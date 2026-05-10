山梨・勝沼「ハーブ庭園 旅日記 勝沼庭園」のローズガーデンが見頃に　初夏を彩る華やかなバラが満開に

株式会社旅日記

山梨県甲州市勝沼町にある「ハーブ庭園 旅日記 勝沼庭園」では、園内のローズガーデンのバラが見頃を迎えています。

ハーブ庭園 旅日記 勝沼庭園のローズガーデン250種類500株のバラたち５月中旬よりローズガーデンではさらにバラがあふれ見ごたえ抜群になります

プリンセスアイコチャールストンスマイルハニーローズダイアナ・プリンセス・オブ・ウェールズ

初夏の陽気に包まれた園内では、赤・ピンク・黄色・白など色とりどりのバラが咲き誇り、華やかな景観を楽しめます。

勝沼庭園は、四季折々の花々やハーブを楽しめる観光庭園として、多くのお客様にご来園いただいています。現在はローズガーデンを中心に、初夏ならではの華やかな風景が広がっています。

バラの香りに包まれながらゆったりと園内を散策できるほか、写真撮影スポットとしてもおすすめです。

山梨・勝沼エリアはワインやフルーツでも知られ、ドライブや観光とあわせて立ち寄れるスポットとしても人気があります。

ローズガーデンは5月いっぱいにかけて最盛期を迎え、6月以降も園内ではさまざまなバラが長く花を楽しめます。

時期によって異なる表情を見せるローズガーデンを、この季節ならではの景色とともにぜひお楽しみください。

※掲載写真には過去に撮影した園内風景が一部含まれます。

ハーブ庭園 旅日記 勝沼庭園1ハーブ庭園 旅日記 勝沼庭園2- 施設名：ハーブ庭園 旅日記 勝沼庭園- 所在地：〒409-1315 山梨県甲州市勝沼町等々力1736- 営業時間：9:00～17:30- TEL：0553-44-3715- URL：https://herb-teien.com/