちゃん」を発表しました。「全国ご当地ハートラちゃん」は、各地域の文化や名産、風土などをモチーフに、各地域で働く日赤職員が発案したもので、親しみやすいキャラクターを通じて、赤十字の活動をより身近に感じていただくことを目的としています。
https://digitalpr.jp/table_img/3153/134240/134240_web_1.png
平成26年、これまで各支部・施設ごとに存在していた種々のキャラクターを統一し、日赤全体の一体的な事業広報を展開する一助とするため、公式キャラクターを制作することに決定。全職員参加の総選挙で圧倒的な支持を得てハートラちゃんが選ばれました。
ハートラちゃんは、苦しんでいる人を救う赤十字ボランティアの姿に感動し、さらにおでこの赤い十字に運命を感じて、自分もひとりでも多くの「苦しんでいる人」を救いたいと、日本赤十字社のボランティアになって一生懸命に活動しているハートランドの「森の精」。苦しんでいる人を放っておけない性格で、時にすばらしい行動力を発揮します。世界赤十字デーの５月８日が誕生日。地域のイベントなどに登場すると子どもたちに囲まれ、その愛らしいフォルムが人気を集めています。
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日赤は、2027年に創立150周年を迎えます。「全国ご当地ハートラちゃん」は、日赤公式キャラクター「ハートラちゃん」が47都道府県それぞれの衣装を着たり、特産品を持ったりして地域の特性を表現した特別バージョンです。各地域で働く職員の発案をもとにデザインされたキャラクターを展開することにより、地元の方々に日赤をより身近に感じ、親しみや愛着を持っていただきたいと誕生しました。
今後は、地域に根ざした広報活動での活用を予定しているとともに、全国のキャラクターが集まることで、日本各地の多様な魅力や日赤の取り組みを広く発信していきます。
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■「全国ご当地ハートラちゃん47“推し”企画」を実施予定
「全国ご当地ハートラちゃん」誕生を記念して、全国47都道府県のハートラちゃんの中から、“推したい”ご当地ハートラちゃんに「応援の声」を送っていただくようなオンラインイベントを実施予定です。
この企画は、全国ご当地ハートラちゃんをきっかけに、日赤の活動を身近に感じていただくと共に、地域の魅力を再発見いただくことを目的に実施するものです。先行して本日、各ご当地ハートラちゃんをご紹介するWebページを公開しました。
【日本赤十字社公式キャラクター 全国ご当地ハートラちゃん特設サイト】
https://www.jrc.or.jp/lp/ha-torachan/
■「全国ご当地ハートラちゃんグッズ」を販売
全47バージョンの全国ご当地ハートラちゃんそろい踏みデザインのクリアファイルや、都道府県ごとのハートラちゃんピンバッジなどの「全国ご当地ハートラちゃんグッズ」を、赤十字関連商品の販売を行う株式会社日赤サービスより販売いたします。ピンバッジについては、全種類を網羅できる47種類セットをはじめ、お気に入りのご当地デザインを選んで購入できる単品もご用意しています。また、施設にお立ち寄りの際に気軽に楽しんでいただけるカプセルトイ（設置場所：日本赤十字社本社）での販売も展開します。
【販売商品】※写真はイメージです。
■全国ご当地ハートラちゃん クリアファイル
発売日：５月12日（火）
販売価格：130円（税込）
■全国ご当地ハートラちゃん ピンバッジ
発売日：5月12日頃予約開始。６月から発送予定。
・47種類セット
販売価格：11,750円（税込）
※オンラインショップ・日本赤十字社本社売店のみの
取り扱いとなります。
・単体販売
販売価格：350円（税込）
※オンラインショップのみの取り扱いとなります。
・カプセル入り（ガチャガチャ）
販売価格：300円（税込）
※デザインは選べません。
※日本赤十字社本社売店のみの取り扱いとなります。
【販売元】
株式会社日赤サービス
〒105-0012 東京都港区芝大門1丁目1番3号 日本赤十字社ビル1階
TEL：03-3437-7515
https://www.jrcsc.co.jp/
https://digitalpr.jp/table_img/3153/134240/134240_web_4.png
■「創立１５０周年記念ハートラちゃん」
日本赤十字社は、2027年５月に創立150周年を迎えます。これを記念して金色に輝く150周年ハートラちゃんも誕生しました。金色の輝きは、これまで歩んできた歴史への感謝と、赤十字の活動が時代をこえて受け継がれていくことへの希望の光。金色になったハートラちゃんとともに、「誰かを思い、行動することが、明るい未来をつくっていく」という大切なメッセージを伝えてまいります。
創立150周年に向けて、各種イベントの実施を予定しています。都度、プレスリリースや特設サイト（今後オープン予定）、SNS等でご案内いたします。
■「赤十字講習１００周年記念ハートラちゃん」
赤十字講習は1926年12月からスタートし、2026年で100周年を迎えます。（赤十字が行う講習は、救急法、水上安全法、雪上安全法、健康生活支援講習、幼児安全法の５講習あります。）
この100周年を記念して、赤十字講習の指導員ユニフォームを着たハートラちゃんが誕生しました。記念ロゴには、日赤が展開する５つの講習をモチーフにしたアイコンを配置して講習事業を通じてこれまでつないできた思いを表現しています。
「いのちをまもる勇気 つないだ100年 これからも」をスローガンに、この100年間、講習事業を継続してきた関係者（講師、指導員、担当職員、研究委員会委員）、そして多くの受講者の皆様に感謝し、次の100年に向けた思いを新たにし、表明する機会としています。
記念ロゴ 赤十字講習１００周年記念
ハートラちゃん
【日本赤十字社 講習100周年特設サイト】
https://www.jrc.or.jp/lp/150th_anniversary/study100th/
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本日の発表以降、各都道府県の支部・施設において「ご当地ハートラちゃん」を活用した広報活動を積極的に展開して参ります。ノベルティグッズへの活用はもちろん、各地での記念イベントへの参加や全国的なご当地キャライベントへの参加も検討しています。既存のご当地チッチ（献血の啓発・推進のためのキャラクター「けんけつちゃん」）や他のご当地キャラと共に、全国の“苦しんでいる人を救う”赤十字活動を推進していきます。
本件に関するお問合わせ先
日本赤十字社広報室（メディアの方へ）：https://www.jrc.or.jp/media/